日本之行旅伴很重要！各種結伴旅行經驗談

台灣與日本關係緊密。到日本觀光的旅客不斷增加，其中台灣遊客人數也持續攀升，也有越來越多人與朋友們自己組團到日本旅行，不過旅程中常因意想不到的理由，導致彼此間產生衝突。



與朋友去日本旅遊時，應注意哪些事項？發生問題時又該如何解決？好不容易出來玩，當然不希望與同行友人之間因景點、餐廳、休息時間、以及住宿等事情，發生意見不合的衝突，一同享受100％完美旅程才是最重要的～小編訪問了幾位實際去過日本旅遊的人，並從他們的經驗中，整理出幾個出遊時易與朋友發生的小問題。

問題１：未先告知便擅自更改行程

「在去東京之前，明明已決定好要去的景點，後來朋友卻在未告知的情況下擅自變更。當下只能忍耐避免正面衝突，不過也因為這樣而無法走遍東京觀光景點，至今仍覺得很可惜。」(24歳/台灣女性)



旅行前通常都會與友人討論行程，不過也滿常聽到有人抱怨，朋友未經詢問就擅自更改行程。特別是兩個人一起旅行時，更容易發生計畫隨意變更的狀況，成為吵架的導火線，所以最好與朋友再三確認旅遊景點比較保險。

問題２：不問對方意見就自行決定餐廳

「朋友總是獨自決定用餐地點與內容，讓我覺得心很累。好不容易出國來日本，卻無法嚐到當地特產，只能在一家到處都有的餐廳用餐。雖然當地特色菜餚大多美味，但某些調味料還是令人難以吞嚥，用餐前記得確認一下比較安心。」(30歳/台灣女性)



旅行中最容易因為食物與對方造成意見不合的窘境。尤其是日本當地才有的美食特別多，自己想品嚐看看，但旅伴卻特別挑食時，最終只能選擇一家安全牌餐廳用餐，內心怒火便漸漸累積，也失去了千里迢迢來日本旅遊的意義。如果有想吃的食物，建議直接告訴同行朋友並互相討論比較好。

問題３：事後才表示不滿的旅伴

另一個常聽見的問題，就是遇到愛抱怨行程的旅伴。特別是在旅行前的討論中，都沒有發表意見的人，往往會旅程開始後頻繁地發洩不滿。



「同行友人非常優柔寡斷，在出發前都沒有表示任何意見，卻在出發後開始『其實我想去這裡、還有那裡，但我們都沒安排到』等抱怨聲浪不斷。雖然是在日本返回台灣的班機上才諸多抱怨，並不影響行程本身，不過既然有這麼多的不滿，為何當初不提出自己想去的景點。在回程飛機對我抱怨連連，只會破壞旅程美好的回憶。」（28歲/台灣女性）



明明之前一直沒有發表意見，卻在旅行當天對旅遊景點感到各種不滿，不僅破壞了辛苦計畫的行程，也讓旅行的氣氛降到最低點。與遲遲不發表自己的意見，或對景點猶豫不決的人一同出遊時，建議提出幾個景點方案給旅伴挑選，像是去東京的話可以選擇潮流時尚的景點，或是傳統下町風情的街道，給朋友有不同方向去做選擇，並提早討論出旅遊計畫，以避免旅行時發生口角。

問題４：休息時間打亂旅行計畫

時間管理也是常與旅伴發生衝突的原因。即使出發前一起規劃所有行程，但也未必能順利走完。



「想早點到達觀光景點，但同行的人卻一直說『我不行了，讓我休息一下』，只好默默帶著他去休息。最後整個行程大拖延，有好幾個景點都無法順利參觀。如果事前好好把休息時間考慮進去的話，就不會造成這樣的局面，但任何事都都要配合對方的步調，真的讓人相當不悅與無奈。」(30歳/台灣女性)



休息的時間長短與行程拖延息息相關。尤其是到了日本，有許多景點和景點之間是沒有電車、公車可以搭乘的，必須走路，然而每個人走路的速度和休息的週期大不相同，雖然自己還不累，不過旅伴早已疲憊不堪，直說著「好累，想休息一下」的話，這時只好摸摸鼻子在附近的咖啡店進去坐一下。隨著休息時間的拉長，也就無法走完當天預定的旅遊景點了。



為了避免這樣的問題發生，在討論行程時，想個配套方案也是首要任務，在大家極度疲乏時也能輕鬆觀光，不浪費時間。在出發前氣勢高昂，總是不小心將所有景點排得滿滿的。在規劃旅程時，要記得把休閒時間考慮進去，安排一個有彈性的行程唷。

問題５：休假時間常常對不上

選定旅遊日期也是旅行時相當棘手的問題。如果是大學生，就可以把旅行訂在長假中，如果是上班族，則只能選在連假期間或過年來旅行。然而，若同行友人在上班或兼職的話，時間上就難以配合。



「朋友們都在上班，很難選定旅遊日期。特別是每個人的工作類型、休假時間都大不相同，時間調整上更加困難。由於必須縮短旅行天數，因此少人數的旅行也不失為一個好主意。其實一直以來我的旅伴都不超過4人，因為時間安排真的頗有難度。」(30歳/台灣女性)



要找一個所有人都能參加的日期，可能就需要縮短旅遊天數，忍痛割愛幾個想去的景點。即使事前不斷協調，到後來還是有可能會引發不滿。為了避免這些問題，從台灣開自由行團的旅行社選擇也不少，跟團或許也是一個不錯的選擇，能在短時間內輕鬆造訪各大景點。此外，事前也可與旅伴討論，看是要選擇縮短旅程天數，這樣大家都能一起去、還是專注於行程內容，能參加的人就參加。

問題６：房間分配喬不攏

最容易被大家遺忘的小問題就是房間分配了。兩人或四人旅行，人數為偶數所以比較好分房，但如果是三人一起旅行，根據每家飯店房型的差異，有可能被分為雙人房和單人房。



「和朋友去旅行時，會因人數使得房間不得不分開。分房問題總是常會引來各種抱怨，所以應該在事前就先確認好房間分配才好。」(24歳/台灣女性)



難得和朋友出來旅遊，一個人落單的話的確有點掃興。為了避免這個問題發生，奇數人出遊時，尤其是日本飯店不一定都會有加床的服務，建議提前與飯店確認是否有三人房，或是可否加床。入住的飯店將成為旅程美好的回憶之一，因此需仔細確認，以免陷入窘境。

總結

看完這篇文章，有沒把小編整理的要點通通筆記下來呢？不管再怎麼要好的朋友，ㄧ起出遊還難免還是會發生意想不到的問題，進而引發衝突。出國旅遊本應和好朋友一同創造回味無窮的回憶，要是吵架的話就太得不償失了。為了必免衝突，出發前先確實檢視每個環節比較保險。



順帶一提，有已婚朋友人，就必需顧慮友人與家人相聚的時間，理解無法成行的可能性。若要和朋友一起旅行，記得好好確認彼此空閒時間，畢竟能一同玩樂的機會少之又少，一起製造美好的回憶也是很重要的唷。



※本文為2020年1月的訪談資料

