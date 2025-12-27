不只有卡哇伊、歐伊細！15個零基礎也記得住的日語形容詞
許多人到日本觀光時除了期待美食、美景以及文化體驗，也會期盼能與當地人來點互動與交流，也許只是形容食物的美味、誇獎餐廳老闆的手藝、稱讚表演項目的精彩、描述商品的價值等等，都需要用到不同的形容詞來闡述，若是還在只會「卡哇伊」就不夠用啦！這次LIVE JAPAN整理了15個日本常見的實用形容詞，並附上羅馬拼音以及中文擬音拼音，推薦毫無日文基礎的人可以來增加一下自己的腦內日語詞典哦！
日語形容詞之觀光實用篇
◆美味的：おいしい（oishii；歐伊西伊）
大概有超過一半台灣人都認得這個讀音，無論是食物還是飲料，是主餐還是配菜，所有可以吃的食物都能用這個詞來表示誇讚。如果還沒吃，想要表達「好像很好吃」的話，可以加上「好像」的日語「そう（ sou）」，組成「おいしそう（oishiso；歐伊西嗽）」，意思即為「感覺、好像很好吃」。
◆容易入口：食べやすい（tabeyasui；塔杯雅斯伊）／飲みやすい（nomiyasui；NO咪雅斯伊）
現在很多料理人在調味時會特別下工夫，就是希望讓顧客吃起來順口，味覺不會感到過於刺激、衝突，因此現在也常能看到日本電視節目或是媒體雜誌用食べやすい、飲みやすい在形容某個食物吃喝起來很順。
◆可愛的：かわいい（kawaii；卡哇伊）
這大概是僅次於「歐伊西伊」為台灣人所熟悉的日文，也知道意思，即是形容「可愛、惹人憐愛」的事物，可以用於人類、動物外表，也能形容無生命物體，非常好用！
◆漂亮的、潔淨的：きれい（kirei；KI累伊）
這個詞的漢字是「綺麗」，用來形容「美」這回事，無論是風景很美、人的外表容資秀麗、環境整潔亮麗等都能用這個詞。而且就像大家對漂亮與可愛的定義不同，用漂亮來形容一個人的時候通常也連帶誇獎該人物的氣質出眾，普遍感官上會比可愛更高級、出眾。
◆高、昂貴：高い（takai；塌咖伊）
可以用來表示事物的高聳或是價格的昂貴。
◆便宜：安い（yasui；雅斯伊）
「雅斯伊」是指某種東西的價值、價格很便宜，像是台灣人常去的唐吉軻德裡面就常看到寫著「激安」，這個詞便是「激（geki）」＋「安い（yasui）」組合成，表示超級便宜的意思。
◆厲害的：すごい（sugoi；蘇溝伊）
想要誇獎某個人或是某種技藝之精湛時非常好用，像是欣賞表演、看展等等。此外すごい的漢字寫作「凄い」，所以下次看到這個字就可以知道這是在誇獎，而不是在說人家很淒慘、悲傷啦。
◆有趣的：おもしろい（omoshiroi；歐摸喜摟伊）
おもしろい的漢字為「面白い」，可以用來形容戲劇、展覽、表演、故事等能夠激起人好奇或是興趣的事物。另外也能用來形容某個人行為舉止很活潑、引人發笑。
◆開心、快樂：楽しい（tanoshii；塔NO喜伊）
用來表示心情開心、快樂，想要用日文表示自己很開心的最簡單說法即是「楽しいです（tanoshii-desu；塔NO喜伊爹蘇）」 。但要注意通常都是第一人稱用，不會用來形容他人。
◆穿起來很舒適：着心地よい（kigokochiyoi；KI溝摳基優伊）
在日本親自到服飾店、鞋店逛的時候總會試穿，許多日本店員在顧客試穿完之後會詢問顧客感想，若是想表達「穿起來很舒服」的話就可以用這一句話。
日語形容詞之生活用語篇
◆燙、炎熱、厚：あつい（atsui；阿資伊）
あつい可以寫成「熱い」、「暑い」以及「厚い」，雖然唸法都一樣，但是用來形容不同狀況。「熱い」是形容某個物體的溫度很高，也就是很燙的意思。「暑い」則是用來專指氣溫很高、天氣炎熱，看其漢字也可以聯想到是夏天常出現的形容詞。最後的「厚い」也是漢字字面即可看出意思，表示物體的厚度。所以如果看見在日本看見あつい的話可能要看前後文來推斷說話者是在形容什麼東西囉。
◆寒冷：さむい（samui；撒母伊）
表示人體因氣溫等狀況而感受到的寒冷。
◆溫暖：あたたかい（atatakai；阿塌塌咖伊）
可以用來表示氣溫回暖或是讓人感到溫暖的事物，像是日本的飲料販賣機有些飲料要是寫上「あたたかい」就可以知道此為熱飲。
◆冰涼、冷淡：つめたい（tsumetai；資咩塌伊）
一般飲料販賣機最常見的都是冷飲，不過若是同時販售熱飲與冷飲的話，冷飲便會標示「つめたい」字樣來表示。而一般在日本常會用つめたい來形容飲料的冰涼、沁涼，但是若是用在人身上則是指該人很冷淡、對事物不關心。
◆危險的、不妙的：やばい（yabai；壓敗伊）
最後這個算是延伸出其他意涵的日本流行用語。最原本的意思是貶意，表示事情狀況不妙、有危險，不過因為現在的日本年輕人如果碰到什麼事情讓人意外地驚喜、心癢難耐也會用這個詞來形容，例如「これ、マジやばい！」的字面直譯為「這也太不妙了吧」，表面上看起來是在形容事態危急，但另一個角度想也有棒到讓人凍未條的感覺在哦。
記起來馬上就能用！
以上這些都算是頗為常見也實用的字彙，很有可能會在日本當地聽到或是日本節目上看到日本人使用，對於觀光客來說難度也不高，推薦可以先記起來，下次在日本如果想用日文來讚許某樣事物或是描述自己感受時就能馬上拿出來用囉！
