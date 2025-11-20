中島廚房、臥榻書房、分離式衛浴通通有 ！以不規則格局納入多元機能，讓 15 坪小宅更舒適！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 將作空間設計工作室

坪數小，空間利用更要斤斤計較！在這個 15 坪住宅中，除了客廳、餐廚、臥室的常見配置之外，設計師捨棄了制式的格局規劃方式，將空間重新分割，不僅成功地納入中島廚房、臥榻書房，甚至更擁有三件式的衛浴規劃，突破空間侷限，打造完美舒適好宅！



走進 15 坪的住宅空間，設計師以斜向的空間規劃，拉開公領域的軸深，並沿著軸線規畫客廳、中島餐廚和臥室，同時利用空間的餘裕，將地坪架高，打造臥榻書房，並透過摺門和玻璃開窗，引進採光和戶外景觀，營造舒心自由的公領域氛圍。



除此之外，為了提升衛浴的舒適使用，設計師將洗手台、廁所和洗浴空間機能獨立分離，當一人在洗澡時，另一半也能使用馬桶或簡單的清洗，大幅增加盥洗空間的使用效率。



設計師以突破制式想像的格局規劃，以及隱藏式的收納設計，打破了空間坪數的條件限制，同步滿足實用機能和簡約舒適的風格質感，為屋主打造時尚而自由的生活空間。

