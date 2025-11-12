想看看真實的日本嗎?讓我們潛入一般日本家庭!原來日本人的早餐是這樣的!(日式早餐篇)
應該很多人都想知道日本人的早餐都吃什麼呢?我們潛入東京一般家庭的廚房，繼上次的西式早餐篇，來看看他們做什麼樣的日式早餐呢~
和食的基本「白飯」「味增湯」「烤魚」
K小姐最先著手準備的是味增湯，先用市販的柴魚高湯包放入煮滾的沸水中2到3分鐘之後，整個廚房飄散著美味的高湯香味。K小姐說「用這種柴魚高湯包的話很快速省事。但其實應該是要自己家裡從昆布和柴魚開始熬煮高湯，但是實在沒有時間…」。據說自己熬煮高湯的話味道上會更加可口。
之後，將高麗菜、蘿蔔、海帶芽與豆腐等食材加進去煮3到4分鐘左右待所有食材煮軟。K小姐說「食材從冰箱裡有的蔬果中隨意挑選」。很少有和味增湯不搭的青菜類，所以有時候也會加秀珍菇或鴻喜菇等香菇類。
接下來將魚送入烤魚專用的烤箱
日本由於四面環海很容易取得新鮮的海鮮，因此早餐吃魚的家庭很多。一般都是吃鮭魚、秋刀魚、竹筴魚一夜干或鯖魚等。超市大多有賣切好的魚，切片兩片大約300~400日幣。
另外，日本的廚房裡，瓦斯爐下方大多有設置烤魚用的烤箱，5到8分鐘即可烤好。烤魚也有訣竅，「魚翻面的時間弄錯的話，很容易魚皮烤焦或是變成半生不熟。烤的時候要注意時間」。魚烤好後大部分會佐蘿蔔泥吃。
前一天晚上先設定好電子鍋煮白飯
大多數的家庭會前一天晚上就先將白米放入電子鍋，設定好煮飯時間，這樣早餐時就可以吃到剛煮好的白飯。稍微再讓它多蒸一下的話會更美味。
在超市大約5公斤的白米賣1500~3000日幣左右。米的產地大多來自於新潟縣、北海道或秋田縣等北陸~北海道之間。秋田產的あきたこまち(秋田小町)或新潟產的魚沼こしひかり(魚沼腰光米)等各種日本米品牌。每個家庭喜好不同，有些家庭會加入玄米、紫米或雜穀，也有些家庭使用無洗米。
另外加上納豆與日式玉子燒當配菜!
除了「白飯」「味增湯」「烤魚」之外，有時候也會準備納豆和日式玉子燒。
在日本不喜歡納豆的人其實也不少，在超市大概3盒賣98~110日幣。最近還有蛋汁口味的醬汁或是沒有醬汁的，種類也越來越豐富。
而日式玉子燒的話，先將蛋打散，接著一點點的倒入玉子燒專用的長方形玉子燒鍋中，然後捲成條狀。「其實煎玉子燒很花時間，所以只有時間充裕的時候才會作」。而玉子燒的口味依每個家庭都不太一樣。有些人喜歡甜的口味會加入砂糖或味霖，也有些人喜歡加入高湯或醬油比較鹹口味的玉子燒。
12分鐘就完成!
西式早餐的時候大概是配咖啡或紅茶，和食的時候是準備綠茶、麥茶或烘培茶。接著將味增湯和白飯盛入碗中就完成了。這次總共花了12分鐘20秒!
總結
日本人元氣來源的早餐，大家覺得如何呢?最近吉野家或松屋等餐廳在早餐的時間帶也有販售日式早餐套餐，大家造訪日本時不妨可以試試看日式早餐!下次我們將介紹日本的上班族的便當，敬請期待。
