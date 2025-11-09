到了日本才發現不一樣？外國人以為的日本人VS實際上的日本人
世界各國人在其它國家或地區通常都會給人固定印象，例如美國人很友善、台灣人很熱心等等，那麼日本人在世界各國人的心中又是什麼樣子呢？這些預設是否與實際相符呢？這次LIVE JAPAN訪問了10位在日本就讀語言學校的外國人對於日本人的印象，並進一步詢問親自到日本之後實際狀況是否與自己所想的有落差，一起來看看究竟來自不同國度的人們在來日本前後對於日本人有什麼樣的想法吧！
※本文純屬受訪者個人意見
「以為日本人都很正經八百又冷漠，但實際上很親切！」
一開始最驚訝的就是有超過半數以上的人都回答「日本人好像大多數很冷漠」。
「我以前覺得日本人都很冷漠，因為在巴西以擁抱或親吻來打招呼很常見，在這個國度卻會被認為很失禮，在日本打招呼最多也就點點頭，但以巴西人的角度來看會覺得很疏離、頗有距離感呀」（巴西／男／二十多歲）
日本人嚴謹而獨特的工作與學習方式讓外國人很容易會覺得日本人都很冷漠、一板一眼，此外也有人覺得日本人都很排外，所以身為外國人的自己才會被遭受如此冷漠對待。不過有很多人實際和日本人相處之後發現日本人其實只是害羞罷了！
有不少日本人面對還不熟悉日語的外國人都會特地放慢速度重述一次甚至用其它方式來說明，讓原本對日本人持有冷漠印象的外國人大為改觀。而日本人的這種地方從某個意義上來看也可以說是日本人正經、認真的個性而來的，因此外國人對日本人抱持的這種印象也未必完全是錯的呀。
「心裡想的和實際說的不一樣？只有一開始不熟的時候才會這樣！」
也有人聽說日本人會看場面或對象說話而感到不可思議，不過實際到了日本之後這想法似乎就有所改變了。
「日本有『真心話與客套話』這樣的詞彙對吧？我聽說日本人會視談話對象的態度和與自己的熟悉度而改變自己的說話內容，熟了之後就不會再說什麼客套話，我覺得混熟之後相處起來倒是更為融洽愉快呢」（韓國／男性／二十多歲）
這點是身為日本人也會很有感觸的一個「日本人特徵」呀。以小編我身為日本人的角度來解釋的話，日本人為了讓人際關係能夠更為圓滑，有時是不會太直接說出自己的想法的，等到較為熟絡之後自然就不需要再經過這層偽裝，當然這點對外國人也是一樣的，只要混熟了不管是日本還是外國人都會對對方敞開心扉。
這或許是日本人「不想要被對方討厭」、「不想讓對方留下壞印象」而演變出的民族性，也能視作是日本人認真、正經的個性下而衍生的特色呀。
「原本以為日本女性都像大和撫子一樣，但其實很活潑的！」
「我原本以為日本女性都是溫文儒雅、講話很小聲，不過實際上很多日本女孩子都很活潑，講話也很有精神，聊起天來超開心的！」（台灣／女性／二十多歲）
日本女性都是性格文靜、溫柔穩重的大和撫子這一刻板印象已經是歷史了呢（笑）。這位台灣女性來日本之後發現日本女孩子也會大聲說話、講話也會抑揚頓挫，甚至還時不時會發出「欸！？」這樣的誇張反應而嚇一跳，但這樣子會讓人感覺更為親切、容易相處，絕對不是壞事哦！
上述幾個是「外國人所抱持的日本人印象和實際有所不同」的例子，那麼接下來就來看看「實際到了日本之後發現的確如此」的例子吧！
「日本情侶好像都不太會太黏？」
外國人對於日本人的戀愛觀念似乎也有固定的成見印象。
「越南情侶幾乎每一對都會天天見面，但是日本情侶會每天見面的人好像很少」（越南／女性／二十多歲）
許多外國人都覺得日本人談戀愛的時候不會太積極和伴侶聯繫，實際上的確有很多日本人會因為工作繁忙或是專注休閒娛樂，才騰不出時間每天跟男、女朋友聯繫。而外國人一方面會覺得情侶之間能保持一點距離、擁有私人空間很棒，另一方面也有人會覺得這樣子很寂寞，有人就表示在自己國家就算再怎麼忙，每天也一定會抽出時間去見對方至少10分鐘，不能見面至少也要打電話。
身為日本人的小編自己覺得日本人應該不是故意和自己的伴侶保持距離，而是因為尊重對方的私人時間及空間才變得獨立所使然的。
「日本人不會太早就開始談戀愛嗎？」
除了覺得日本人談戀愛的時候很不黏之外，許多外國人因為接觸動漫的關係而對日本人的戀愛有另一方面的想法。
「日本女生是不是小學就開始交男友了？我小學的時候連戀愛是什麼都不知道耶！」（中國／女性／二十多歲）
有些外國人覺得日本人很早熟、很早就開始談戀愛。日本的確從小學生開始就會談論戀愛話題，甚至還會有放學一起回家的小學生情侶。像這種「搶先一步的人才會受歡迎」、「在鞋櫃前等人」之類的戀愛相關想法及行為，可能真的是只有在日本人身上才看得到的呀。
「日本人很注重時尚、衣櫃裡都有很多種類的衣服！」
「我覺得日本人真的很注重時尚，衣服種類很多元，相比之下我們巴西人的衣櫃裡大概只有T-shirt吧（笑）」（巴西／男性／二十多歲）
的確，外國的衣服種類相較於日本好像少滿多的，尤其日本的女性服飾真的分類很細，有保守、流行、休閒等等，種類非常多元，或許就是因為這樣才會給人注重時尚意識的印象。不過就日本人來看，簡單的服裝也能穿得很好看的外國人也很厲害呀！
「就算放假也會化妝真的很讓人佩服！」
「大部分的台灣人都是素顏比較多，所以在日本不管去哪看到大家都是化全妝出門覺得超驚人的」（台灣／女性／二十多歲）
在亞洲地區裡除了日韓之外的國家，似乎女性平常都不太化妝，甚至去上班也不化妝的也大有人在。但是化妝在日本基本上是一種禮貌，所以很多人就算是放假或是只是去家裡附近便利商店、超市也會化妝。
「在日本，卡哇伊就是正義！」
日本的可愛文化在國外也很有名，甚至讓日語的可愛「かわいい（kawaii）」在國外也能通，所以有不少外國人想到日本首先想到的就是「卡哇伊」文化。
「韓國人對於美感主要重視美麗與漂亮，但日本人感覺可愛才是重點，這樣的差別我覺得還滿有趣的」（韓國／女性／二十多歲）
「日本人不管看到什麼都會說可愛以表稱讚，但因為中國人不是這麼重視可愛這回事，所以讓我覺得還滿新鮮的」（中國／女性／二十多歲）
有許多日本人不管到了幾歲都還是會穿可愛的衣服、化清純可愛系妝容，用的東西也都看得見可愛元素，這是因為日本人希望透過這些可愛的裝扮和物品讓自己感覺年輕一點的關係。
但在國外「可愛」這個詞又帶有「幼稚」的意涵，有時候不一定會是正面詞彙，因此外國人看到日本人的可愛文化反而會感到有些驚訝。看來世界各國對於美感解讀的文化差異也很值得深度探討呢！
「感覺一天到晚都在工作…」
很多外國人覺得日本人把工作看得比什麼都還重要，而他們又為什麼會這麼想呢？
「我感覺有很多人直到終電前都還在工作，我就覺得為什麼不明天再來弄呢」（台灣/女性/二十多歲）
「我以前以為日本人都是因為喜歡工作才會搞到三更半夜還在加班，但實際上他們都是逼不得已的。當日本人真的很辛苦啊」（越南/女性/十多歲）
在國外幾乎都是家庭優先於工作比較多，雖然日本人也是看重家庭大於工作，但是如果遇到工作，大多數人即使不情願還是會留下來加班，也讓外國人留下日本人總是為工作而忙的印象。
不過現在有許多日本企業有彈性工時或在家上班等彈性工作環境可選擇，而且也越來越多日本人注重工作與生活的平衡拿捏，比起以往更加注重自己的健康及家庭，未來哪天能夠拜託這層印象也說不定。
感謝各位的真心話！
這次關於日本人印象的訪問獲得了不少令人驚訝的答案，其中有與實際上相符的，也有一改前觀的。值得慶賀的是至少擺脫了以前外國人對日本人給傳統印象，像現在不會有外國人還覺得日本真的有武士存在啦。
這次訪問的外國人實際到了日本之後也幾乎沒有留下壞印象，希望大家來到日本時能透過自己的觀察來加深對日本的了解、變得更加喜愛日本這個國家！
Written by:Fujico
▼你還會有興趣
其他人也在看
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 21 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 13 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 21 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 15 小時前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 12 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 18 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 20 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
HBM需求飆高引爆單潮？黃仁勳親點名「三大記憶體供應商」！被問價格回答曝玄機
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會時，會後受訪時，不只大讚台積電，也特別感謝三大記憶體供應商，三星（...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前