日本妖怪有哪些？為你解析日本的妖怪、怪物和精靈

自古日本流傳了許多妖怪的傳說。其中不泛出現會抓人吃人，附身在人的身上讓他們現出忌妒、憤怒、發瘋的行為，或是散佈不幸和疾病的妖怪。而且據說這些妖怪就生活在你我身邊，例如「棉被妖怪(futonkabuse)」，會趁人睡著時用棉被將人悶死。不過並不是所有的妖怪都這麼恐怖嚇人，其中也不乏喜愛孤獨的妖怪與會積極幫助人類的可愛妖怪們存在，這次我們所要介紹的就是這群友善的妖怪們。請大家一同探索日本異世界文化的樂趣。

河童（Kappa）

「河童」是最有名的一種妖怪，不但在許多大眾作品中登場，不少體育隊與企業也用河童的形象來設計吉祥物。河童的意思是「河裡的孩子」，顧名思義他非常擅長游泳，住在湖邊或河流旁。無法在乾燥的環境居住，如果頭頂的部分乾涸了的話就會有生命危險。河童最愛吃人類的內臟，有時會出現超過惡作劇範疇的攻擊行為，不過，只要給他們最愛的小黃瓜，並且有禮貌地對待他們，他們就不會襲擊人類了。河童的個性本來就很親人，最喜歡跟人類玩耍。河童看到孤單的小孩就會忍不住和他們成為朋友。另外，為了能讓農作物順利收成，河童會讓天空下雨，幫了人類不少大忙。

座敷童子（Zashiki Warashi）

如果在家裡附近發現穿著和服的小孩子走來走去或沾有灰塵的腳印，那也許是座敷童子出現了也說不定。據說有座敷童子居住的房子，會帶來財富與幸福的好運。還有人會特地想辦法吸引他們過來呢！座敷童子的外表與個性就和小孩子一樣，喜歡把客人的枕頭翻過來，或在沒有人的房間裡發出音樂般的聲響。座敷童子頂多會做些天真無邪的惡作劇，並不會去加害人類。倒不如說他們是趕走病魔與邪惡事物，守護家庭的妖怪。

不過，據說一旦座敷童子離開了原本居住的家庭，那麼那個家庭就會遭遇不幸，所以當座敷童子出現時，一定要好好對待他們才行。偶爾在家裡放些點心，他們鐵定會很開心的！

猩猩（Shojo）

如果你在日本的海岸邊散步，遇見了身體被紅色蓬鬆的毛髮覆蓋的妖怪，那或許是「猩猩」。外表乍看像是紅毛猩猩，但其實是海裡的精靈。性格充滿好奇且非常親近人。但比起穩重的性格，愛喝醉酒的妖怪才是他最為人知的一面。猩猩可以一整天都坐在沙灘上喝酒，若有人類經過，他們會邀對方一起喝。猩猩也以釀酒出名，用鯛魚做原料釀出頂級的好酒。若是保有純真善良之心的人喝了猩猩所釀的酒，都會覺得世上再也沒有如此可口的美酒，而心術不正的人喝了，只會覺得苦澀難飲。若想一嘗猩猩釀的好酒，那可千萬要保有善良的赤子之心！

苧績（Ouni）

「苧績」是住在山裡的魔女(山姥)的一種，是非常親切的妖怪，前提是也需相對的對她親切。如果你在山上的小木屋過夜時，在半夜突然聽見敲門聲，那或許是苧績來了。長髮及地與毛鬚濃密的外表，一眼看過去可能感覺很恐怖，但你無須害怕。若他也想一起在小木屋裡過夜，請熱烈歡迎他進屋。她進屋後只會坐著安靜地紡紗，然後一聲不響地離開。最後留下手製的布料，則是苧績表達感謝的禮物。

肉塊妖（Nuppeppo）

身上滿是皺皺肉團的「肉塊妖」，除了引人注目的怪異外表外，全身還散發著惡臭。雖是如此，江戶時代的學者和藥劑師認為，他們的肉蘊藏著非常驚人的神祕功效，只要喝了用他們的肉製成的藥劑，不管什麼病的治得好。因此，許多諸侯都嘗試要捕捉肉塊妖，卻始終沒有人成功過。

貘（Baku）

以惡夢為食的妖怪「貘」，有著象頭、虎足、牛尾巴的奇妙外表，卻是人類在做惡夢呻吟時的得力助手。據說給人帶來惡夢的惡靈通常在森林深處徘徊，而且不會靠近貘出現的場所。這些惡靈若在有貘的地方入侵人們的夢裡，就會被貘攻擊。所以，貘是帶來運氣與健康的神聖生物，也被當作幸運的象徵。過去曾有許多人為了趕走惡夢與惡靈，而使用印有貘圖樣的枕頭與護身符。

命婦（Myobu）

稻荷是掌管作物豐收的神明，而「命婦」則是其使者，是狐狸化身的精靈，被視為散播幸福與福氣的所在，祭祀在稻荷神社中。他白皙華美的毛髮宛若神聖的象徵。命婦最喜歡吃油豆腐，所以許多參拜者會在神社的命婦雕像旁供奉油豆腐皮。其他像命婦這樣的守護獸，還有外觀像獅子的「狛犬(Komainu)」。與命婦一樣，狛犬也在全國的神社中守護著土地。

帚神（Hokigami）

許多妖怪的外型和雨傘、燈籠、茶壺等日常生活用品一樣，其中有像文章開頭說過的「棉被妖怪」那種會傷害人類的妖怪，也有會保護人類的妖怪。「帚神」就是其中一種。顧名思義，他就是掃帚的精靈，會在暴風雨的夜裡出現在住家附近，據說是為了打掃被風雨吹落的樹葉。在強風中掃落葉怎麼也掃不完，所以很多人說帚神這麼做只是單純喜歡掃地。



帚神之所以被視為吉祥物，是由於古代掃帚也是日本祭神用的器具之一，在淨化汙穢的儀式中使用。所以帚神也被當成驅邪除惡而存在。此外，他也被奉為保佑孕婦平安生產的守護神，是起源自希望避免難產，將孩子迅速順利地從產道中「掃出去」的象徵。掃帚還有一個妙用，那就是當你家中出現賴著不走的不速之客，只要在牆壁掛上掃帚，帚神就會出現，幫你把討厭的客人掃出門外。



