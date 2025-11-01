唸起來怎麼這麼像中文？在日本生根發芽的華語詞彙
在台灣可以在日常生活中碰到像是便當、歐吉桑等等源自於日本的字詞，相反地在日本觀光時也能夠碰到許多來自台灣、中國等地方的詞語，尤其是喜愛中華料理的日本人更是常直接將料理名稱直接照唸因而生成新的日語詞彙。接下來就要介紹一下在日本能夠看見的源於華語圈的逆輸入日語詞彙，許多在日本更是早已常見到根本會讓人忘記原來他是中文來的，一起來增廣見聞一下吧！
※閱讀方式：
◇日文（日語羅馬拼音） ◆語源詞彙
源自中文的日語詞彙
◇ラーメン（raamenn） ◆拉麵
身為日本經典料理的拉麵其實語源是來自於中國，因為過去日本人看見中國人製麵時「拉」的動作便將以此製法製作出的麵稱作拉麵，這種麵帶回日本之後隨著各地區的飲食文化不同讓拉麵這種食物在日本大放異彩，演變至今已成為世界知名的日本美食。
◇タンメン（tanmen） ◆湯麵
一般華人看到湯麵可能就會想到類似陽春麵這種簡單的麵食，不過在日本的「タンメン」是一種將中式麵條炒過後放入鹽味湯內並擺放大量蔬菜的麵類料理，所以雖然「タンメン」的語源是字「湯麵」而來，發音也極為類似，但概念上可以說是不同的料理了。
◇たんたんめん／担々麵（tantanmen） ◆擔擔麵
擔擔麵是一種四川湯麵料理，基本上會佐以辣椒、碎花生、肉末等配料，口味辛辣鹹香。現在在日本路上除了中華餐廳之外也能看見許多專賣擔擔麵的店家，甚至超市也有擔擔麵版本的泡麵。
◇ルーローファン（ruuroofann） ◆魯肉飯
台灣人所熟悉的魯肉飯現在是許多日本人來台灣觀光時必吃的平民美食。先前日本人愛吃的柿種也曾經推出過魯肉飯的口味，就連日本的無印良品都甚至推出過魯肉飯的快速調理包。
◇チャーハン（chaahann） ◆炒飯
炒飯在唐代、宋代傳入日本後就相當受到日本人喜愛，現在在日本也已經是隨處可見的料理，甚至還成立了日本炒飯協會。
◇トウファ（toufa） ◆豆花
這幾年台灣料理風靡日本，許多台灣茶飲店甚至甜品店都來東京展店，因此讓豆花也跟著傳入了日本，名稱也就按照中文直接發音。
◇ウロン茶（uroncha） ◆烏龍茶
烏龍茶主要產於中國大陸華南地區及台灣，日據時期時愛喝茶的日本人因此從台灣知道了烏龍茶這東西，一喝就愛上。現在在日本烏龍茶相當普及，無論便利商店、超市、餐廳裡想喝烏龍茶幾乎都能點得到。
◇チンジャオロース（chinnjyaoroosu） ◆青椒肉絲
看過中華一番的人肯定都對這道菜印象深刻，在日本這道菜也相當普遍，在超市還能看見許多食品廠牌都有推出青椒肉絲的調理包。
◇まーぼーどうふ（ma-bo-douhu） ◆麻婆豆腐
麻婆豆腐和擔擔麵一樣是四川菜，因此口味也一樣以辛辣為主。在日本麻婆豆腐可以說是中華料理餐館一定會有的一道菜，東京知名的麵店「蒙古湯麵中本」的招牌料理就是將拉麵與麻婆豆腐結合的刺激麵食。
◇ホイコーロー（hoikooroo） ◆回鍋肉
回鍋肉是一種源自四川的料理，主要是將肉多次烹調調味後完成的料理。和青椒肉絲、麻婆豆腐一樣，是日本食品廠商常推出的調理包口味之一。
◇バンバンジー／棒々鶏（bambannjii） ◆棒棒雞
棒棒雞和回鍋肉一樣是出自於四川的料理，是一種將雞肉沾粉油炸或水煮之後再搭配調味的料理。由於在日本常做為沙拉的配料食材之一，因此現在許多地方看到寫著棒棒雞的調味品可能都是用來淋雞肉配沙拉的醬料。
◇ザーサイ（za-sai） ◆榨菜
榨菜是源於四川的醃漬物品，在日本於1968年有廠商推出榨菜罐頭之後普及於日本民間，現在在日本的中華接獲是業務超市也能找到。
◇てんしん／点心（tenshin） ◆港式點心
點心在台灣人認知中是解饞小點的意思，不過去過香港的人應該都知道點心是指體型較小但又有一定分量的料理，而日本的「点心」一詞也是從港式點心而來的。
源自粵語的日語詞彙
◇チャーシュー（tya-shu-） ◆叉燒
日本的叉燒和一般港式脆皮叉燒不一樣，是將一大塊豬肉用線綑綁後燉煮後切麵的食材，對日本人來說是吃拉麵必備的基本配料之一。
◇ヤムチャ（yamuchaa） ◆飲茶
基本概念和前面提到過的點心差不多，不過飲茶的特徵就是會邊喝茶邊配一些口味較重的港點來解油膩。
◇シューマイ（shu-mai） ◆燒賣
日本的港式餐廳必定會出現的料理之一就是燒賣，且由於體積小適合當做便當配菜，現在日本便利商店、超市等地方都能買到冷凍的燒賣。
◇ちょうふん（cyouhunn） ◆腸粉
隨著港式點心店添好運進駐東京，除了日本人熟悉的點心之外還有提供腸粉，讓日本人多認識了一項港點。
◇ワンタン（wanntann） ◆餛飩／雲吞
餛飩自日本平安時代的字典裡就有出現，可以知道千年以前日本人就知道此食物的存在了。現在的餛飩也相當普及於日本人生活之中，如果去逛便利商店、超商的沖泡湯區域的話一定會看見餛飩湯的蹤影。
◇パクチョイ（pakuchoi） ◆白菜
白菜是從中國傳來日本的蔬菜，因此命名也按照中國地方的發音。現在日本當地白菜的主要產地則大多集中於關東區域。
◇ライチ（raichi） ◆荔枝
荔枝原本也是源自於中國，現在日本雖然常常可以見到荔枝口味的飲料、冰品等等食品，但水果狀態的荔枝就像芒果一樣還是大多必須從台灣或中國地方進口才行，日本當地產量相當稀少。
◇キョンシー（kyonshi） ◆殭屍
香港的殭屍片在當時也有進入日本市場，讓日本人對中國的殭屍有了基本的認識。現在許多日本推出的神怪遊戲也能看到設定為殭屍的人物角色，屬性名稱就會是照粵語發音而來的「キョンシー」。
源於台語的日語詞彙
◇ビーフン（biihunn） ◆米粉
米粉和餛飩一樣是一種相當普及於日本的食物，現在日本的超商、超市裡的熟食便當區域常可以看見形似炒米粉之類的食物，上頭的標示就會寫著「炒めビーフン」。
◇サバヒー（sabahii） ◆虱目魚
虱目魚是台灣、印尼、菲律賓等靠近赤道國家常見的養殖魚，在日本非常稀少甚至可說完全沒有，因此對於此種魚的認識便是從台灣人口中得知的，而當時的人多以台語稱呼虱目魚，所以日本的虱目魚名稱也和台語的虱目魚相當接近。
◇ちゃんぽん（chanpon） ◆強棒麵
日語強棒麵的「ちゃんぽん」兩字是從台語的「呷奔」而來，因為日本的強棒麵其實是以福建料理為基底製作的，主要特色就是除了麵之外還有蔬菜、豬肉、貝類、魚類等多種食材，因此又可以譯為日式什錦麵。
源自其他地區的日語詞彙
◇しょうろんぽう（syouroupou） ◆小籠包
由於小籠包是從中國上海地方誕生的，因此日文的小籠包發音也是從上海話音譯而來，和一般我們常講的小籠包有些差別。
◇ギョーザ（gyooza） ◆餃子
餃子是從中國山東地區的方言音譯而來，在現今的日本是極為常見的國民美食，無論是超商、超市或是拉麵店定食店幾乎都能看到餃子的蹤跡，甚至還有拉麵配餃子或白飯配餃子等對於華人來說有些瘋狂的雙主食料理組合。
以上介紹的單字幾乎以食物相關居多，相信各位在拉麵店或是超市之類的地方看到時看見發音如此接近中文的名稱都會忍不住會心一笑。下次如果帶著朋友或長輩在日本遊玩不妨和他們分享一下這些在日本生根的台語、粵語名詞吧！
