我是台東縣民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通

對許多人來說，育兒是人生中具有特殊意義的里程碑。儘管能享受甜蜜的天倫之樂，但需要用到錢的地方也不少，開銷之大常讓不少父母苦喊吃不消。身為台東縣民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自台東縣政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到4萬元產婦生育補助；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！

台東縣民寶寶出生，最少可以領到3萬元產婦生育補助，媽媽們千萬不要錯過！（示意圖／Getty Images）

🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？

👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋台東縣產婦生育補助＋台東縣各鄉自辦福利

補助金額

申請條件

勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。

國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。

台東縣產婦生育補助：新生兒在台東縣辦理出生登記或初設戶籍，且產婦或新生兒生父設籍台東縣持續6個月以上（時間依新生兒辦理出生登記或初設戶籍日往前推算）。倘若產婦在妊娠過程不幸胎死腹中或生產死胎，檢附醫療機構證明，可以累計胎次計算補助金額。

台東縣各鄉自辦福利：請參考上段中各鄉公所補助連結，了解相關加碼補助的申請條件。

申請方法

寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府和台北市政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！

廣告 廣告

「目前小孩誰顧」情境包括：

父母自己照顧小孩

小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧

小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧

小孩給社區公共托育家園照顧

小孩給公辦民營托嬰中心照顧

小孩就讀私立幼兒園

小孩就讀準公共幼兒園

小孩就讀非營利幼兒園

小孩就讀公立幼兒園

※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。

🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。

申請條件

父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

準備申請表、媽媽和爸爸和兒童的身分證明文件（如戶口名簿影本）、媽媽或爸爸或兒童的郵局帳戶封面影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證影本或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。申請時，須以掛號郵寄或臨櫃辦理方式，向兒童戶籍地所在地的鄉鎮市公所提出申請。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

需準備申請表、幼兒及媽媽和爸爸的身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、媽媽和爸爸的印章、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。若委託他人代為申請，申請人另須在申請表中有關同意授權委託的欄位簽章。申請時，可選擇線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。詳細育兒津貼說明，可參考教育部官方Q&A。

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

需準備申請表、幼兒及媽媽和爸爸的身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、媽媽和爸爸的印章、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。若委託他人代為申請，申請人另須在申請表中有關同意授權委託的欄位簽章。申請時，可選擇線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。

🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

準備申請表、媽媽和爸爸和兒童的身分證明文件（如戶口名簿影本）、媽媽或爸爸或兒童的郵局帳戶封面影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證影本或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。申請時，須以掛號郵寄或臨櫃辦理方式，向兒童戶籍地所在地的鄉鎮市公所提出申請。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

需準備申請表、幼兒及媽媽和爸爸的身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、媽媽和爸爸的印章、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。若委託他人代為申請，申請人另須在申請表中有關同意授權委託的欄位簽章。申請時，可選擇線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。詳細育兒津貼說明，可參考教育部官方Q&A。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

需準備申請表、幼兒及媽媽和爸爸的身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、媽媽和爸爸的印章、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。若委託他人代為申請，申請人另須在申請表中有關同意授權委託的欄位簽章。申請時，可選擇線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。詳細育兒津貼說明，可參考教育部官方Q&A。

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

需準備申請表、幼兒及媽媽和爸爸的身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、媽媽和爸爸的印章、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。若委託他人代為申請，申請人另須在申請表中有關同意授權委託的欄位簽章。申請時，可選擇線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。

🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月8000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送社區公共托育家園提出申請。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送公辦民營托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由公辦民營托嬰中心將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

需準備申請表、幼兒及媽媽和爸爸的身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、媽媽和爸爸的印章、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。若委託他人代為申請，申請人另須在申請表中有關同意授權委託的欄位簽章。申請時，可選擇線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。詳細育兒津貼說明，可參考教育部官方Q&A。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

需準備申請表、幼兒及媽媽和爸爸的身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、媽媽和爸爸的印章、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。若委託他人代為申請，申請人另須在申請表中有關同意授權委託的欄位簽章。申請時，可選擇線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。

🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞