到了日本才發現不一樣？外國人以為的日本人VS實際上的日本人

世界各國人在其它國家或地區通常都會給人固定印象，例如美國人很友善、台灣人很熱心等等，那麼日本人在世界各國人的心中又是什麼樣子呢？這些預設是否與實際相符呢？這次LIVE JAPAN訪問了10位在日本就讀語言學校的外國人對於日本人的印象，並進一步詢問親自到日本之後實際狀況是否與自己所想的有落差，一起來看看究竟來自不同國度的人們在來日本前後對於日本人有什麼樣的想法吧！

※本文純屬受訪者個人意見

「以為日本人都很正經八百又冷漠，但實際上很親切！」

一開始最驚訝的就是有超過半數以上的人都回答「日本人好像大多數很冷漠」。



「我以前覺得日本人都很冷漠，因為在巴西以擁抱或親吻來打招呼很常見，在這個國度卻會被認為很失禮，在日本打招呼最多也就點點頭，但以巴西人的角度來看會覺得很疏離、頗有距離感呀」（巴西／男／二十多歲）



日本人嚴謹而獨特的工作與學習方式讓外國人很容易會覺得日本人都很冷漠、一板一眼，此外也有人覺得日本人都很排外，所以身為外國人的自己才會被遭受如此冷漠對待。不過有很多人實際和日本人相處之後發現日本人其實只是害羞罷了！



有不少日本人面對還不熟悉日語的外國人都會特地放慢速度重述一次甚至用其它方式來說明，讓原本對日本人持有冷漠印象的外國人大為改觀。而日本人的這種地方從某個意義上來看也可以說是日本人正經、認真的個性而來的，因此外國人對日本人抱持的這種印象也未必完全是錯的呀。

「心裡想的和實際說的不一樣？只有一開始不熟的時候才會這樣！」

也有人聽說日本人會看場面或對象說話而感到不可思議，不過實際到了日本之後這想法似乎就有所改變了。



「日本有『真心話與客套話』這樣的詞彙對吧？我聽說日本人會視談話對象的態度和與自己的熟悉度而改變自己的說話內容，熟了之後就不會再說什麼客套話，我覺得混熟之後相處起來倒是更為融洽愉快呢」（韓國／男性／二十多歲）



這點是身為日本人也會很有感觸的一個「日本人特徵」呀。以小編我身為日本人的角度來解釋的話，日本人為了讓人際關係能夠更為圓滑，有時是不會太直接說出自己的想法的，等到較為熟絡之後自然就不需要再經過這層偽裝，當然這點對外國人也是一樣的，只要混熟了不管是日本還是外國人都會對對方敞開心扉。



這或許是日本人「不想要被對方討厭」、「不想讓對方留下壞印象」而演變出的民族性，也能視作是日本人認真、正經的個性下而衍生的特色呀。

「原本以為日本女性都像大和撫子一樣，但其實很活潑的！」

「我原本以為日本女性都是溫文儒雅、講話很小聲，不過實際上很多日本女孩子都很活潑，講話也很有精神，聊起天來超開心的！」（台灣／女性／二十多歲）



日本女性都是性格文靜、溫柔穩重的大和撫子這一刻板印象已經是歷史了呢（笑）。這位台灣女性來日本之後發現日本女孩子也會大聲說話、講話也會抑揚頓挫，甚至還時不時會發出「欸！？」這樣的誇張反應而嚇一跳，但這樣子會讓人感覺更為親切、容易相處，絕對不是壞事哦！



上述幾個是「外國人所抱持的日本人印象和實際有所不同」的例子，那麼接下來就來看看「實際到了日本之後發現的確如此」的例子吧！

「日本情侶好像都不太會太黏？」

外國人對於日本人的戀愛觀念似乎也有固定的成見印象。



「越南情侶幾乎每一對都會天天見面，但是日本情侶會每天見面的人好像很少」（越南／女性／二十多歲）



許多外國人都覺得日本人談戀愛的時候不會太積極和伴侶聯繫，實際上的確有很多日本人會因為工作繁忙或是專注休閒娛樂，才騰不出時間每天跟男、女朋友聯繫。而外國人一方面會覺得情侶之間能保持一點距離、擁有私人空間很棒，另一方面也有人會覺得這樣子很寂寞，有人就表示在自己國家就算再怎麼忙，每天也一定會抽出時間去見對方至少10分鐘，不能見面至少也要打電話。



身為日本人的小編自己覺得日本人應該不是故意和自己的伴侶保持距離，而是因為尊重對方的私人時間及空間才變得獨立所使然的。

「日本人不會太早就開始談戀愛嗎？」

除了覺得日本人談戀愛的時候很不黏之外，許多外國人因為接觸動漫的關係而對日本人的戀愛有另一方面的想法。



「日本女生是不是小學就開始交男友了？我小學的時候連戀愛是什麼都不知道耶！」（中國／女性／二十多歲）



有些外國人覺得日本人很早熟、很早就開始談戀愛。日本的確從小學生開始就會談論戀愛話題，甚至還會有放學一起回家的小學生情侶。像這種「搶先一步的人才會受歡迎」、「在鞋櫃前等人」之類的戀愛相關想法及行為，可能真的是只有在日本人身上才看得到的呀。

「日本人很注重時尚、衣櫃裡都有很多種類的衣服！」

「我覺得日本人真的很注重時尚，衣服種類很多元，相比之下我們巴西人的衣櫃裡大概只有T-shirt吧（笑）」（巴西／男性／二十多歲）



的確，外國的衣服種類相較於日本好像少滿多的，尤其日本的女性服飾真的分類很細，有保守、流行、休閒等等，種類非常多元，或許就是因為這樣才會給人注重時尚意識的印象。不過就日本人來看，簡單的服裝也能穿得很好看的外國人也很厲害呀！

「就算放假也會化妝真的很讓人佩服！」

「大部分的台灣人都是素顏比較多，所以在日本不管去哪看到大家都是化全妝出門覺得超驚人的」（台灣／女性／二十多歲）



在亞洲地區裡除了日韓之外的國家，似乎女性平常都不太化妝，甚至去上班也不化妝的也大有人在。但是化妝在日本基本上是一種禮貌，所以很多人就算是放假或是只是去家裡附近便利商店、超市也會化妝。

「在日本，卡哇伊就是正義！」

日本的可愛文化在國外也很有名，甚至讓日語的可愛「かわいい（kawaii）」在國外也能通，所以有不少外國人想到日本首先想到的就是「卡哇伊」文化。



「韓國人對於美感主要重視美麗與漂亮，但日本人感覺可愛才是重點，這樣的差別我覺得還滿有趣的」（韓國／女性／二十多歲）

「日本人不管看到什麼都會說可愛以表稱讚，但因為中國人不是這麼重視可愛這回事，所以讓我覺得還滿新鮮的」（中國／女性／二十多歲）



有許多日本人不管到了幾歲都還是會穿可愛的衣服、化清純可愛系妝容，用的東西也都看得見可愛元素，這是因為日本人希望透過這些可愛的裝扮和物品讓自己感覺年輕一點的關係。



但在國外「可愛」這個詞又帶有「幼稚」的意涵，有時候不一定會是正面詞彙，因此外國人看到日本人的可愛文化反而會感到有些驚訝。看來世界各國對於美感解讀的文化差異也很值得深度探討呢！

「感覺一天到晚都在工作…」

很多外國人覺得日本人把工作看得比什麼都還重要，而他們又為什麼會這麼想呢？



「我感覺有很多人直到終電前都還在工作，我就覺得為什麼不明天再來弄呢」（台灣/女性/二十多歲）



「我以前以為日本人都是因為喜歡工作才會搞到三更半夜還在加班，但實際上他們都是逼不得已的。當日本人真的很辛苦啊」（越南/女性/十多歲）



在國外幾乎都是家庭優先於工作比較多，雖然日本人也是看重家庭大於工作，但是如果遇到工作，大多數人即使不情願還是會留下來加班，也讓外國人留下日本人總是為工作而忙的印象。



不過現在有許多日本企業有彈性工時或在家上班等彈性工作環境可選擇，而且也越來越多日本人注重工作與生活的平衡拿捏，比起以往更加注重自己的健康及家庭，未來哪天能夠拜託這層印象也說不定。

感謝各位的真心話！

這次關於日本人印象的訪問獲得了不少令人驚訝的答案，其中有與實際上相符的，也有一改前觀的。值得慶賀的是至少擺脫了以前外國人對日本人給傳統印象，像現在不會有外國人還覺得日本真的有武士存在啦。



這次訪問的外國人實際到了日本之後也幾乎沒有留下壞印象，希望大家來到日本時能透過自己的觀察來加深對日本的了解、變得更加喜愛日本這個國家！

Written by:Fujico



