連納豆也有？！觀光客超驚訝的日本吃到飽二三事～
說到「吃到飽」，一般給人的印象都是西餐的形式比較多。不過在日本較有特色的吃到飽餐廳是以一個料理種類為主，並提供多種品項供選擇。下面LIVE JAPAN訪問了去過日本觀光的外國人，問問他們印象深刻的日本吃到飽有哪些？有些主題的吃到飽，連住在日本的小編都沒吃過，大家看完記得快點加進旅遊清單裡，有時間一定要去試試～
※以下僅為受訪者的個人意見
同一個類別的料理好像永遠吃不完，真是太讚啦！
以下是在這次採訪中收到最多的意見。在日本，經常可以在特色餐廳吃到壽司、燒肉等同類別的料理，但讓人驚訝的是提供方式。
「日本的吃到飽讓人覺得很稀有！不管是火鍋吃到飽，或是燒肉吃到飽的單一餐廳，可以一直吃到同樣的東西，這點實在讓人驚訝。」（斯洛伐克/30代/女性）
「到日本旅遊知道我愛上內臟類食物啦！發現有內臟類火鍋吃到飽的時候，覺得我根本到天堂了！」（美國/30代/男性）
吃到飽在許多國家都逐漸流行．日本當然也不例外。不過在到日本享用吃到飽的觀光客中，大家對於日本高品質的吃到飽都很滿意呢！
壽司吃到飽還有提供拉麵？！菜單品項超豐富！
雖然高級壽司的吃到飽餐廳比較少，不過像是適合家庭用餐的迴轉壽司舉辦的吃到飽活動，壽司以外的品項十分豐富。像家庭餐廳一樣，從麵類到炸物、甜點等等，副餐選項多到讓人下巴都快掉啦！
「想說要大吃壽司所以跑去挑戰吃到飽，結果發現菜單還有拉麵、烏龍麵、炸物、甜點，實在超驚訝！」（荷蘭/40代/男性）
「能帶小孩去迴轉壽司的吃到飽實在幫了我大忙，雖然我們大人想吃壽司，但小孩子能吃的壽司品項實在有限，所以副餐選項很多這點我實在很開心！」（中國/30代/女性）
在日本旅行中想吃美味的料理，但是又不太敢嘗試生魚片的人其實不在少數。不過像是壽司吃到飽的餐廳，會提供壽司以外的副餐菜單，如果是跟不想吃生魚片的朋友一起旅行時，找副餐種類多多的壽司吃到飽，實在是不錯的選擇！
可以一直吃水果的採水果活動！簡直是奇蹟般的吃到飽阿～
日本水果產地很常舉辦的活動就是現場採水果活動啦～從草莓、桃子到葡萄等等種類都有，還有在限定時間內可以無限吃水果的吃到飽，這對到日本旅遊的觀光客來說，實在是超人氣活動之一。
「我去了草莓吃到飽，可以自己邊採草莓邊吃實在很開心！」（馬來西亞/30代/女性）
「對有超喜歡的水果的人來說，採水果活動簡直是天堂！不過如果採的不是喜歡的水果，可能會有點膩。」（中國/30代/女性）
在日本國外也有各種水果吃到飽，不過只提供單一種類的水果吃到飽就比較少見了。而且還能自己親手採收來吃，這種體驗更是新鮮有趣！也有來自水果價格較高國家的人表示．能吃一大堆水果的吃到飽活動簡直是奇蹟～不過也有日本人認為，只能吃單一水果吃到飽實在讓人有點膩，有點驚訝有人會想一直吃同一種水果，看來水果吃到飽的接受度比較兩極呢！
燒肉吃到飽的部位種類超多讓人驚訝！
而在這次採訪中最受歡迎的就是燒肉吃到飽啦！原本燒肉在世界各國都很受到歡迎，而日本燒肉吃到飽提供豐富的部位種類，更是讓人深深受到吸引～
「肋排肉或牛舌、肝臟類等等，可以點到超多種類部位的肉品，害我都有點擔心餐廳有沒有賺錢啦。」（馬來西亞/30代/女性）
「我超愛燒肉吃到飽！日本燒肉吃到飽提供的部位真的超多，多到吃不完，日本人喜愛美食的人真的很多耶！」（美國/30代/男性）
現在的燒肉店，還有韓國式燒肉、巴西式燒肉等多種類的燒肉餐廳。不過有很多觀光客超愛吃肉，到日本旅遊時也會去挑戰燒肉吃到飽，不只豐富的菜單品項讓人驚艷，還有高CP值，高品質也都讓人感到驚喜，紛紛稱讚這就是日本品質呀～
納豆、拉麵、炸雞等等吃到飽種類也太多啦！
在超愛吃到飽的觀光客中，也有人對於某些主題的吃到飽感到驚訝不已。
「去日本鄉下旅行的時候看過納豆吃到飽，雖然我是敢吃納豆，不過看到這樣針對單一食材特化的吃到飽，還是覺得很驚訝。」（馬來西亞/30代/女性）
這位馬來西亞女性說，水果吃到飽感覺還好，但納豆吃到飽真的很讓人驚訝。雖然納豆吃到飽當然不會只有單一食材．提供白飯或味噌湯的餐廳也不少。不過對這位受訪者來說，就像一直吃拉麵、炸雞一樣，似乎很驚訝有人能夠一直吃同樣的東西。
也許這些吃到飽對日本人來說都很平常，不過從觀光客角度來看，還是有滿多讓人驚訝的主題。下次到日本旅遊時，你想嘗試怎樣的吃到飽呢？如果有看到覺得驚喜的吃到飽，就大膽走進去試試，不要錯過啦～
※Text by：Fujico
▼你還會有興趣
其他人也在看
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 20
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 19 小時前 ・ 11
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 25
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 45
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 182
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 21 小時前 ・ 22
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 44
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 14
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 651
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 11