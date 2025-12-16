一到日本就什麼都想買？專業導遊告訴你在日本買這5項物品才對啦！
許多台灣人到日本觀光的時候，會特地將百貨公司、Outlet、家電量販店，甚至藥妝店當作一個景點特意前往，就是想要趁著身在日本的時候親自將日本商品親自帶回國，不過現在許多人到日本旅遊時會因為價錢因素而選擇搭乘廉價航空，往往行李重量與大小都有非常嚴格限制，若是買到超重又會被罰大筆金額得不償失。這次由常帶團遊日本的導遊來介紹一下幾項深受台灣人歡迎、一次買很多也沒問題的日本商品種類，如果害怕亂亂買會不小心超重帶不回來的話，瞄準這幾類東西就對了！
※本文整理自受訪者個人意見
導遊推薦必買日本好物①限定款零食
Ned Snowman / Shutterstock.com
日本零食種類豐富且口味又多元，像是雷神、滋露、Pocky、KitKat等等，都是台灣人赴日旅遊時都會帶上幾盒回家的必買點心。這些日本零食經常會推出期間限定的特殊口味，甚至在萬聖節、聖誕節之類的節日還會推出特別包裝，等於這次不買下次來可能就買不到了，很值得購入，而且通常零食的體積不大、重量也輕，就算一次買多個口味也不會太佔位，且通常一大包袋裝的話裡頭還會有好幾小包，很方便分送。
導遊推薦必買日本好物②泡麵、泡飯等方便食品
日本泡麵廠商、種類和口味都超級多，除了定番的豚骨、醬油、味噌之外，還有咖哩、海鮮、辣味等等，光是站在超市泡麵架前就會被泡麵種類之多給嚇到，時不時又會推出各種吸睛的限定口味或是名店聯名系列等等，要不是顧及營養攝取，真的照三餐連吃一個禮拜都沒問題。
而且日本泡麵還有一個值得一提的特色，那就是除了基本的油炸麵之外，也有烏龍麵或是蕎麥麵的泡麵，然後這兩款泡麵常會搭上天婦羅或是豆皮，即使是用熱水沖泡一樣多汁好吃。近幾年有些泡麵廠商還推出了新穎的泡飯，為懶惰人增添不同的新選擇，而且因為台灣似乎還沒有泡飯這東西，所以很建議台灣人可以買來吃吃看。
受訪導遊偷偷表示每次帶團來日本他一定會到超商帶幾款自己還沒嘗試過的泡麵回去吃，但是因為日本泡麵口味實在更新太快，如此實踐多年每次帶團來日本還是會有沒吃過的泡麵出現在架上呢！
※【共同防範非洲豬瘟，保護臺灣豬隻健康】泡麵因其含肉類為經高度加工之動物油脂、萃取物、水解物、精煉物、風味劑及室溫保存之肉類乾燥粉狀物，風險極低，但因泡麵含肉樣態極多，判斷不易，建議不要攜入我國，如果已經帶上飛機，則一定要於入境時，向防檢局檢疫人員申報。（說明來源：中央災害應變中心FAQ https://asf.aphia.gov.tw/theme_data.php?theme=question&sub_theme=asf&id=18039）
導遊推薦必買日本好物③料理相關食品
TokyoTraveller / Shutterstock.com
一樣是在超市內就可以購入的各種家庭用廚房調理食品經常是台灣人的指定代購物品，像是不費工就能做出日式炸雞的炸雞粉這幾年在台灣超級夯，幾乎每個家庭來超市都會買。還有像是日本美乃滋味道和台灣的美乃滋基本是不同東西，所以在台灣通常是買不到日本這種鹹的美乃滋，喜歡這種味道的話很值得在日本買。
另外像是味噌、拌飯香鬆（日文：ふりかけ）、沙拉醬等等日本家庭常備的各種好味道也有許多人愛在日本買，因為一來日本當地的食品品質令人放心，二來日本食品味道絕對有保障。導遊表示這些調理相關的食材、調味料基本上都不太會太重，體積也不會大到哪去，而且像是袋裝的炸雞粉之類的也很輕又小，將所有口味都買下來也不占位，當作伴手禮送人既實用又能讓收禮人親自試試日本家庭料理的滋味。
導遊推薦必買日本好物④嬰幼用品
受訪導遊說近幾年有不少台灣媽媽到日本玩的時候會指定前往Akachan Honpo（アカチャンホンポ）、BABYDOLL(ベビードール)之類的嬰幼用品專賣店，裡頭販售商品種類極其多元，包含奶嘴、奶瓶、衣服、鞋子、水壺餐具、玩具等，一間店就能買齊所有嬰幼兒會需要的用品，甚至連親子裝都有，款式及質料都很好，非常受到台灣人的喜愛。
基本上到有機會去逛嬰幼兒用品店的大多是自由行的年輕旅人，因此就算不是自用身旁也會有正在育兒或是準備生育的親友，到這些嬰幼兒用品專賣店一定能夠找到適合的物品做伴手禮送人。若是沒時間特地到嬰幼兒用品專賣店的話，Bic Camera之類的家電量販店也會有玩具販售樓層，可以用平易價格購入各種玩具，CP值不錯高且也不怕帶不回去。
導遊推薦必買日本好物⑤日本限定品
Kangsadarn.S / Shutterstock.com
最後一款值得買的就是僅有在日本才能買到的限定款商品啦！像是許多運動品牌常常會在日本推出日本限定的鞋款，這些東西往往在國外價格會被炒到翻好幾倍，因此在日本向官方購買絕對是公道價又能避免圖利不肖傳賣商，此外像是日本各地的星巴克都會推出當地限定的城市杯，一定要到訪該城市的星巴克才能買入手。還有星巴克每年會在櫻花季、聖誕節的時候推出期間限定的櫻花杯、聖誕杯等等，導遊每年這些期間到日本都免不了會被親友委託代購，且因為體積也不算太大，若是數量還有剩也忍不住失心瘋幫自己買幾個回去呢。
由於受訪導遊常常碰到台灣人在日本買電器結果體積大太塞不進行李箱、托運行李重量不夠被罰超重費的情況，因此導遊所建議的物品都是體積不大、重量輕的東西，就是希望大家來日本玩能夠不要總是買台灣也有的東西上，畢竟都親自到日本來玩了，老是為了省不到千元的價差而浪費行李空間及重量可是有些遺憾的呀。即將出發前往日本的旅人們不妨以這些分類來列自己的購物清單，將這些日本才有的特色物品帶回國吧！
