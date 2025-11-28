LIVE JAPAN

看起來像英文又不是的「和製英語」！會這些就能走遍日本囉～

LIVE JAPAN
看起來像英文又不是的「和製英語」！會這些就能走遍日本囉～
看起來像英文又不是的「和製英語」！會這些就能走遍日本囉～

稍微學過日語的人在日本遊玩時看見由片假名組成的日語單字，想必都會下意識地認為這個詞是由西方所傳入日本的，但其實日語之中有許多連外國人都不會認得的「和製英語」！
這些詞可能一開始只是誤用，久而久之就成為日本人的常用詞彙。雖然這對於日本人來說沒什麼太大影響，但是這些詞讓英語能力不錯的人來看可是會傻眼貓咪的！所以這回將介紹到日本觀光時常見的「和製英語」、中文以及正確的英語，下次在日本有疑問或是需求的話想必一定能夠派上用場的。

地點、場所相關和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

デパート
（depart）
廣告
百貨公司
department store
ドラックストア
（drug store）
藥妝店
pharmacy
ビジネスホテル
（business hotel）
商務旅店
economy hotel
バイキング
（viking）
自助餐廳
buffet restaurant
ファミレス
（family restaurant）
家庭餐廳
casual restaurant
ガソリンスタンド
（gasoline stand）
加油站
gas station／petrol station
コンビニ
（conveni）
便利商店
convenience store
リサイクルショップ
（recycle shop）
二手商店
second-hand shop／thrift shop
トイレ
（toilet）
廁所
restroom
マンション
（mansion）
公寓
apartment/condominium

住宿常用和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

フロント
（front）
櫃台
reception
ドライヤー
（dryer）
吹風機
hair dryer
コンセント
（konsento）
插座
outlet/socket
トランス
（Trans）
變壓器
Transformer
クーラー
（cooler）
冷氣
air conditioner(ac)
エアコン
（aircon）
空調
Air conditioner
電子レンジ
（dennshirennji）
微波爐
microwave
モーニングコール
（morning call）
飯店晨間喚醒服務
wake-up call／alarm call
コインランドリー
（coin laundry）
投幣洗衣機
laundromat/laundry

購物常見和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

ワンピース
（one-piece）
連身洋裝
one-piece dress／dress
トレーナー
（trainer）
大學T
Sweatshirt
パーカー
（pa-ka-）
連帽上衣
hoodie
ズボン
（jupon）
褲子
pants
マフラー
（muffler）
圍巾
scarf
ピアス
（pierced）
耳環
earrings
イヤリング
（earring）
夾式耳環
clip on earrings
キーホルダー
（key holder）
鑰匙圈
key ring
センチ
（senchi）
公分
centimeter
フリーサイズ
（free size）
通用尺寸
one size fits all
サイン
（sign）
簽名
signature／autograph
ビニール袋
（biniirubukuro）
塑膠袋
plastic bag
レジ
（regi）
收銀台
casher
クレーム
（claim）
客訴
complaint

餐飲、食物常見和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

バイキング
（viking）
自助餐廳
buffet restaurant
テイクアウト
（take out）
外帶
to go
フライドポテト
（fried potato）
炸薯條
french fries
ソフトクリーム
（soft cream）
霜淇淋
soft ice cream／soft serve
ショートケーキ
（shortcake）
草莓蛋糕
strawberry sponge cake
シュークリーム
（shuukuriimu）
泡芙
cream puff
パイン
（Pine）
鳳梨
Pineapple
マロン
（maroon）
栗子
chestnut
アメリカンドッグ
（American dog）
美式炸熱狗
Corn dog
ポタージュスープ
（potage soup）
馬鈴薯濃湯
creamed soup
レモンスカッシュ
（lemon squash）
檸檬水
lemonade
ノンカフェインコーヒー
（non kaffein coffee）
無咖啡因咖啡
decaffeinated coffee
カロリーオフ
（calorie off）
低卡路里
low calorie

其它常見和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

チャージ
（charge）
儲值
add value／top up／deposit
ダイヤ
（daiya）
時刻表
timetable
マナーモード
（manner mode）
震動模式
silent mode
ベビーカー
（baby car）
娃娃車
stroller
ペットボトル
（PET bottle）
塑膠瓶、寶特瓶
plastic bottles
ホッチキス
（hotchkiss）
釘書機
stapler
アルバイト
（arubaito）
打工
part time job
サラリーマン
（salaryman）
上班族
company employee／office worker
オーエル
（OL）
上班族女性
female office worker

作為觀光客的人下次到日本旅遊時若遇到這些詞彙也不用擔心再也看不懂囉！而在日本長期居住過的人肯定都對這些詞彙不陌生，但一旦離開了日本之後可是不通用的，因此到了西方國家若不小心繼續沿用的話可是會讓當地人困惑不已，所以可要分別清楚呢。相對地英語能力不錯的人到了日本碰見這些詞彙也別急著糾正對方，因為日語的其中一項特色就是融合了多國語言，不妨就當作一項文化衝擊，寬心接受吧！

▼你還會有興趣

▶日文就是博大精深？17個無法翻譯、只能心領神會的日文單字

其他人也在看

想Mail給日本飯店但不會日文？實用飯店基本日語＆簡單示範懶人包

想Mail給日本飯店但不會日文？實用飯店基本日語＆簡單示範懶人包

現代人到日本玩之前，大多都會自己透過訂房網站或是飯店官網來預訂住宿，不過除非是周遭有人住宿、推薦的地方，不然關於住宿服務與資訊都只能依靠網站來確認，有時候訂完房發現有不確定的事情想要詢問，卻又不會日語的話該怎麼辦呢？LIVE JAPAN教你幾句，在寫電子郵件給住宿設施時，會用到的實用語句&常見問題，並附上簡單的範例，有疑問卻因語言而不敢發問的人快來瞧瞧！

LIVE JAPAN ・ 16 分鐘前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」

EBC東森新聞 ・ 2 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐　「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中

一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐　「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中

台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。

鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險

59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險

「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲

健康2.0 ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌　她曝主因

最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌　她曝主因

[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....

今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定

中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定

中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至

自由時報 ・ 2 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」　結局曝光

大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」　結局曝光

香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己

一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵

造咖 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%

蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%

45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了　妻證實人在「杜拜警局」

阿布達比轉機失聯3日陳男找到了　妻證實人在「杜拜警局」

雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。

鏡新聞 ・ 22 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
南亞科違約交割累計7033萬！網歎：這波記憶體好多股神被抬出場

南亞科違約交割累計7033萬！網歎：這波記憶體好多股神被抬出場

記憶體大廠南亞科（2408）再爆鉅額違約交割！短時間內累計金額已攀升至 7,033 萬元，引發網友熱議，有人表示「這波記憶體好多少年股神被抬出場」。

Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團　入冬以來最有感降溫

又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團　入冬以來最有感降溫

今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」　脫罩受訪遭網酸：還笑得出來

獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」　脫罩受訪遭網酸：還笑得出來

男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。

鏡報 ・ 3 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次

演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷

明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...

FTNN新聞網 ・ 22 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範　「對自己失望」向高中生道歉

嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範　「對自己失望」向高中生道歉

體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。

FTV Sports ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開

《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開

她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...

styletc ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！　線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑

MLB》大谷翔平笑點好低！　線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑

洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。

TSNA ・ 18 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果

泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果

覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議

健康2.0 ・ 1 天前