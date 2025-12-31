【台日文化大不同】台灣有的這些東西在日本也有！但是意思卻差很大？

台灣與日本地理位置接近、部分生活習慣相似、飲食口味接受度高，很多東西、事物與文化都是兩國都有的，不過，有時候看起來很像，但其實在兩國人的認知上還是有落差耶！這次小編就與日本友人一起細數幾項台日都有、意義卻大不同的事物或文化，順便分享各自的有趣經驗談～

※文章內容為筆者訪談後的經驗分享及網路資料整理，僅供參考。

文化大不同①十二生肖中有些動物不一樣？

用動物來表示年份的十二生肖，在日本講也通喔！在日本多使用「十二支」：子（鼠）・丑（牛）・寅（虎）・卯（兎）・辰（龍）・巳（蛇）・午（馬）・未（羊）・申（猿）・酉（鶏）・戌（犬）・亥（猪）來表示。與台灣不同的是，日本的「羊（ＨITSUJI）」專指綿羊，不包括山羊等其他種類，而「猪（INOSHISHI）」指的是野豬，據說是因為日本過去沒有飼養「豚（BUTA）」家豬的習慣，改以原本存在於森林的野生山豬來代替。

「每到年底就會看到店家販售新一年生肖的年賀狀，日本人稱生肖年出生的男女為「年男・年女」，也有太歲年「厄年」，不過日本自有一套厄年的算法，跟生肖一點關係都沒有喔～」日本友人這樣表示。

文化大不同②清粥不是隨便吃的？

廣告 廣告

台灣早餐消夜代表之一：清粥小菜，沒有任何調味的稀飯出現在飯桌上是很平常的一件事，不過在日本，白粥是生病或腸胃不舒服時才會特地烹煮的食物，日本友人說「如果聽到朋友說昨晚吃白粥的話，第一個反應就是問他生病了嗎？讓人覺得擔心」，料理時有時用高湯，有時加顆雞蛋或鹽巴，口味非常簡單。

另外像是加料調味的海鮮粥、皮蛋瘦肉粥、地瓜粥等，在日本人家中幾乎見不到，日本在新年1月7日早上習慣吃「七草粥」，將七種草或麻糬加點鹽煮進白粥裡，祈求一年健康平安，順便讓在過年期間大吃大喝的腸胃好好休息一下～又或是日本人吃火鍋習慣最後將高湯精華留下，加入白飯大火煮成粥（或是加入烏龍麵），日文稱作「しめ（SHIME）」，則是在台灣人眼中比較新奇的吃法。

文化大不同③日本連「鬼」都長得不一樣？

台灣人講到鬼就想到農曆鬼月或中元普渡，讓大家繃緊神經迎接陰間的好兄弟，在日本8月15日前後也有類似的「盂蘭盆節」，用來迎回祖先靈魂並祭祀。

不過，日文裡一樣的「鬼」字意思卻不太相同，台灣的鬼是像幽靈、鬼魂那種，而日本的鬼指的是頭上有角、尖牙、手拿狼牙棒的妖魔，「每年二月節分（立春的前一天）有灑豆子驅鬼的習俗，一邊將豆子往外灑一邊喊「鬼は外、福は内（鬼在外，福在內）」，趕走這些平常隱藏姿態的「鬼」，並且招福進門。」如果要表達台灣的那種「鬼」的話，日文則是用「幽霊（YUREI）」「お化け（OBAKE）」來表示身穿白衣長髮無臉從電視爬出來的鬼（抖）

文化大不同④日本的茶不會加糖？

台灣便利商店、手搖店常見的茶飲，習慣喝加糖飲料的人不少，在日本人眼中是一個很不可思議的現象，「日本的綠茶．烏龍茶．麥茶等，冷的熱的都只喝無糖，紅茶類的才有可能加糖，不像台灣連綠茶都可以選糖度，第一次不小心喝到甜的茶真的嚇到吃手手」對於這點日本友人顯得相當驚訝耶！不過有趣的是，日本的罐裝或瓶裝咖啡反而是加糖的居多，買的時候要注意內容物有沒有添加砂糖喔～

文化大不同⑤日本的蜘蛛不能打？

家中偶爾出現的蜘蛛，不知道大家的第一個反應會是什麼呢？印象中都用殺蟲劑或拖鞋、掃把迅速解決掉吧～但是日本人看到蜘蛛卻是很冷靜，「早上的蜘蛛象徵吉利，帶來福氣，所以在家裡看到蜘蛛，通常不理或是趕到室外，不會殺死牠們的」。在日本還有一個說法，蜘蛛只有在晴天的早晨才織網，表示今天會是個好天氣唷！另外，蜘蛛也會驅除家中害蟲，從以前就被稱作是家的守護神，是益蟲來著。

文化大不同⑥日本的美乃滋不走甜鹹路線？

早餐三明治、涼拌綠筍、魚卵沙拉等台灣大眾美食缺了這一味就走鐘的沙拉醬「美乃滋」，甜甜鹹鹹從小吃到大，大人小孩都喜歡，而美乃滋幾乎也是日本家家戶戶必備的調味料之一，不僅用途廣泛，依地方口味更是五花八門，「有些日本人愛美乃滋愛成癡，任何料理必加大量的美乃滋，甚至直接單吃，日文稱他們為マヨラー（MAYORA）美乃滋中毒者」不過比起台灣偏甜的美乃滋，日本的則是走鹹酸路線，完全不同產品各有各的美好。

文化大不同⑦日本的番茄不容置疑的就是屬於蔬菜類？

營養豐富的番茄，台灣與日本的定義有很大的不同喔！番茄到底是水果還是蔬菜，不論在哪個國家都各有各的擁護者，台灣有時沾沾梅粉、鹽巴當水果吃，不過多數日本人把番茄視為蔬菜，加進沙拉或料理上，市售的純蔬菜汁裡也有番茄，在日本超市水果區是找不到番茄本人的～近年來出現愈來愈多「水果番茄」品種，還特地加上水果兩個字強調，是不是很趣味呢！？

文化大不同⑧日本的餃子一般只有指煎餃？

餃子在台灣人日常生活中佔有很重要的地位，可說是主食的一種，通常指水餃，因做法與料理方式不同，進階成鍋貼、煎餃、蒸餃、湯餃、炒手等各種美食，再搭配小菜或熱湯，一餐簡單就搞定！而在日本餐廳點「餃子」，沒有意外送上桌的只會是煎得香噴噴的煎餃，「日本人吃餃子一定要配碗白飯或拉麵，餃子完完全全是一道獨立的菜～水餃的日文叫做『水餃子』，皮比較薄體積迷你，跟台灣水餃的口感與體型差很大」如同日式拉麵一樣，餃子也有日本人獨特的一套吃法了。

文化大不同⑨日本的情人節還有分男女？

2月14日西洋情人節這個重量級的節日，台灣多為情侶間互相送禮物或是享受情人節大餐等方式慶祝，日本則是由女生準備「本命巧克力」或禮物給心儀的男生，藉著這個日子表達自己的心意，再來就等3月14日白色情人節回收男方的禮物或回答了～「職場上偶爾會收到女同事送的義理巧克力，沒有任何特殊感情，純粹謝謝平日工作上的照顧，當然在白色情人節時就不得不回禮了…」難怪一到3月14日前後，到處可以看到穿著西裝的上班族男性，在甜點店外排著長長隊伍購買回禮的超違和景象呢（笑）



哇～原來有這麼多的不同，與日本友人也愈聊愈覺得有趣，有點另類的文化交流，不知道大家中意哪一派呢？

※以上為筆者訪談後的經驗分享及網路資料整理，僅供參考。



▼你還會有興趣

▶台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻