威力彩開獎號碼查詢、開獎時間、獎金哪裡領？一次搞懂威力彩玩法
威力彩你有買來試試手氣嗎？儘管今（2026）年金馬年春節彩券加碼獎項，未納入威力彩；但近來因頭獎數度從缺，財神爺遲遲未尋得有緣人，不少彩迷朋友躍躍欲試。究竟威力彩怎麼買？威力彩開獎號碼查詢怎麼做？有直播嗎？威力彩開獎時間星期幾？威力彩玩法怎樣才算中獎？威力彩中獎後又該繳多少稅呢？碰碰運氣前，先跟著Yahoo新聞編輯室一起認識威力彩！
看更多》大樂透開獎號碼、開獎時間為何？投注方式有哪些？大樂透玩法QA懶人包
威力彩開獎號碼有直播嗎？威力彩開獎時間星期幾？幾點截止投注？
威力彩是風靡全台灣的樂透遊戲，由台灣彩券公司於2008年1月22日上市。晚上8時一到，當期的投注就宣告截止，並在每周一、每周四晚上8時30分固定開獎。玩家可以在全民i彩券收看開獎直播，或在台灣彩券網站、中國信託彩券管理部網站與台灣彩券App（iOS下載請點我／Android下載請點我）查詢開獎結果，當日的開獎號碼會在晚上9時30分公告，詳細的開獎結果則會於晚上10時公布，方便玩家確認中獎情況。
威力彩玩法怎麼玩？
威力彩的選號分為兩區，第一選區是從1～38中選出6個號碼，第二選區是從1～8選出1個號碼投注。
開獎時，會從第一選區1～38的號碼中，隨機開出6個號碼，再從第二選區1～8的號碼中隨機開出1個號碼，這一組6個＋1個號碼，就是該期威力彩的中獎號碼。在第一選區的選號中，玩家們若對中當期第一選區開出的任1個獎號，而第二選區亦對中當期第二選區開出的獎號，就算是成功中獎，可依相關規定兌領獎金。若是第一區6個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。
威力彩怎麼買？威力彩投注方式有哪些？
威力彩一注100元，可以選擇三種投注方式：使用選號單進行投注、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。
使用選號單進行投注：
每張選號單最多可畫記五組選號，每組選號各含2個選號區。投注時請在第一選區內所含38個號碼中任選6個號碼，在第二選區內所含8個號碼中任選1個號碼，才能形成一注有效的選號。畫記方式可分為以下六種：
自行選號：在第一區內所含38個號碼中，任選6個號碼；在第二區內所含8個號碼中任選1個號碼。
全部快選：在選號區中，畫記「快選」，投注機會隨機產生一組選號（第一區6個號碼＋第二區1個號碼）。
部分快選：只填選一部分選號，並畫記快選，由投注機幫你挑出剩下的號碼。
系統組合：【第一區】可一次投注7～16個幸運號碼，把要投注的7～16個號碼同時畫記在第一區內，電腦系統會就選號，排列出第一區所有可能的號碼組合。【第二區】可一次投注2～8個幸運號碼，把要投注的所有號碼同時畫記在第二區內，電腦系統會就選號，排列出第二區所有可能的號碼組合。第一區、第二區採系統組合時，產生的總注數和總投注金額，請參考台彩官網。
系統配號：在第一區選號時，如果您只對5個號碼有把握，可以只填選5個號碼，電腦系統將就您選的5個號碼，跟剩下的33個號碼自動配對出33組第一區的選號。本功能僅提供在第一區以自選5個號碼及其餘33個號碼進行配號。
複合式系統投注：在第一區與第二區同時進行系統投注時，總注數將等於第ㄧ區系統投注所產生的總注數乘以第二區系統投注所產生的總注數。
口頭投注：
直接告知電腦型彩券經銷商您要選的號碼、投注期數，即可進行投注。
智慧型手機電子選號單投注：
下載台灣彩券App，透過「我要選號」的功能填寫投注內容，每張電子選號單將產生一個QR Code，前往投注站掃描該QR Code後，便可自動印出彩券，付費後即完成交易。
威力彩獎金怎麼計算？
威力彩的總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55。參獎之後的獎金為固定獎額，參獎為15萬元、肆獎為2萬元、伍獎為4000元、陸獎為800元、柒獎為400元、捌獎為200元、玖獎及普獎則是100元。
扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。此外，威力彩還有所謂的「分配機制」，若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
而當開出熱門獎號，導致參獎到普獎獎金合計超過當期總獎金75%時，參獎至普獎獎額會改依當期「總獎金」75%，按各獎項原獎金總額，占參獎至普獎總獎金的比例分配至參獎至普獎後，由各該獎項的中獎人平分。
威力彩中獎了該怎麼領獎？期限為何？
台灣彩券指出，開獎完畢的10分鐘後就可以領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成兌獎。倘若開獎日次日不是銀行營業日，則順延至次一銀行營業日起算，截止日為三個月後起算日相當日的前一日；如果截止日不是銀行營業日，則順延至次一銀行營業日截止。
【舉例說明】
一般情況：2026年1月8日（四）開獎的威力彩，以2026年1月9日（五）為兌獎期限起算日，截止日為2026年4月8日（三）。
開獎日次日、截止日遇假期：2026年2月16日（一）開獎的威力彩，由於開獎日次日2月17日（二）適逢春節連續假期（2月14日至2月22日），兌獎期限的起算日順延至下一個銀行營業日2026年2月23日（一）。而截止日本應為2026年5月23日（六），又剛好不是銀行營業日，因此截止日順延至2026年5月25日（一）。
5000元（含）以內的獎項，可以直接在電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。高於5000元的獎項，中獎人須憑中獎的彩券和本人身分證或其他身分證明文件依規定具領，5001元～500萬元獎項，須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換；超過500萬元的獎項，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約兌獎，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五的上午9時～下午5時。
那麼，該如何知道家裡附近哪裡可以兌獎呢？很簡單，只要到台灣彩券官網首頁，往下滑到「投注站與兌獎地點查詢」區塊，在「哪裡可以兌獎？」下拉選單中，選擇縣市、區域並輸入路段，再選擇中獎金額，便能知道自己可以去哪裡領獎囉！
威力彩中獎了要繳稅嗎？
根據台灣彩券規定，個人或在中華民國境內無固定營業場所的營利事業，獲得獎金金額為1～5000元不用扣稅；超過5000元所得稅課徵20％，獎金係採分離課稅，不必再計入綜合所得總額申報課稅，扣繳的稅款也不能抵繳或申請退還。
然而，中獎人如果是在中華民國境內有固定營業場所的營利事業，其中獎獎金，除扣繳20％稅款外，仍須將中獎獎金列入其他收入申報，不適用分離課稅的規定。
印花稅的部分，僅有獎金5001元（含）以上，且以現金、轉帳方式領取獎金者，須支付4‰；若中獎獎金逾5000元，但以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
參考資料
※各期獎號及開獎結果（台灣彩券）
※什麼是威力彩?（台灣彩券）
Yahoo奇摩新聞提醒您：
未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。
其他人也在看
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
WBC》大谷翔平經典賽不能投主因？ 美媒：投球受傷須支付高達2.8億美元理賠金
日本「二刀流」巨星大谷翔平已確定，3月世界棒球經典賽（WBC）將不以投手身分登場。《The Athletic》記者Evan Drellich指出，如果大谷以投手參賽並受傷，保險公司可能須支付高達2億8000萬美元的理賠金。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...