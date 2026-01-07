撰文／凱兒 Claire 圖片／凱兒 Claire

哈囉～大家好，我是凱兒 Claire，平常以SHOW GIRL、小主持、接待等等為主，在各大活動或展覽、賽車場都有機會看得到我唷，本身是水瓶座，常被說個性熱情又鬼靈精怪，私底下我也非常喜歡唱歌、跳舞、聊天、到處旅遊拍拍照，所以同時也有經營直播及外拍唷！

其實凱兒真的超愛玩遊戲的，玩過的遊戲超級多，例如楓之谷、PUBG、跑跑卡丁車，還有極速領域，包含Switch的遊戲片也買了不少，平常手遊也是不可或缺的！

廣告 廣告

現在手機遊戲百百種，光是同性質的遊戲就至少有20個，如果全部都下載來玩看看，每個遊戲檔案都那麼大，不僅浪費手機內存容量，還超級麻煩！現在光是手機照片、影片都已經多到爆炸，默默刪了很多被我遺落的手遊，不然手機總是一直通知容量不夠的訊息。

展場甜心凱兒的日常愛好：玩《楓之谷R：經典新定義》－凱兒提供

後來跟愛玩遊戲的朋友聊到，他說要我去打開「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台，裡面有很多遊戲可以選擇，最厲害的是它不用額外去下載～是使用網頁的方式開啟，這樣下來玩遊戲也可以省很多內存的空間，不管是要用手機或是電腦只要打開「Yahoo奇摩遊戲Y5」網頁都可以玩，輕鬆按下「PLAY」隨時進入遊戲畫面開始玩，不管要玩哪個遊戲都可以，也省去了遊戲下載時等待完成的時間呢，真的是太太太～太喜歡了YYDS！

展場甜心凱兒的日常愛好：玩《楓之谷R：經典新定義》－凱兒提供

《楓之谷R：經典新定義》這款遊戲，不管是人物、音樂、場景，真的是我童年滿滿的回憶，還記得維多利亞港，熟悉的背景音樂，選擇想要的職業完成遊戲中的任務，勾起好多那時候一起組隊打怪的好友們，讓我迫不及待要開始冒險啦！

展場甜心凱兒的日常愛好：玩《楓之谷R：經典新定義》－凱兒提供

這遊戲也可以依自己的喜好選擇職業，像是「盜賊」、「法師」、「弓箭手」等職業，凱兒依然選擇法師，法師獨特的招式，在各個熟悉的地圖展開冒險，也能跟好友一起組隊打怪、與Boss殘暴炎魔對戰，整體下來比起電腦版還要更好操作，有「自動戰鬥」、「自動進行任務」等功能，在自動戰鬥期間，玩家不用進行操作就能輕鬆完成挑戰，完全符合我這個突然會站起來做其他事情的人，如果你跟凱兒一樣常常一心多用，又剛好是喜歡楓之谷的玩家朋友們，趕快點進去，一起跟凱兒展開冒險旅程吧！

展場甜心凱兒的日常愛好：玩《楓之谷R：經典新定義》－凱兒提供

展場甜心凱兒的日常愛好：玩《楓之谷R：經典新定義》－凱兒提供

展場甜心凱兒的日常愛好：玩《楓之谷R：經典新定義》－凱兒提供

當然除了玩遊戲以外，凱兒平常也都會到處去踏青、旅遊等等。以前常常會去國外旅遊，去過非常多國家，像是日本、韓國、泰國、美國等等，也私藏了很多各地的旅遊秘境等等！本身其實最喜歡是海島型國家，可以去海邊潛水、衝浪，放空一個下午，還有一定要去吃當地的小吃，可以問飯店或者當地人，去感受在地風情，我覺得都是很棒的旅遊體驗，如果你也跟凱兒一樣喜歡玩遊戲，也喜歡到處旅遊的話，也可以跟我互動分享唷！

展場甜心凱兒的日常愛好：玩《楓之谷R：經典新定義》－凱兒提供

展場甜心凱兒的日常愛好：玩《楓之谷R：經典新定義》－凱兒提供

凱兒 Claire粉絲團： https://www.facebook.com/ClaireHuang0120/

Yahoo奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《楓之谷R：經典新定義》

「楓之谷R：經典新定義」是一款動作類RPG放置遊戲，在遊戲中，玩家會扮演遊戲設定的冒險者角色完成遊戲中的劇情或者任務；同時「楓之谷R：經典新定義」還具有策略性的戰鬥系統，玩家既可以選擇自動戰鬥，在自動戰鬥期間無需玩家進行操作就能完成挑戰，也可以選擇手動進行戰鬥，與副本中的考驗進行策略上的較量。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000310