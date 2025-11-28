看起來像英文又不是的「和製英語」！會這些就能走遍日本囉～
稍微學過日語的人在日本遊玩時看見由片假名組成的日語單字，想必都會下意識地認為這個詞是由西方所傳入日本的，但其實日語之中有許多連外國人都不會認得的「和製英語」！
這些詞可能一開始只是誤用，久而久之就成為日本人的常用詞彙。雖然這對於日本人來說沒什麼太大影響，但是這些詞讓英語能力不錯的人來看可是會傻眼貓咪的！所以這回將介紹到日本觀光時常見的「和製英語」、中文以及正確的英語，下次在日本有疑問或是需求的話想必一定能夠派上用場的。
地點、場所相關和製英語
日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法
- デパート
（depart）
department store
- ドラックストア
（drug store）
pharmacy
- ビジネスホテル
（business hotel）
economy hotel
- バイキング
（viking）
buffet restaurant
- ファミレス
（family restaurant）
casual restaurant
- ガソリンスタンド
（gasoline stand）
gas station／petrol station
- コンビニ
（conveni）
convenience store
- リサイクルショップ
（recycle shop）
second-hand shop／thrift shop
- トイレ
（toilet）
restroom
- マンション
（mansion）
apartment/condominium
住宿常用和製英語
日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法
- フロント
（front）
reception
- ドライヤー
（dryer）
hair dryer
- コンセント
（konsento）
outlet/socket
- トランス
（Trans）
Transformer
- クーラー
（cooler）
air conditioner(ac)
- エアコン
（aircon）
Air conditioner
- 電子レンジ
（dennshirennji）
microwave
- モーニングコール
（morning call）
wake-up call／alarm call
- コインランドリー
（coin laundry）
laundromat/laundry
購物常見和製英語
日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法
- ワンピース
（one-piece）
one-piece dress／dress
- トレーナー
（trainer）
Sweatshirt
- パーカー
（pa-ka-）
hoodie
- ズボン
（jupon）
pants
- マフラー
（muffler）
scarf
- ピアス
（pierced）
earrings
- イヤリング
（earring）
clip on earrings
- キーホルダー
（key holder）
key ring
- センチ
（senchi）
centimeter
- フリーサイズ
（free size）
one size fits all
- サイン
（sign）
signature／autograph
- ビニール袋
（biniirubukuro）
plastic bag
- レジ
（regi）
casher
- クレーム
（claim）
complaint
餐飲、食物常見和製英語
日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法
- バイキング
（viking）
buffet restaurant
- テイクアウト
（take out）
to go
- フライドポテト
（fried potato）
french fries
- ソフトクリーム
（soft cream）
soft ice cream／soft serve
- ショートケーキ
（shortcake）
strawberry sponge cake
- シュークリーム
（shuukuriimu）
cream puff
- パイン
（Pine）
Pineapple
- マロン
（maroon）
chestnut
- アメリカンドッグ
（American dog）
Corn dog
- ポタージュスープ
（potage soup）
creamed soup
- レモンスカッシュ
（lemon squash）
lemonade
- ノンカフェインコーヒー
（non kaffein coffee）
decaffeinated coffee
- カロリーオフ
（calorie off）
low calorie
其它常見和製英語
日語（對應英文或羅馬拼音）VS. 中文意思＆正確英語說法
- チャージ
（charge）
add value／top up／deposit
- ダイヤ
（daiya）
timetable
- マナーモード
（manner mode）
silent mode
- ベビーカー
（baby car）
stroller
- ペットボトル
（PET bottle）
plastic bottles
- ホッチキス
（hotchkiss）
stapler
- アルバイト
（arubaito）
part time job
- サラリーマン
（salaryman）
company employee／office worker
- オーエル
（OL）
female office worker
作為觀光客的人下次到日本旅遊時若遇到這些詞彙也不用擔心再也看不懂囉！而在日本長期居住過的人肯定都對這些詞彙不陌生，但一旦離開了日本之後可是不通用的，因此到了西方國家若不小心繼續沿用的話可是會讓當地人困惑不已，所以可要分別清楚呢。相對地英語能力不錯的人到了日本碰見這些詞彙也別急著糾正對方，因為日語的其中一項特色就是融合了多國語言，不妨就當作一項文化衝擊，寬心接受吧！
