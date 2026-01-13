冬天皮膚乾癢怎麼辦？乳液這樣擦更有效！富貴手又該怎麼辦？

冬天皮膚乾癢是許多人會遇到的困擾，不只奇癢無比，還可能出現脫皮、紅疹等情況。究竟冬天皮膚乾癢怎麼辦？乳液擦哪裡？何時擦更有效？保養之外，還能留意哪些事避免皮膚乾癢？惱人的富貴手又該如何應對？Yahoo顧健康帶你一次了解，遠離冬天皮膚乾癢！

冬天皮膚乾癢，除了擦乳液保養，也可調整生活習慣，以改善搔癢不適的情形。（示意圖／Getty Images）

冬天皮膚乾癢是為什麼？

皮膚科醫師謝佳憲表示，冬季乾癢又稱為冬季濕疹或乾燥性濕疹，是冬天最常見的皮膚病，症狀包含皮膚外觀乾燥、乾癢，有時還會發生脫屑、紅疹、龜裂、不規則紅斑等。皮膚科醫師唐豪悅補充，冬季皮膚乾癢大多屬於「非組織胺依賴性」皮膚炎，主要是皮膚過度乾燥引發慢性發炎所致，跟一般過敏引發的搔癢不同。

冬天之所以皮膚會特別乾癢，與氣溫降低有關。天冷時，皮膚血管收縮，導致皮膚水分含量下降；加上皮脂腺和汗腺分泌減少，缺乏脂質層保水功能，水分容易揮發；又因冬季空氣中的濕度本就較低，使得皮膚變粗、產生裂紋、出現細小白色的麟屑。

皮膚科醫師趙昭明說明，人體四肢的油脂較少，因此冬季乾癢最常出現在手臂及小腿，再來是身體軀幹與肚子。一般來說，冬季乾癢好發於年長者，但任何年齡層都可能受到影響。此外，乾燥症、異位性皮膚炎、肝腎功能不佳、糖尿病、免疫不全患者，都是冬季乾癢好發族群。

以發作時機而言，乾癢症狀最常出現在早晚溫差大、肌膚調節力差的時間，一旦皮膚短時間內調節不過來，就會癢得特別厲害。需留意的是，冬季乾癢一旦忍不住搔抓，會愈抓愈癢、愈乾愈癢。

冬天皮膚乾癢怎麼辦？可從淋浴、飲食、衣著等方面改善

統整皮膚科醫師劉紹毅、江明哲、胸腔暨重症專科醫師黃軒、中醫師莊可鈞、鄭愛蓮和營養師高敏敏的說法，減緩乾癢症狀需要治療、保養並重，最重要的原則是讓乾燥的皮膚恢復滋潤，以防乾癢惡化，下列行為皆有助於舒緩皮膚乾癢：

沐浴方面

減少洗澡次數，最多一天一次；在乾寒的冬季，大多數人可以每兩到三天洗一次澡。每次不要洗太久，建議控制在5～10分鐘。

避免以鹽巴、沐浴球、肥皂、藥皂用力搓揉皮膚或去角質。

洗澡水不宜超過40°C，溫水淋浴為佳。若有泡澡、泡溫泉的需求，建議在水中加入沐浴油，補充洗去的油脂，且泡澡時間最好不要超過20分鐘。

選用不刺激、無香料、pH中性或微酸性、不含皂鹼的沐浴乳；如果每天洗澡，有時甚至不需使用沐浴乳，只用清水沖洗即可。

沐浴後3分鐘內，塗抹具保濕成分（如：甘油、尿素、神經醯胺）的乳液、乳霜，讓皮膚表層覆蓋薄薄的油脂，減少水分蒸發，效果最好。睡前及起床後，可以再補充一次。

飲食方面

飲食建議清淡，可搭配養陰補血潤燥的食物，像是木耳、水梨、秋葵、蓮藕、百合、桑葚等。另需適量補充油脂，青菜烹調亦可加入些許橄欖油川燙或攪拌，有助補充油脂保養皮膚。

多吃養膚幫手，例如酪梨、鮭魚、藍莓、高麗菜、花椰菜、蘋果、檸檬、杏仁、番茄、綠茶等；盡量少吃拉麵、火腿、蛋糕、披薩、糖果、巧克力等。

避開辛辣食物、咖啡、茶、酒精等刺激物，降低食物造成的皮膚微血管擴張、大量出汗等可能引起搔癢症狀的風險。天冷時人們愛吃的薑母鴨、羊肉爐、麻辣火鍋，便建議少吃為妙。

盡量不要攝取容易引發過敏的食物，防止皮膚乾癢症狀惡化。例如蝦、蟹、貝、不新鮮的魚類等海鮮，乳酪、健素糖、優酪乳等含經發酵處理的食物，罐頭、零嘴、調味料等含人工添加物的食品，和香菇、竹筍、茄子、芒果、鳳梨等特定蔬果。

衣著方面

避免直接覆蓋毛毯，使用毛毯時可加上純棉被套，降低皮膚刺激。

最好不要穿著羊毛、人造纖維及抗皺物料等容易發癢的衣料。建議在內層加穿棉質內衣，或是多穿著純棉、真絲、亞麻等材質的衣物。

慎選洗衣精、柔軟劑，中性清潔劑為優先，清潔衣物時也要確認完全洗淨，免得引起接觸性皮膚炎。

貼身內衣物改用手洗，避免洗衣劑殘留，引發皮膚乾癢。

住家方面

室內應保持空氣流通，使用暖氣時溫度不宜太高，可以搭配空氣加濕器，讓室內濕氣維持在55％至60％為佳。

盡量不要在家中鋪地毯，減少藏污納垢等可能增加過敏原累積的機會。

其他

適時補充水分。

減少暴露於寒冷、乾燥、有風的環境中。

乾癢時忍耐不抓。

倘若冬季乾癢嚴重困擾你，保險起見，請直接前往皮膚科就醫，遵從醫囑改善皮膚乾癢。

皮膚癢乳液怎麼擦最有效？

皮膚科醫師謝佳憲提到，乳液最佳的塗抹時機點為沐浴後。鑑於熱水會洗去身上的油脂，通常洗澡後、睡覺前會開始產生劇烈搔癢感，因此建議在沐浴後，將保濕產品塗抹全身，後續針對手肘、手臂內側、腳跟、腳踝等容易乾燥的區域加強保養，耳後、唇角、頸部、前胸、雙手等容易發癢處也可少量多擦。

至於保濕產品如何挑選？老年人可以均勻塗抹含油性高的馬油、綿羊油、凡士林，但勿過量；年輕人的話，一般保濕乳液即可，才不會讓皮膚太過油膩。

富貴手又是什麼？富貴手症狀有哪些？

中國醫藥大學附設醫院指出，富貴手俗稱主婦濕疹，是一種手部濕疹，主要成因是患者本身的膚質較敏感，容易因反覆受外來物質刺激，使得手部乾燥、脫皮、龜裂、甚至指紋消失。

之所以被稱為富貴手，衛福部台北醫院解釋，這是因為一旦減少接觸外來刺激物，患者手部的症狀可能會不藥而癒，所以有人戲稱這種手部的皮膚病叫做富貴手，也就是有富貴命而不需要（不能）做家事的意思。

依據高雄榮民總醫院皮膚科衛教資料，富貴手常見於年輕女性，這類患者的工作性質，多半常需要接觸水，像是家庭主婦、美髮業者、手搖飲工作人員、餐飲業者等。一般來說，富貴手會從慣用手的指腹未端開始，接著另一手的手指也可能相繼發病；且天冷時，由於皮膚角質層變厚，症狀會加劇。

有富貴手怎麼辦？

富貴手的病程緩慢，可持續數年至數十年，症狀時好時壞。 因此，富貴手處理的原則是治療與保養並重，才能減輕富貴手發生的機率。綜合中國醫藥大學附設醫院和高雄榮民總醫院皮膚科說法，富貴手患者應注意以下事項：

避免用手接觸化學製品（如汽油、油漆、漂白水、地板蠟等）或會引起皮膚起疹子的物質，把使用溶劑的機會降到最低；若要觸碰，一定要戴防水手套。

遇到洗衣、煮飯、洗碗等要碰水的情形，務必戴上雙層手套（內層為棉或布、外層為橡皮）。此外，千萬不要在手濕後繼續戴手套，或戴有破洞的手套。

用溫水洗手，且肥皂用量越少越好，洗後切記把手沖淨。雙手擦乾後，要馬上塗抹護手膏或潤滑油脂，可減少復發率。

洗澡時使用沐浴油代替香皂。想弄乾身體時，以輕拍動作代替擦拭動作。

天冷出門或騎機車宜戴手套，保護手不要接觸到冷風以防手乾裂。

遵照醫囑使用藥膏及護手膏，因一般市面上的商業用途產品，可能使情況惡化。手部方面，一天可塗上軟膏或乳液六至七次；至於身體其他部份，一天兩次，特別是在洗完澡後更適合。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

