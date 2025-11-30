日本之行旅伴很重要！各種結伴旅行經驗談
台灣與日本關係緊密。到日本觀光的旅客不斷增加，其中台灣遊客人數也持續攀升，也有越來越多人與朋友們自己組團到日本旅行，不過旅程中常因意想不到的理由，導致彼此間產生衝突。
與朋友去日本旅遊時，應注意哪些事項？發生問題時又該如何解決？好不容易出來玩，當然不希望與同行友人之間因景點、餐廳、休息時間、以及住宿等事情，發生意見不合的衝突，一同享受100％完美旅程才是最重要的～小編訪問了幾位實際去過日本旅遊的人，並從他們的經驗中，整理出幾個出遊時易與朋友發生的小問題。
問題１：未先告知便擅自更改行程
「在去東京之前，明明已決定好要去的景點，後來朋友卻在未告知的情況下擅自變更。當下只能忍耐避免正面衝突，不過也因為這樣而無法走遍東京觀光景點，至今仍覺得很可惜。」(24歳/台灣女性)
旅行前通常都會與友人討論行程，不過也滿常聽到有人抱怨，朋友未經詢問就擅自更改行程。特別是兩個人一起旅行時，更容易發生計畫隨意變更的狀況，成為吵架的導火線，所以最好與朋友再三確認旅遊景點比較保險。
問題２：不問對方意見就自行決定餐廳
「朋友總是獨自決定用餐地點與內容，讓我覺得心很累。好不容易出國來日本，卻無法嚐到當地特產，只能在一家到處都有的餐廳用餐。雖然當地特色菜餚大多美味，但某些調味料還是令人難以吞嚥，用餐前記得確認一下比較安心。」(30歳/台灣女性)
旅行中最容易因為食物與對方造成意見不合的窘境。尤其是日本當地才有的美食特別多，自己想品嚐看看，但旅伴卻特別挑食時，最終只能選擇一家安全牌餐廳用餐，內心怒火便漸漸累積，也失去了千里迢迢來日本旅遊的意義。如果有想吃的食物，建議直接告訴同行朋友並互相討論比較好。
問題３：事後才表示不滿的旅伴
另一個常聽見的問題，就是遇到愛抱怨行程的旅伴。特別是在旅行前的討論中，都沒有發表意見的人，往往會旅程開始後頻繁地發洩不滿。
「同行友人非常優柔寡斷，在出發前都沒有表示任何意見，卻在出發後開始『其實我想去這裡、還有那裡，但我們都沒安排到』等抱怨聲浪不斷。雖然是在日本返回台灣的班機上才諸多抱怨，並不影響行程本身，不過既然有這麼多的不滿，為何當初不提出自己想去的景點。在回程飛機對我抱怨連連，只會破壞旅程美好的回憶。」（28歲/台灣女性）
明明之前一直沒有發表意見，卻在旅行當天對旅遊景點感到各種不滿，不僅破壞了辛苦計畫的行程，也讓旅行的氣氛降到最低點。與遲遲不發表自己的意見，或對景點猶豫不決的人一同出遊時，建議提出幾個景點方案給旅伴挑選，像是去東京的話可以選擇潮流時尚的景點，或是傳統下町風情的街道，給朋友有不同方向去做選擇，並提早討論出旅遊計畫，以避免旅行時發生口角。
問題４：休息時間打亂旅行計畫
時間管理也是常與旅伴發生衝突的原因。即使出發前一起規劃所有行程，但也未必能順利走完。
「想早點到達觀光景點，但同行的人卻一直說『我不行了，讓我休息一下』，只好默默帶著他去休息。最後整個行程大拖延，有好幾個景點都無法順利參觀。如果事前好好把休息時間考慮進去的話，就不會造成這樣的局面，但任何事都都要配合對方的步調，真的讓人相當不悅與無奈。」(30歳/台灣女性)
休息的時間長短與行程拖延息息相關。尤其是到了日本，有許多景點和景點之間是沒有電車、公車可以搭乘的，必須走路，然而每個人走路的速度和休息的週期大不相同，雖然自己還不累，不過旅伴早已疲憊不堪，直說著「好累，想休息一下」的話，這時只好摸摸鼻子在附近的咖啡店進去坐一下。隨著休息時間的拉長，也就無法走完當天預定的旅遊景點了。
為了避免這樣的問題發生，在討論行程時，想個配套方案也是首要任務，在大家極度疲乏時也能輕鬆觀光，不浪費時間。在出發前氣勢高昂，總是不小心將所有景點排得滿滿的。在規劃旅程時，要記得把休閒時間考慮進去，安排一個有彈性的行程唷。
問題５：休假時間常常對不上
選定旅遊日期也是旅行時相當棘手的問題。如果是大學生，就可以把旅行訂在長假中，如果是上班族，則只能選在連假期間或過年來旅行。然而，若同行友人在上班或兼職的話，時間上就難以配合。
「朋友們都在上班，很難選定旅遊日期。特別是每個人的工作類型、休假時間都大不相同，時間調整上更加困難。由於必須縮短旅行天數，因此少人數的旅行也不失為一個好主意。其實一直以來我的旅伴都不超過4人，因為時間安排真的頗有難度。」(30歳/台灣女性)
要找一個所有人都能參加的日期，可能就需要縮短旅遊天數，忍痛割愛幾個想去的景點。即使事前不斷協調，到後來還是有可能會引發不滿。為了避免這些問題，從台灣開自由行團的旅行社選擇也不少，跟團或許也是一個不錯的選擇，能在短時間內輕鬆造訪各大景點。此外，事前也可與旅伴討論，看是要選擇縮短旅程天數，這樣大家都能一起去、還是專注於行程內容，能參加的人就參加。
問題６：房間分配喬不攏
最容易被大家遺忘的小問題就是房間分配了。兩人或四人旅行，人數為偶數所以比較好分房，但如果是三人一起旅行，根據每家飯店房型的差異，有可能被分為雙人房和單人房。
「和朋友去旅行時，會因人數使得房間不得不分開。分房問題總是常會引來各種抱怨，所以應該在事前就先確認好房間分配才好。」(24歳/台灣女性)
難得和朋友出來旅遊，一個人落單的話的確有點掃興。為了避免這個問題發生，奇數人出遊時，尤其是日本飯店不一定都會有加床的服務，建議提前與飯店確認是否有三人房，或是可否加床。入住的飯店將成為旅程美好的回憶之一，因此需仔細確認，以免陷入窘境。
總結
看完這篇文章，有沒把小編整理的要點通通筆記下來呢？不管再怎麼要好的朋友，ㄧ起出遊還難免還是會發生意想不到的問題，進而引發衝突。出國旅遊本應和好朋友一同創造回味無窮的回憶，要是吵架的話就太得不償失了。為了必免衝突，出發前先確實檢視每個環節比較保險。
順帶一提，有已婚朋友人，就必需顧慮友人與家人相聚的時間，理解無法成行的可能性。若要和朋友一起旅行，記得好好確認彼此空閒時間，畢竟能一同玩樂的機會少之又少，一起製造美好的回憶也是很重要的唷。
※本文為2020年1月的訪談資料
▼你還會有興趣
其他人也在看
想Mail給日本飯店但不會日文？實用飯店基本日語＆簡單示範懶人包
現代人到日本玩之前，大多都會自己透過訂房網站或是飯店官網來預訂住宿，不過除非是周遭有人住宿、推薦的地方，不然關於住宿服務與資訊都只能依靠網站來確認，有時候訂完房發現有不確定的事情想要詢問，卻又不會日語的話該怎麼辦呢？LIVE JAPAN教你幾句，在寫電子郵件給住宿設施時，會用到的實用語句&常見問題，並附上簡單的範例，有疑問卻因語言而不敢發問的人快來瞧瞧！LIVE JAPAN ・ 1 天前
5筆旅遊補助快看！發放時間、金額出爐 「領2000元」資格曝光
因應中國祭出「禁日令」，總統賴清德交辦「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，但此舉被外界質疑對國旅業者不利。行政院長卓榮泰25日就預告，交通部將祭出多項國旅優惠，預計明年3月開始執行。對此，《三立新聞網》特地整理了5大國旅優惠方案，提供給民眾參考。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
國旅補助20億來了！ 5筆補助內容、優惠方案一次看
近年國旅人氣越來越差，許多民眾寧可出國旅遊，也不願把時間和金錢留在國內旅遊消費。交通部觀光署為加強民眾多多國旅，明年將推動「平日國旅優惠方案」，共有5項方案，總預算預估超過新台幣20億元。鏡報 ・ 20 小時前
南投竹山仙氣爆棚 九重葛花瀑、秋色瀑布步道、森林木屋包棟！秋冬限定5條路線很夢幻
南投竹山秋冬景色再度美成仙境！從夢幻九重葛花瀑、潺潺溪谷間的秋色瀑布步道，到獨享森林的小木屋包棟秘境，今年推出 5 條期間限定的絕美路線，讓旅人一次收集花海、森林、瀑布與山間秘境。無論是拍照控想捕捉粉嫩花瀑，還是想深度吸收芬多精、享受靜謐山林氛圍，都能在竹山找到最療癒的行程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」
近年中東旅遊熱潮漸起，但阿布達比近日的誤抓事件卻引發恐慌，讓人擔憂前往中東旅遊的安全。旅遊業者強調，只要尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗！專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。TVBS新聞網 ・ 1 天前
后里泰安鐵道文化園區斥資3000萬改善 展現新風貌
台中后里泰安社區每年冬季落羽松變色與櫻花綻放時節，湧入遊客，為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程日前完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點。自由時報 ・ 1 天前
機捷北車站升級 旅客「很有感」從容去登機
[NOWnews今日新聞]桃捷公司為優化服務品質與旅客進出動線，於機場捷運A1台北車站辦理閘門移設作業，將原設於B1層旅客詢問處旁的4座閘門調整至預辦登機區旁，新增了3個通道，讓通道總數達到7個，使旅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮森林溫泉度假新體驗 飯店首賣優惠雙人一泊三食8888元起
花蓮觀光再添新亮點，天成飯店集團看好花蓮地區的觀光潛力與永續旅遊商機，攜手農業部林業及自然保育署，共同打造全新精品飯店品牌－天成逸旅 蝴蝶谷，新飯店結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，主推全台罕見的森林溫泉度假新體驗。歡慶試營運，品牌推出「蝶谷森湯」住宿限時優惠，雙人一泊三食8888元起，專案提供豐盛的早、晚餐與消夜，即日起至2026年2月13日止開放預訂。中時新聞網 ・ 1 天前
鐵道可放天燈了！十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈
地方中心／陳崇翰 新北報導新北市的〝平溪天燈〞，多次被外國評為〝此生必遊〞的世界級景點，但過去有很多遊客，會站在鐵軌上施放天燈，拍照很美，卻也危險，同時違反"鐵路法"，如今，台鐵試辦六日停駛平溪線，讓大家可以在十分、平溪和菁桐三站的鐵道上，合法放天燈，初步試辦到明年一月底。民視 ・ 14 小時前
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困EBC東森新聞 ・ 12 小時前
東京銀杏11月底最美 神宮外苑、東京大學到昭和記念公園！6大銀杏紅葉景點散步
每年11月下旬至12月上旬，東京正式迎來一年中最金黃、最浪漫的時刻。城市街頭換上秋冬限定的金色濾鏡，無論是兩旁佇立百棵銀杏的神宮外苑大道、氣勢磅礴的昭和記念公園，或是充滿學術氣息的東京大學本鄉校區，都被染成一片暖黃色的夢幻景象。同時，新宿御苑、六義園、高尾山也陸續進入紅葉盛期，楓紅與銀杏交織出層層遞進的秋色，是旅人最喜歡的散步季節。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
飛東京夢幻航班春節限定開搶 自由行免3萬
[NOWnews今日新聞]2026年春節將迎來難得的九連休，加上政府普發萬元政策帶動旅遊消費需求升溫，國人春節出國意願大幅提升，尤以日本擄獲眾多旅人的心。看準這波強勁赴日市場商機，ezfly易飛旅遊宣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
出國行李別「放在同一包」 專家揭分裝關鍵：能救整趟旅程
年底假期將近，不少家庭開始規劃出國行程，機場也出現大量旅客。出門旅行最大的擔心之一，就是托運行李沒有跟著人一起到達目的地。對許多人來說，行李延誤不只是不便，更可能讓整趟假期從第一天就陷入混亂。聯合新聞網 ・ 1 天前
〈 中華旅行社 〉瑞龍吊橋觀瀑 日月潭搭空纜
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出「日月潭九族櫻花…中華日報 ・ 1 天前
高雄冬季國際旅展400攤位限定優惠拚買氣
[NOWnews今日新聞]瞄準寒假旅遊旺季商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（28）日至12/1在高雄展覽館登場。業者祭出多項優惠刺激買氣。其中，高雄館以「高雄遊樂園」（KaohsiungWonde...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄大樹姑山倉庫變身 鳳荔趣遊館自行車驛站啟用
自行車旅遊日漸興盛，高雄市大樹區農會將姑山倉庫打造成鳳荔趣遊館自行車驛站，今（28）日舉辦啟用典禮，總幹事歐幸娟表示，鳳荔趣遊館是由中央、地方政府與農會攜手共同催生，不僅提供自行車族整補，也設置親子童趣館，同時展售全國多數農會產品及餐點，呈現農業轉型與休閒觀光成果。自由時報 ・ 1 天前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷。這篇教你找划算的便宜機票，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
阿里山林鐵週年慶轉型多元活動 可收藏限定款車票
（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山林鐵及文資處每年12月會辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、特色餐席、市集等方式慶祝，若12月搭乘阿里山小火車，可收藏限定款車票。中央社 ・ 1 天前
台鐵平溪線停駛至明年1月 今試辦開放3站鐵道放天燈
平溪是全台唯一合法施放天燈的地區，台鐵平溪線日前邊坡滑動與地基流失，全線預計停駛至民國115年初。台鐵29日啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，特定時間開放十分、平溪及菁桐3站，讓民眾在鐵道放天燈。國民黨立委廖先翔說，這次試辦活動不僅是解決短期觀光需求，更是推動《鐵路法》修法的先行指標。中時新聞網 ・ 19 小時前