原來不是日本發明的嗎？源於海外卻在日本發揚光大的5種調味料
日本的調味料非常受到外國人的讚譽，近年外國的超市裡還能看見日本的醬油陳列其中，甚至就連美乃滋這種源於國外的產品也會因日本製的關係而更受好評。不過其實現在常見、常用的調味料很多都是將國外食文化與日本創新結合的混血兒，更有不少是各國餐桌上也常見的必備經典調料。這一次要介紹5款起源自日本國外，但在日本誕生並發揚光大的常見調味料，一起來深度了解日本食文化吧！
日本外來調味料①「伍斯特醬」其實是模仿英國產品的失敗品？！
炒麵、漢堡排、煎蛋、御好燒、炸豬排等廣受日本孩童喜愛的食物都會搭配一種深棕色的香醇醬汁一起品嘗，那就是如今成為日本家庭常備醬的「伍斯特醬」，不過這款伍斯特醬最一開始是由被視為伍斯特醬始祖的英國醬料品牌「李派林（LEA AND PERRINS SAUCES）」所獨佔販售，直到明治33年（西元1900年）才傳入日本。
伍斯特醬傳入日本之後，當時手上獲得伍斯特醬的日本業者想說也要來自己生產販售伍斯特醬，但是因為沒有人知道伍斯特醬實際使用的食材及配方，所以業者只能靠自己的猜測來拼湊味道，在無數試驗下大概猜到有使用蔬菜、水果、砂糖、醋、辛香料等材料所製作，最後便將這款味道意外不錯的「失敗品」稱作伍斯特醬上市販售了。
和英國的伍斯特醬差別最大的地方就在於英國的伍斯特醬有放魚露，所以雖然都叫伍斯特醬，但是味道完全不一樣。不過從結論上來說，日本的伍斯特醬既能為食物增添風味又讓人上癮，逐漸開始普及於民間，甚至現在在日本還會將伍斯特醬視為料理的關鍵角色，完全成功扶正。
日本外來調味料②在燒肉起源地韓國也大獲好評的「燒肉醬」
說到燒肉的起源地應該不少人都會想到朝鮮。最一開始吃燒肉的朝鮮人會在要烤肉的前一天就先將肉醃漬起來，讓肉從為一開始就有味道依附在上頭，但是日本人是喜歡幫肉上味道品嘗的民族，這點從吃涮涮鍋、壽喜燒也可得証。
因此為了與日本的飲食文化做結合，開始有日本人思考著要專門弄一個味道來吃肉，這想法就成為「燒肉醬」的靈感來源。在昭和40年（西元1965年）時由上北農産加工農業協同組合所推出的「スタミナ源たれ」是第一款上市販售的燒肉醬產品，這也成為了現今燒肉醬的始祖。
之後日本的調味醬料大廠EBARA食品（エバラ食品）推出了「EBARA燒肉醬（エバラ焼肉のたれ）」，讓燒肉這道料理的滋味在家中也能夠吃到，迅速普及於日本民間。這款燒肉醬甚至連被認為是燒肉起源的韓國人也大為所獲，成功傳製韓國本土，完全是「逆輸入」調味料的最佳模範呀。
日本外來調味料③最初原本是酒？源於荷蘭的「柚子醋」
柚子醋（ポン酢）是一種常拿來當作生魚片、漢堡排或日式小菜等料理淋醬的調味料。不過「ポン酢」的ポン其實是從荷蘭語「pons」而來的，荷蘭語的pons是指一種將加入果汁、砂糖的雞尾酒，以前的荷蘭人在夏天為了預防中暑很常喝。
江戶時代這款pons也傳入了日本，但是當時日本人對酒精飲料還沒有什麼概念，誤以為pons是指柑橘類的果汁，結果到了最後pons就變成了使用柑橘所製作的調味料的名字，和酒精飲料或砂糖飲料完全無關了。
狹義上的柚子醋是指將柑橘類果汁加上醋酸的調味品，不過現在常見的柚子醋其實是加了醬油的「柚子醋醬油」的簡稱，如今可以說是和醬油並列為日本家庭常備品一樣普及的調味料。過去如果在居酒屋看見用「ポン酢」稀釋的燒酒還會覺得很詭異，但在了解ポン酢一開始其實是一種酒精飲料之後就能明白為什麼會出現這種東西了。
日本外來調味料④日本家庭餐桌上的沙拉一定會使用的「和風淋醬」
以醬油為基底調製而成的「和風淋醬（和風ドレッシング）」是日本常見的沙拉淋醬，不過從如此廣義的名稱上也可以看出製作這東西的食材有多廣泛，像是青海苔、紅紫蘇、薑末、梅干、山葵、芝麻、柚子…等等，幾乎可以說有加入其中幾樣食材的東西都能被概稱為和風淋醬。
據說最早的淋醬從紀元前就開始出現，不過直到昭和33年（西元1958年）才由如今的調味料大廠「KEWPIE」所推出日本第一款和風沙拉醬，接著在昭和53年時（西元1973年）又推出中華淋醬，以此為分水嶺日本人對於醬油味沙拉淋醬的認知度大幅上升，一下子便在日本普及了起來。要是和風淋醬這東西沒有被發明出來的話，那麼現在的日本人說不定就不會有這麼多款淋醬可以挑選，甚至根本就不會有淋醬這種東西了？！
日本外來調味料⑤「味醂」是從中國來的？
能夠充分引出食材原始風味的味醂（みりん）一般認知上覺得是誕生於日本戰國時代，古時候的日本為了防止練酒、白酒之類的甜酒腐壞，因而在其中又加入酒精成份改良，成為現在味醂的起源。不過還有一個說法認為味醂是以中國在日本戰國時代傳入的一種宛如蜜一般的甜酒「密淋」為起源，在之後才又被改良成現在日本常見的味醂。
在江戶時代前期有很多女性或下戶人家愛把味醂當作甜酒喝，不過到了後期則比較常被當作烤鰻魚或蕎麥麵的醬汁活用在料理中，創造了現今的日本料理基礎。在明治時期到二戰前味醂都是奢侈品，只有高級日本料理店才會用到，直到昭和30年（西元1955年）味醂大幅減稅之後才在日本家庭之間普及。
另外日本還有一種是經過糖化熟成製法、酒精成份高達14％的「本味醂」，和價格較為便宜的味醂風調味料、料理酒之類的商品無論製作方式還是成份都不太一樣，用在料理上的效果也完全不同，要用味醂或本味醂下廚之前可要多注意一下兩者的差別。
日本有許多調味料雖然最初是起源自國外，但是在傳入日本之後都因文化及飲食習慣的影響而開創出另一番新滋味與使用方式，並深深影響現今大家所吃到的盤中飧。希望未來這些擁有新風貌的各式調味料能夠繼續滿足世界各國的味蕾，讓大家隨時都能夠吃到日本的好滋味喲！
