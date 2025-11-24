第一次到大阪旅遊時感到驚訝的5件事
擁有各式美食與豐富娛樂性的大阪是日本代表性的觀光大城，不論日本人或外國人都很喜歡到大阪旅遊。但是可能有些來自國外的旅客第一次造訪大阪時會覺得好像跟當初所想像的有點不同。本篇文章將介紹來自印尼的外國旅客實際到大阪旅遊時，感到驚訝的事情。
※以下針對過去曾到大阪旅遊的外國旅客採訪，個人意見僅供參考。
大阪很多友善又健談的人！
Joshua Davenport / Shutterstock.com
「上次去大阪是為了見住神戶的朋友而順便去大阪與京都旅遊的。覺得關西人很友善又健談。在大阪特別感到驚訝的是街上的人都很開朗。談話時的聲音大，很多人也會大聲的說笑，覺得這部分和東京差很多。」
似乎許多外國人覺得日本人很害羞。但的確日本人通常不太把內心的感情表現在臉上、也比較沉默，所以帶給外國人日本人有點冷漠的印象。但是並不是所有的日本人都很害羞。也有人是表情豐富、健談的。
尤其是大阪人的友善和健談的程度讓外國人驚訝到覺得「真的是日本人嗎？」、「和我認識的日本人完全不同！」。實際上許多外國人也表示大阪人很友善，在路上迷路時，被大阪的婆婆幫助了！或是感覺大阪人比東京人更願意積極地和外國人講話等等。
在大阪意外的有很多人會說英文？
「在商店街逛街時，店員好像跟我說了些日文，但因為我聽不懂日文，只聽懂謝謝的日文。這裡的人語調好像不太一樣，覺得很特別。但意外的商店街的店員有很多人都會說英文，讓我能很放心的購物。」
「我在大阪站看到車站裡有祈禱室。雖然印象中英語等外語在大阪沒有很普遍，但有這樣貼心的設備真是令人驚訝。」
外國人到大阪旅遊時感到驚訝的事情還有一件事就是「大阪腔」。大阪腔的獨特腔調與用語即使是日本人都不一定可以聽懂。所以也難怪外國人會對於大阪腔感到訝異了。
另外，雖然有不少的外國人覺得日本人不會英文，連這次受訪的印尼男性在造訪日本前也是這麼認為的。但是實際到大阪的商店街購物時發現有店員會說英語，溝通上沒有問題。我想這是因為商店街的人經常與外國旅客做生意，所以變得會使用英文交流。還有大阪車站內的祈禱室，其實這是全日本第一個呢！當時也蔚為話題。
其實大阪很早開始就關注外國旅客帶來的觀光效益，並一直在為歡迎外國旅客來日本做準備。除了祈禱室外，「觀光景點網站的多語言對應」和「免費Wi-Fi熱點的安裝」等讓外國旅客可以在大阪輕鬆地享受觀光。
大阪的人好像打扮得很浮誇？
「在大阪會看到在東京很少見到的打扮風格，與東京相比，許多人的穿著更明亮華麗。」
「豹紋和色彩艷麗的衣服」可以說是代表大阪的流行風格。大阪的婆婆們很喜歡華麗風格的服裝。其實連同是日本人都對於大阪婆婆日常穿著老虎臉圖案的黃色上衣搭配紫色褲子、或是紅色裙子等的打扮感到訝異。也難怪外國人會對於大阪的時尚風格嚇一跳了。說大阪是全日本最多穿著華麗的人也不為過。如果你有機會造訪大阪的話也請觀察一下大阪這個獨特的時尚文化。
大阪交通便利，方便前往各個觀光景點
「從大阪出發的話有很多可以一天來回的景點，真是太好了。京都與奈良也很近，很快就可以到。想去關西四處觀光的話只要住在大阪的飯店就好了，移動到各地的交通非常方便。我之前先住在大阪的飯店，後來移動到京都的飯店，覺得一直住大阪就好了幹嘛還住京都，當時很後悔呢。」
大阪是鄰近歷史悠久的京都與奈良等日本代表性的觀光名勝，而且有許多廉價航空也有飛行大阪，對外國旅客來說非常的方便。而且關西國際機場到大阪有電車與巴士等許多交通方式可利用。搭乘JR關空快速的話只要65分鐘就能抵達大阪站了。大阪擁有完善的酒店等住宿設施，可以說是最適合外國旅客作為旅遊關西周遭景點的最佳住宿地。
實際上造訪大阪的外國旅客，亦是從2011年的158萬人上升到2018年的1142萬人，不斷的成長。
大阪有許多站著吃的美食
MACH Photos / Shutterstock.com
「看到大阪的商店街裡有許多販售烤扇貝、炸肉餅等站著吃的攤販感到很訝異。在東京很少看到這樣站著吃的美食，大阪還散發著welcome的氣氛，太有趣了。也有許多外國人在購買這些美食，所以很多都有寫英文。」
說道大阪就不能不提到章魚燒，大阪燒和串炸等受到日本國內外喜愛的知名料理。而且不僅是料理的味道和種類，能輕鬆地站著品嘗也是受到好評的原因之一。正如同接受採訪的印尼男性所說的一樣，的確東京的人比較在意別人的眼光，所以要這樣站著享用食物有點困難。但大阪完全不介意，反而有種輕鬆站著享用美食的氣氛，外國旅客也一定會喜歡的。
結語
看完以上印尼人的感想大家覺得如何呢？大阪是日本數一數二的觀光大城，即使是初次訪問日本的旅客，也能感到滿意。同時大阪也是個獨具特色的城市，或許能改變你原先對於日本的印象，而且大阪人友善又健談，很好交談也是大阪的特色之一。在大阪旅遊能體驗到和東京完全不同的氣氛與文化。還沒到過大阪的話，趕快將大阪排入你的行程吧！
