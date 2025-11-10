颱風天停電不要急著報修！停電跳電怎麼辦？避免手忙腳亂這些事你該注意

颱風天停電怎麼辦你知道嗎？停電會有通知嗎？復電前該怎麼做？颱風天停電要注意什麼？停電前可以做哪些事前準備？Yahoo新聞編輯室整理一系列停電注意事項，多一點未雨綢繆，就可以少一點危險哦！

停電發生前，事先準備好防災收音機、手電筒、電池、行動電源、礦泉水、乾糧等防災品，需要用到時就不會手忙腳亂。（示意圖／Getty Images）

颱風停電跳電怎麼辦？颱風天停電要特別注意什麼？

考量到樹枝、招牌容易因強風襲擊而掉落，破壞配電設備，進而造成停電，或者大樓地下配電室因為大雨淹水，影響電力搶修進度，建議民眾事先修剪樹枝、強化招牌看板，並防止地下室淹水。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行碰觸、撿拾，否則很可能觸電。

萬一發現自家和附近住戶都停電了，不用太緊張也無須急著報修，因為台電的自動化系統可以即時監測線路是否異常，會主動盡快派員搶修。若只有自己或零星幾戶停電，可以透過「台灣電力App」（iOS、Android）報修。而「1911」電話通報方式，請留給無法使用網路，或習慣打電話的長輩使用，以達到分流通報、加速搶修的效果。

停電通知會公告嗎？停電查詢怎麼查？

如果是台電計畫性停電措施，通常家中會事先收到紙本停電通知單，註明停電時間及事由；若未接獲通知單，可先想想是否電費逾期未繳，遭到台電斷電。由於台電會給予用戶60天的寬限，有些人可能忘記繳納電費卻不自知，直到第61天台電暫停供電才發現。

查看停電通知單之外，也可致電台電24小時客服專線「1911」，向客服人員查詢用電服務。倘若颱風期間「1911」滿線，當中央氣象局發布陸上颱風警報後，台電會另外啟動停電搶修語音專線「0800-019-110」供民眾撥打，這支專線會在陸上颱風警報解除後關閉。

台電官網亦設有「停電查詢及通報」專區，點選「停電查詢」，輸入地址或電號，即可查詢所在區域是否停電、最新復電情況；若遇突發性停電，可以點擊「停電通報」進行通報並成立報案案件。

停電怎麼辦？

停電時，最重要的是要避開搭乘電梯。一般正常營運的公寓大樓，會設有緊急備用電源設備，但仍可能因維護不當，造成民眾受困電梯；因此停電時為保安全，最好不要搭乘電梯。若停電時剛好在搭電梯，則應按警報鈕求救，並冷靜等待救援。

停電期間使用手機，也應注意電力多寡，可以將螢幕亮度調暗，關閉WiFi、藍牙等會耗電的功能，確保手機在需要時，能撥出緊急服務電話。隨身準備行動電源，可以在停電時盡快幫手機充電，避免與外界失聯。

需要光源時，建議優先選擇緊急照明燈或手電筒；使用蠟燭時，則務必注意火源、遠離易燃物品，離開視線時也應熄滅所有火焰，以防火災事故。

停電時電子鎖會受影響嗎？

部分民眾家中使用電子鎖，憂心停電時是否會失去效用。事實上，多數電子門鎖都是採用電池獨立電源，不太會受停電、跳電影響；若是發生電力不足無法上鎖、電力即將耗盡等情況，通常電子鎖也會主動通知低電量警報，這時再視自家款式，換上新電池、使用機械鑰匙開鎖，或透過USB孔連接行動電源緊急供電，便能恢復正常，不必太過擔心。

停電復電前要做什麼？保護家用電器該怎麼做？

有些人可能以為，停電時家中電器停止運作，相對安全，不用特別做什麼。不過新竹縣消防局提醒，等待復電前，可先關閉總電源開關，再將較易損壞的電器（包含冷氣機、電冰箱、微波爐、電腦）插頭拔掉，這樣的做法可以避免電器因復電後瞬間高壓故障、損壞，甚至火災。停電前正在看電視的話，復電前先關閉電源，也能防範螢幕磁化的問題。

此外，不少人工作時依賴電腦，停電當下，切記先儲存並關閉筆電中的重要資料，以免檔案遺失；如果工作上無法承擔停電風險，建議平常應準備UPS不斷電系統，作為電力備援使用。

冰箱食物的保存一樣要特別注意，遇到停電時，長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈分享撇步，可將家中製好的冰塊裝盒，放在冰箱冷藏最上層，當冰塊溶解時，冷空氣會往下，有助於降低冰箱溫度。切忌頻繁開關冰箱的門，要是停電時間過久，造成冰箱內溫度明顯升高，易腐食物（如隔夜菜、生鮮、雞蛋）均不宜再食用。

停電前可以做哪些事前準備？

日常生活中，遇到停電跳電的情境有很多種，下列事情提前準備，可以提升居家安全：

跳電又該怎麼辦？

有時家裡難免突然跳電，這時應該怎麼辦呢？台電說明，首先應檢查是否在同一迴路上使用高功率電器（如電鍋、電磁爐、烤箱、微波爐、吹風機等）或某處的插頭未完整插好。

排除狀況後，再找出家中總開關箱，重新開啟開關（先切到OFF再切到ON）即可復電。用電超載之所以會自動斷電，主要是因裡面有無熔絲開關，應用熱脹冷縮的原理，在用電過載時發揮保護作用而跳脫。

按照以上步驟後，依舊無法排除跳電，或者家中頻繁跳電，則建議請專業合格的水電師傅檢查、處理，以防日後因為用電過載引發火災。

撰稿記者：陳昭容、吳怡萱

核稿編輯：廖梓鈞、羅芋宙

