威力彩開獎號碼查詢、開獎時間、獎金哪裡領？一次搞懂威力彩玩法

威力彩你有買來試試手氣嗎？儘管今（2026）年金馬年春節彩券加碼獎項，未納入威力彩；但近來因頭獎數度從缺，財神爺遲遲未尋得有緣人，不少彩迷朋友躍躍欲試。究竟威力彩怎麼買？威力彩開獎號碼查詢怎麼做？有直播嗎？威力彩開獎時間星期幾？威力彩玩法怎樣才算中獎？威力彩中獎後又該繳多少稅呢？碰碰運氣前，先跟著Yahoo新聞編輯室一起認識威力彩！

威力彩一注售價100元，固定在周一、周四開獎，彩迷朋友可以斟酌自身能力，博個好彩頭哦！（示意圖／Getty Images）

威力彩開獎號碼有直播嗎？威力彩開獎時間星期幾？幾點截止投注？

威力彩是風靡全台灣的樂透遊戲，由台灣彩券公司於2008年1月22日上市。晚上8時一到，當期的投注就宣告截止，並在每周一、每周四晚上8時30分固定開獎。玩家可以在全民i彩券收看開獎直播，或在台灣彩券網站、中國信託彩券管理部網站與台灣彩券App（iOS下載請點我／Android下載請點我）查詢開獎結果，當日的開獎號碼會在晚上9時30分公告，詳細的開獎結果則會於晚上10時公布，方便玩家確認中獎情況。

Yahoo解釋性新聞

威力彩玩法怎麼玩？

威力彩的選號分為兩區，第一選區是從1～38中選出6個號碼，第二選區是從1～8選出1個號碼投注。

開獎時，會從第一選區1～38的號碼中，隨機開出6個號碼，再從第二選區1～8的號碼中隨機開出1個號碼，這一組6個＋1個號碼，就是該期威力彩的中獎號碼。在第一選區的選號中，玩家們若對中當期第一選區開出的任1個獎號，而第二選區亦對中當期第二選區開出的獎號，就算是成功中獎，可依相關規定兌領獎金。若是第一區6個號碼全中，且第二區也對中獎號，便是中了頭獎。

威力彩各獎項的中獎方式。（截圖取自／台灣彩券）

威力彩怎麼買？威力彩投注方式有哪些？

威力彩一注100元，可以選擇三種投注方式：使用選號單進行投注、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。

使用選號單進行投注：

每張選號單最多可畫記五組選號，每組選號各含2個選號區。投注時請在第一選區內所含38個號碼中任選6個號碼，在第二選區內所含8個號碼中任選1個號碼，才能形成一注有效的選號。畫記方式可分為以下六種：

口頭投注：

直接告知電腦型彩券經銷商您要選的號碼、投注期數，即可進行投注。

智慧型手機電子選號單投注：

下載台灣彩券App，透過「我要選號」的功能填寫投注內容，每張電子選號單將產生一個QR Code，前往投注站掃描該QR Code後，便可自動印出彩券，付費後即完成交易。

威力彩獎金怎麼計算？

威力彩的總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55。參獎之後的獎金為固定獎額，參獎為15萬元、肆獎為2萬元、伍獎為4000元、陸獎為800元、柒獎為400元、捌獎為200元、玖獎及普獎則是100元。

扣掉這些固定獎金後，剩下的會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。此外，威力彩還有所謂的「分配機制」，若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。

而當開出熱門獎號，導致參獎到普獎獎金合計超過當期總獎金75%時，參獎至普獎獎額會改依當期「總獎金」75%，按各獎項原獎金總額，占參獎至普獎總獎金的比例分配至參獎至普獎後，由各該獎項的中獎人平分。

威力彩中獎了該怎麼領獎？期限為何？

台灣彩券指出，開獎完畢的10分鐘後就可以領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成兌獎。倘若開獎日次日不是銀行營業日，則順延至次一銀行營業日起算，截止日為三個月後起算日相當日的前一日；如果截止日不是銀行營業日，則順延至次一銀行營業日截止。

【舉例說明】

一般情況： 2026年1月8日（四）開獎的威力彩，以2026年1月9日（五）為兌獎期限起算日，截止日為2026年4月8日（三）。

開獎日次日、截止日遇假期：2026年2月16日（一）開獎的威力彩，由於開獎日次日2月17日（二）適逢春節連續假期（2月14日至2月22日），兌獎期限的起算日順延至下一個銀行營業日2026年2月23日（一）。而截止日本應為2026年5月23日（六），又剛好不是銀行營業日，因此截止日順延至2026年5月25日（一）。

5000元（含）以內的獎項，可以直接在電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。高於5000元的獎項，中獎人須憑中獎的彩券和本人身分證或其他身分證明文件依規定具領，5001元～500萬元獎項，須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換；超過500萬元的獎項，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約兌獎，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五的上午9時～下午5時。

中獎金額級距與兌獎地點對照。（截圖取自／台灣彩券）

那麼，該如何知道家裡附近哪裡可以兌獎呢？很簡單，只要到台灣彩券官網首頁，往下滑到「投注站與兌獎地點查詢」區塊，在「哪裡可以兌獎？」下拉選單中，選擇縣市、區域並輸入路段，再選擇中獎金額，便能知道自己可以去哪裡領獎囉！

威力彩中獎了要繳稅嗎？

根據台灣彩券規定，個人或在中華民國境內無固定營業場所的營利事業，獲得獎金金額為1～5000元不用扣稅；超過5000元所得稅課徵20％，獎金係採分離課稅，不必再計入綜合所得總額申報課稅，扣繳的稅款也不能抵繳或申請退還。

然而，中獎人如果是在中華民國境內有固定營業場所的營利事業，其中獎獎金，除扣繳20％稅款外，仍須將中獎獎金列入其他收入申報，不適用分離課稅的規定。

印花稅的部分，僅有獎金5001元（含）以上，且以現金、轉帳方式領取獎金者，須支付4‰；若中獎獎金逾5000元，但以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞

參考資料

Yahoo奇摩新聞提醒您：

未成年人不得購買或兌領彩券，彩券有賺有賠，請節制投注，考量風險容忍度，其他規範請參照台灣彩券官方網站。