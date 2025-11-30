原來穿和服裡面要塞毛巾！讓外國人驚訝的穿和服體驗
日本和服從古代流傳至今，不只照片、動漫，也有日本人會在結婚典禮、成人式等人生大事的典禮上穿著和服。對許多外國人來說，和服是代表「日本」的印象之一，到日本觀光時有機會的話，當然也想穿穿看，拍照留念啦！
LIVE JAPAN採訪了在日本體驗過和服的觀光客，詢問他們實際穿和服的心得，沒想到看起來浪漫唯美的和服，穿起來其實意外辛苦？！就讓我們快來一起瞧瞧吧！
main image：PIXTA
和服裡面居然要塞毛巾！穿和服的過程讓人驚訝
圖片來源：PIXTA
最讓觀光客驚訝的就是穿和服的步驟。
「工作人員幫我穿和服時使用很多帶子、毛巾，我完全沒有想到穿和服居然要用到這麼多道具！」（美國／30多歲／女性）
「胸前還要用帶子勒緊，我好驚訝。」（中國／20幾歲／女性）
「和服需要很多小道具，我以前在網購只買了和服，後來才發現需要腰帶、襦袢，才又急急忙忙地加買。」（澳洲／20幾歲／女性）
「以前去泡溫泉穿浴衣時有好心人跟我說我穿的是左前（左邊衣領在下），我才知道原來這是死人的穿法，只是重疊的方向不一樣含意完全不一樣，真的是讓我大吃一驚。」（智利／30幾歲／男性）
和服需要繁多的小道具、穿著需要花費許多時間，這些也都是讓許多日本人嚇一跳的地方。特別是女性考量到穿著後的儀態，需要多加毛巾、脫脂棉等調整身型，如果是比較豐滿的女性，還需要讓胸部比較不顯眼，或者是用毛巾包起來喔。
穿和服時很不方便，穿好後更加不方便！？
圖片來源：PIXTA
不只穿和服麻煩，還有外國人覺得穿好後更加的麻煩。
「跟穿馬甲一樣不舒服！穿和服坐下超級困難（笑）。我還很擔心穿著和服會不會沒辦法吃飯！」（加拿大／30幾歲／女性）
「穿足袋（和服專用的襪子）讓腳超痛，我還磨到腳！」（越南／20幾歲／男性）
「我穿好和服才想到不知道要怎麼上廁所，還忘記問幫忙穿和服的工作人員，嚇得我趕快用手機查！」（墨西哥／40幾歲／男性）
為了不要讓和服亂掉，需要用腰繩緊緊地綁住，對於第一次穿和服的人來說一定會感到不舒服，磨腳的木屐、上廁所也都是在日常服裝上無法想像的問題，正因如此和服才是如此特別的服裝也不一定。
超意外！原來不是每位日本人都會穿和服！？
圖片來源：PIXTA
除了穿和服的問題外，也有外國人覺得這些地方讓他們感到意外。
「我剛來到日本時，請日本人同事幫我穿和服，結果沒有人會！我還以為只要是日本人都會穿和服。」（德國／30幾歲／女性）
「因為看到電視的和服教室廣告，我才知道原來不會穿和服的日本人多到需要有和服教室的廣告，真的是讓我嚇了一跳。」（美國／40幾歲／男性）
對於日本人來說不會穿和服是很普通的事，但對於外國人來說卻很意外，如果他們知道有不少的日本人「從成人式以後就沒穿過和服」、「只在結婚典禮上穿過和服」一定會更加吃驚吧？
和服的花紋、款式有許多不同意義
圖片來源：PIXTA
不是只有穿和服上的回答，也有外國人對於和服本身的意義感到吃驚。
「穿和服的老師告訴我和服、會在腰帶上設計出季節花朵、風景的圖樣，我才知道原來和服、腰帶不單單只是設計美麗，而已還有深層的含意，讓我很感動！」（法國／30幾歲／女性）
「和服有許多種類，浴衣、振袖、打掛等，穿的人、穿的場合都不一樣，很有趣！」（台灣／30幾歲／男性）
雖然都稱「和服」，但就如同台灣男性的意見一樣，根據立場、場合穿的和服會有所不同，如：振袖是未婚女性的服飾；黑留袖則是已婚女性最正式的服裝等等，有許多連日本人都不太清楚的規則，而這些意義也令和服更具意義。
穿和服太熱狂流汗！接下來介紹少數的意見！
圖片來源：PIXTA
最後統整一下少數意見。
「為了將和服穿得好看居然還有專用內衣！居然講究到內衣上太厲害了！」（印尼／40幾歲／女性）
「布料雖然薄，但不知道是不是穿不習慣的關係，我還是狂流汗……某種意義上算是做了運動（笑）」（英國／30幾歲／男性）
還有讓人覺得心暖暖的可愛意見。
「穿和服的時候我感覺自己就像日本公主一樣，非常興奮！居然能穿和服走在日本街頭，彷彿進入動畫世界一樣，下一次來日本想和朋友一起體驗穿和服！」（澳洲／30歲／女性）
圖片來源：PIXTA
雖然穿和服意外麻煩，但美麗的設計依然讓許多人到日本觀光時，還是會選擇租借和服，和家人、朋友一起拍下紀念照！下次到日本觀光租借和服時，也可以多觀察身上各種配件，相信會對和服有更深的認識喔！
Written by：田中lan
住在東南亞的寫手，便宜的啤酒是生存動力
