看起來像英文又不是的「和製英語」！會這些就能走遍日本囉～

稍微學過日語的人在日本遊玩時看見由片假名組成的日語單字，想必都會下意識地認為這個詞是由西方所傳入日本的，但其實日語之中有許多連外國人都不會認得的「和製英語」！

這些詞可能一開始只是誤用，久而久之就成為日本人的常用詞彙。雖然這對於日本人來說沒什麼太大影響，但是這些詞讓英語能力不錯的人來看可是會傻眼貓咪的！所以這回將介紹到日本觀光時常見的「和製英語」、中文以及正確的英語，下次在日本有疑問或是需求的話想必一定能夠派上用場的。

地點、場所相關和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

デパート

（depart）

廣告 廣告

百貨公司

department store

ドラックストア

（drug store）

藥妝店

pharmacy

ビジネスホテル

（business hotel）

商務旅店

economy hotel

バイキング

（viking）

自助餐廳

buffet restaurant

ファミレス

（family restaurant）

家庭餐廳

casual restaurant

ガソリンスタンド

（gasoline stand）

加油站

gas station／petrol station

コンビニ

（conveni）

便利商店

convenience store

リサイクルショップ

（recycle shop）

二手商店

second-hand shop／thrift shop

トイレ

（toilet）

廁所

restroom

マンション

（mansion）

公寓

apartment/condominium

住宿常用和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

フロント

（front）

櫃台

reception

ドライヤー

（dryer）

吹風機

hair dryer

コンセント

（konsento）

插座

outlet/socket

トランス

（Trans）

變壓器

Transformer

クーラー

（cooler）

冷氣

air conditioner(ac)

エアコン

（aircon）

空調

Air conditioner

電子レンジ

（dennshirennji）

微波爐

microwave

モーニングコール

（morning call）

飯店晨間喚醒服務

wake-up call／alarm call

コインランドリー

（coin laundry）

投幣洗衣機

laundromat/laundry

購物常見和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

ワンピース

（one-piece）

連身洋裝

one-piece dress／dress

トレーナー

（trainer）

大學T

Sweatshirt

パーカー

（pa-ka-）

連帽上衣

hoodie

ズボン

（jupon）

褲子

pants

マフラー

（muffler）

圍巾

scarf

ピアス

（pierced）

耳環

earrings

イヤリング

（earring）

夾式耳環

clip on earrings

キーホルダー

（key holder）

鑰匙圈

key ring

センチ

（senchi）

公分

centimeter

フリーサイズ

（free size）

通用尺寸

one size fits all

サイン

（sign）

簽名

signature／autograph

ビニール袋

（biniirubukuro）

塑膠袋

plastic bag

レジ

（regi）

收銀台

casher

クレーム

（claim）

客訴

complaint

餐飲、食物常見和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

バイキング

（viking）

自助餐廳

buffet restaurant

テイクアウト

（take out）

外帶

to go

フライドポテト

（fried potato）

炸薯條

french fries

ソフトクリーム

（soft cream）

霜淇淋

soft ice cream／soft serve

ショートケーキ

（shortcake）

草莓蛋糕

strawberry sponge cake

シュークリーム

（shuukuriimu）

泡芙

cream puff

パイン

（Pine）

鳳梨

Pineapple

マロン

（maroon）

栗子

chestnut

アメリカンドッグ

（American dog）

美式炸熱狗

Corn dog

ポタージュスープ

（potage soup）

馬鈴薯濃湯

creamed soup

レモンスカッシュ

（lemon squash）

檸檬水

lemonade

ノンカフェインコーヒー

（non kaffein coffee）

無咖啡因咖啡

decaffeinated coffee

カロリーオフ

（calorie off）

低卡路里

low calorie

其它常見和製英語

日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法

チャージ

（charge）

儲值

add value／top up／deposit

ダイヤ

（daiya）

時刻表

timetable

マナーモード

（manner mode）

震動模式

silent mode

ベビーカー

（baby car）

娃娃車

stroller

ペットボトル

（PET bottle）

塑膠瓶、寶特瓶

plastic bottles

ホッチキス

（hotchkiss）

釘書機

stapler

アルバイト

（arubaito）

打工

part time job

サラリーマン

（salaryman）

上班族

company employee／office worker

オーエル

（OL）

上班族女性

female office worker

作為觀光客的人下次到日本旅遊時若遇到這些詞彙也不用擔心再也看不懂囉！而在日本長期居住過的人肯定都對這些詞彙不陌生，但一旦離開了日本之後可是不通用的，因此到了西方國家若不小心繼續沿用的話可是會讓當地人困惑不已，所以可要分別清楚呢。相對地英語能力不錯的人到了日本碰見這些詞彙也別急著糾正對方，因為日語的其中一項特色就是融合了多國語言，不妨就當作一項文化衝擊，寬心接受吧！



▼你還會有興趣

▶日文就是博大精深？17個無法翻譯、只能心領神會的日文單字