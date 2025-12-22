冬至湯圓「午後吃」最好消化！冬至習俗禁忌、養生必吃 5 食材，補氣祛寒助便祕，皮膚發光紅潤變漂亮 | 柯夢波丹
元宵跟湯圓的差異是什麼？為什麼元宵節要吃元宵、冬至要吃湯圓？
冬至在24節氣中代表「寒冬正式的到來」，是北半球白天最短、夜晚最長的一天，同時也是進補、暖身祛寒的最佳時機！最重要的習俗就是「吃湯圓」，象徵圓滿跟團聚的傳統，但吃多了容易脹氣、不好消化，天氣變冷連腸胃也變得脆弱敏感。從冬至湯圓怎麼吃，到習俗禁忌、養生必吃 5 大食材，利用節氣補氣、補體能，養出漂亮紅潤肌膚！
冬至習俗禁忌、必吃養生食材 重點整理
冬至湯圓什麼時候吃最好？「午後」是人體消化功能最為活躍的時間，這時間吃湯圓最好消化
湯圓、元宵差異？製作方式揉、滾動不同，表皮跟口感也會有些許差異
冬至 3 大習俗：祭祖、吃湯圓團圓，吃餃子感謝豐收，食補調養身體
冬至 3 大禁忌：避免熬夜，避吃生冷食物，適量居家運動
冬至養生必吃 5 食材：紅棗、黑糖、薑、山藥、枸杞
>>瘦身減脂必看！火鍋推薦「健康進食3順序」，湯可以喝嗎？哪些火鍋料絕對不能吃？冬季火鍋最強避雷指南
湯圓、元宵的差異？
冬至跟元宵節都會吃的傳統食物，「湯圓、元宵」的差異在哪？
湯圓是糯米粉揉成麵團，麵團再包裹花生、芝麻等餡料；元宵則是將餡料先揉成團，再在糯米粉上「滾動技巧」形成團狀。兩者熱量差不多，口感則是湯圓較光滑細緻，元宵有些微顆粒、層次食感。
湯圓「午後吃」最好消化
冬至習俗是在晚餐後吃湯圓，晚上吃完團圓飯再享用湯圓，寓意團聚圓滿。但湯圓屬於精緻澱粉，加上甜食容易刺激胃酸的分泌，而過多的胃酸刺激會引起胃痛、胃食道逆流，遵循傳統晚餐後品嘗湯圓，份量就不宜過量。
「午後」是人體消化系統最活躍的時刻，身體會分泌大量消化酶來分解食物，午後吃湯圓應景又能避免難消化、增加身體負擔。
冬至 3 大習俗
1.祭祖表達感謝、湯圓象徵團圓
冬至還有祭祖的習俗，擺出一桌子的菜象徵豐收與平安，感謝祖先一年的保佑。湯圓也有「團圓、圓滿」的寓意，就是桌上常出現的菜餚之一 。
2.吃餃子感謝豐收
冬至除了吃湯圓還有「吃餃子」的習俗。家人一起團聚包餃子，增進感情，而餃子把餡料包進麵皮，象徵著豐收、幸福和希望
3.食補調養身體
冬至傳統中也適一年最寒冷的時節，依據養生食補的概念，這時要增強免疫力、暖身補氣，避免過度節食與減肥，會吃火鍋或是養生食材滋養身體。
>>瘦身減脂必看！火鍋推薦「健康進食3順序」，湯可以喝嗎？哪些火鍋料絕對不能吃？冬季火鍋最強避雷指南
冬至 3 大禁忌
1.避免熬夜
冬至象徵寒冬來臨，氣候變化開始更大、氣溫更低，要注意睡眠品質、避免熬夜，增加身體的免疫力。
2.避吃生冷食物
體質較虛弱、容易手腳冰冷的人，冬至後應該盡量避免「生冷食物」，像是生魚片、冷飲跟沙拉類，小心過度刺激腸胃，造成消化不良、腹瀉等問題。
3.適量居家運動
運動雖然是必要，但氣溫變化會讓人體抵抗力下降，運動疲累加上流汗沒立刻處理，再吹風容易著涼受寒，建議選擇室內居家運動。
>>滑手機也能瘦！6個「日常瑜伽招式」：天鵝式、大貓式、青蛙式...超簡易居家運動，滑手機也能改善假跨寬
冬至養生必吃 5 食材：紅棗
紅棗可以補血益氣，對氣血、皮膚都是很好的食材。含有豐富的維生素C、鐵跟礦物質，可以改善手腳冰冷跟提亮、紅潤氣色。
經過乾燥後的紅棗糖份含量高，搭配湯圓記得適量即可，以免熱量過高。驅寒溫補的紅棗，非常適合冬季養生食補。
>>多吃「黑白食物」養肺護胃，老薑改善手腳冰冷…，秋補「絕不生病」養生關鍵
冬至養生必吃 5 食材：黑糖
黑糖是甘蔗加工後的糖類，相較精緻白糖更健康。尤其對於血液循環、改善經期不適很有感，可以活絡身體中的氣血，讓身體暖起來。
冬至吃湯圓推薦用黑糖取代冰糖，微甜口味更健康也能活絡氣血，喝一碗黑糖湯圓湯，整個人都充滿能量了！
冬至養生必吃 5 食材：薑
薑暖身驅寒的效果很好，適量補充可以改體質、改善手腳冰冷，也能增強免疫力，降低冬季感冒的機率。
特別適合跟生冷性質的食物一起烹調，像是炒大白菜、蒸魚時加入薑絲，或是泡熱水煮湯喝。
冬至養生必吃 5 食材：山藥
山藥屬於低GI食物的一種，含有澱粉不宜多食，但同時也有豐富的膳食纖維、維生素，尤其對腸胃的養護很有幫助，可以促進腸胃蠕動進而改善便秘。
建議可以搭配蛋白質、蔬菜一起吃，減緩身體對澱粉的吸收，也能增加飽足感，充滿營養消化更順暢。
冬至養生必吃 5 食材：枸杞
枸杞是天然的抗氧化食材，中醫它也可以補肝益腎，另外還能改善氣血循環，養顏美容、紅潤氣色。
枸杞加入紅棗、薑片沖泡熱水，或是在湯圓中加入枸杞，養生食補又不上火，清甜口味非常好入口。
