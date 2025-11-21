御宅、違和感…都是日語來的？10個深入台灣的日文漢字詞彙

日本無論是歷史上還是現代都和台灣頗有關聯，且日本與台灣距離近又擁有迷人的文化與景緻，相當受到台灣人的喜愛，不但成為台灣人出國首選旅遊地，甚至身在台灣也能夠從食物、習慣，甚至用語等各方面發現來自日本的事物，說不定還已經太過於常見，導致台灣人自己都會忘記原本這是日語呢。



除了「經濟」、「社會」、「主義」等，日本開始接觸西洋文化、改革維新時，將這些西洋單字翻譯成了日文，而中文則直接引用這些日文漢字做使用之外，現代生活中也不乏有許多漸漸深入台灣的日文詞彙。這一次要介紹10個在台灣能在生活中看見、聽見，甚至自己曾經使用過的日文漢字詞彙，一起來看看有哪些日文名詞悄悄地在台灣紮了根吧！

你一定碰過！10個生活在台灣也常看到的日文漢字詞彙

◆定食（ていしょく／teishoku）

這是指一道餐點內包含白飯、主餐、小菜、味噌湯等多種料理的餐點種類，概念類似於西方的套餐，但不同的是定食通常都是一次全部呈上桌。在日本定食是深入各種類餐廳的一種餐點，無論是燒肉店、家庭餐廳還是炸豬排餐廳都會看到，而這個詞彙也隨著台灣日式料理餐廳的興起一同進入到台灣人的生活之中。



◆唐揚（からあげ／karaage）

唐揚在日本原本是指將食材裹上麵衣油炸的一種料理手法，據說是油炸料理從中國傳入日本時日本人順而將此料理方式稱為「唐揚」，而戰後的日本因為養雞場的增加，使用唐揚料理的雞肉快速普及於民間，所以現在在日本要是講到「唐揚」大部份都是指炸雞塊這東西。而因為日本人的油炸調理方式自成一格，與台灣人習慣的炸製有所不同，所以販售日式炸雞塊的店家也都會在菜單上直接寫「唐揚雞」來與傳統炸雞塊有所區別。

◆魚介（ぎょかい／gyokai）

所謂的魚介即是指魚類和貝類食材的意思，最常見的就是拉麵店了，通常一般的魚介拉麵湯底是使用魚乾、干貝、昆布、醬油等食材來熬煮，也有加入豚骨或味噌的魚介豚骨、魚介味噌拉麵。而因為台灣人相當愛吃拉麵，有許多日本拉麵店來台灣設店時便將「魚介」二字不翻譯直接放入菜單中，所以現在也越來越多台灣人即使沒親自到過日本也能明白魚介的意思。



◆定番（ていばん／teiban）

這個詞原本是日本零售業及服裝業的用語，表示一直受到消費者熱愛、不受流行趨勢影響的產品，但隨著各領域時常沿用，現在則是指廣受大眾喜愛與選擇的事物。如果到日本旅遊時在菜單上看到的話，可以直接視為人氣必點的意思，例如壽司的定番是鮪魚、居酒屋的定番是生啤酒配烤雞肉串等等。

theskaman306 / Shutterstock.com

◆達人（たつじん／tatsujin）

達人這個詞其實最初是出現在中國，指通達理事、領悟世道的人，但這個詞傳入日本之後意思產生了變化，發展出了一個新的歧意，用來指稱某方面、領域有許多經驗，具有優異技能的人，到了近代才逐漸逆輸入回到華語文化圈中。因此現在我們在許多媒體雜誌、新聞報紙上都常看見使用「達人」兩字來直接當作精通某項事物的人的稱號。



◆素人（しろうと／shirouto）

日語的「素人」是指對某專業領域不具備知識及經驗的普通人，相當於中文的非專業人士之意，在日本常可以看見專門到路上找素人來挑戰各種技藝的綜藝節目，而在在台灣則常出現在求職資訊中，當媒體公司想要找非專業模特兒或演員出身但是又願意露臉演出的求職者時便會直接使用到這個詞來代稱。

◆御宅（おたく／otaku）

「御宅族」在日本最一開始是用來形容對特定事物抱持高度關注且極度熟悉詳細的人士，最常見的代表就是喜愛動畫、漫畫、偶像等次文化的族群。但是由於「御宅」這個字在台灣被媒體誤解為成天待在家足不出戶的人，因此台灣人普遍對於御宅族的定義都是平時不愛出門、假日喜歡待在家的人，所以現在台灣人即使自稱宅男、宅女，也不一定就是熟悉日本動漫二次元文化的人哦。



◆新番（しんばん／shinban）

這個詞是日語「新番組」的簡寫，而「番組」是節目的意思，因此新番組就是新一季度所開播的節目的意思。不過這個詞在華語圈通常是有在接觸日本影視作品的人才會看到，尤其是動畫，因為日本動畫每年的開播期大致分為四個季度，分別是春季7月、夏季7月、秋季10月，以及冬季1月，所以經常可以聽見或看見大家討論新季度動畫時都會用春季新番、10月新番之類的詞來統稱。

◆違和感（いわかん／iwakan）

「違和感」在日語是指某項事物置於某個情境之中讓人感覺不自然、與周圍氣氛不協調，最初這個詞很常出現在日本的懸疑作品之中，表示擔任解謎者角色的人發覺事有蹊蹺。而因為這個字所表達的意思與情境非常貼切，所以現在在漢字文化圈經常被廣泛使用，尤其台日都經常用「毫無違和」之類的字樣來吐槽某些有趣或搞笑的梗圖。



◆王道（おうどう／oudou）

王道最原本的意思是儒家提出的一種以仁義治天下的政治主張，但是無論華語圈還是日本都多用來指稱「某事物最正確或是固定的作法與常規」，也就是主流文化的一種，通常會帶有濃厚的主觀意識，但卻為大多數人所認同及理解，和上一個介紹的定番意思頗為類似。

結語

日本身為文化輸出大國，在全世界都能找到為日本文化著迷的族群，並且這些文化輸入至台灣的同時也讓當地人在耳濡目染之下跟著學到了異國的詞語，逐漸在我們的生活中紮根流傳，加上現代媒體資訊傳播的進步，說不定之後還能發現更多在台灣流行起來的日語，真是叫人拭目以待呢！



