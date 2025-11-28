想Mail給日本飯店但不會日文？實用飯店基本日語＆簡單示範懶人包

現代人到日本玩之前，大多都會自己透過訂房網站或是飯店官網來預訂住宿，不過除非是周遭有人住宿、推薦的地方，不然關於住宿服務與資訊都只能依靠網站來確認，有時候訂完房發現有不確定的事情想要詢問，卻又不會日語的話該怎麼辦呢？LIVE JAPAN教你幾句，在寫電子郵件給住宿設施時，會用到的實用語句&常見問題，並附上簡單的範例，有疑問卻因語言而不敢發問的人快來瞧瞧！

Mail給日本飯店、旅館時的好用日文①信中開頭問候語

◇こんにちは、ＯＯ（訂房網站）から予約したxxx（自己的名字）です。

◆您好，我是在ＯＯ（訂房網站）預約訂房的xxx（自己的名字）。



◇Ｏ月Ｏ日からＯ月Ｘ日までに宿泊する予定です。

◆預計從Ｏ月Ｏ日住到Ｏ月Ｘ日。



◇こんにちは、Ｏ月Ｏ日からＯ月Ｘ日までの宿泊を予約したxxx（自己的名字）です。

◆您好，我是預約Ｏ月Ｏ日到Ｏ月Ｘ日入住的xxx（自己的名字）。



◇予約番号はＯＯＯです。

◆預約號碼是ＯＯＯ。



在信件的最前面需要先說明自己的名字及相關訂房資訊（姓名需要是訂房時使用的名字），除此之外還可以附上住宿日期及預約網站跟預約號碼等資訊，讓飯店方便確認。如果是在飯店官網訂房的話可以省略訂房網那一段，直接簡潔地說是預約何時到何時入住的誰誰誰，並附上預約號碼即可。

Mail給日本飯店、旅館時的好用日文②進入主題：想要諮詢的事項

開頭先簡潔問候及自我介紹之後就可以切入正題，諮詢自己想要問的事情。接下來整理了幾個台灣人常會先寫信詢問飯店的問題或服務的日語說法。



◆由於沒收到訂房確認信，可以幫我確認是否有預約成功嗎？

◇予約確認メールを受取りませんので、予約を成功するかどうか確認していただけませんか。



◆請問辦理入住最晚到幾點呢？

◇チェックイン手続きは何時までに。



◆請問早餐供應時段為何呢？

◇朝食は何時から何時までですか。



◆請問飯店到車站之間有接駁車嗎？

◇ホテルと駅の間に送迎バスがありますか。



◆我想要預約Ｏ月Ｏ日早上11:00往xxx（地點）的接駁車。

◇Ｏ月Ｏ日午前11：00、xxx（地點）までの送迎バスを予約したいです。



◆大人Ｏ位和小孩Ｏ人位。

◇大人Ｏ人と子供Ｏ人です。



◆請問是否有提供外幣兌換服務？

◇外貨両替サービスがありますか。



◆入住前及退房後是否可以寄放行李呢？

◇チェックイン前とチェックアウト後は荷物を預かってもらえますか。



◆請問櫃台方便代收住宿旅客的包裹嗎？

◇フロントは宿泊客の郵便物を代わりに受け取れますか。



◆請問可以在入住時加訂早餐嗎？

◇チェックインの際に朝食を追加することができますか。



◆可以的話請幫我安排高樓層的房間。

◇できれば高層階の部屋をお願いします。



◆我想要取消這筆訂房預約。

◇予約をキャンセルしたいです。



◆可以將住宿日期改為Ｏ月Ｏ日～Ｏ月Ｘ日嗎？

◇宿泊期間はＯ月Ｏ日～Ｏ月Ｘ日に変更できますか。

Mail給日本飯店、旅館時的好用日文③加上「這一句」會更有禮貌

在寫Mail時，除了直接進入主題提出詢問之外，加上一兩句日本人常用的「Cushion言葉」緩衝句，會讓人覺得你更有禮貌唷。



◆不好意思

◇失礼ですが



◆我想確認一下

◇確認したいですが

Mail給日本飯店、旅館時的好用日文④結尾問候感謝語

講完正事之後別忘了再附上簡單的感謝語來表達對飯店人員服務的感謝。



◇ご返信をお待ちしております。

◆靜候回信。



◇以上です。またよろしくお願いします。

◆以上是我的疑問，還請多多麻煩了。



◇ありがとうございます。

◆非常感謝。



接著，LIVE JAPAN就來實際角色扮演，演練一下幾種Mail的情形～

簡單情境範例①想要詢問飯店是否有代收包裹服務

◇こんにちは、１月１日から１月５日までの宿泊を予約したＯＯＯです

予約番号はAb01234567です。

失礼ですが、フロントは宿泊客の郵便物を代わりに受け取れますか。

ご返信をお待ちしております。

ありがとうございます。



◆您好，我是預約１月１日入住至１月５日的ＯＯＯ。

預約代碼是Ab01234567。

不好意思，想請問飯店櫃台能夠代收住宿旅客的包裹嗎？

還請麻煩回覆一下，謝謝。

簡單情境範例②想要預約飯店接駁車

◇こんにちは、１月１日から１月５日までの宿泊を予約したＯＯＯです

予約番号はAb01234567です。

1月5日午後17：00の成田空港までの送迎バスを予約したいです。

大人 2人と子供1人です。

またよろしくお願いします。

ありがとうございます。



◆您好，我是預約１月１日入住至１月５日的ＯＯＯ。

預約代碼是Ab01234567。

我想要預約1月5日17：00往成田機場的接駁巴士，2位大人1位小孩。

還請多多麻煩了，非常感謝。

簡單情境範例③想要改期

◇こんにちは、１月１日～１月５日の宿泊を予約したＯＯＯです

予約番号はAb01234567です。

失礼ですか、こちらの都合により宿泊期間は１月１日～１月３日に変更したいです。

またよろしくお願いします。

ありがとうございます。



◆您好，我是預約１月１日～１月５日住宿的ＯＯＯ。

預約代碼是Ab01234567。

不好意思由於自身行程安排，希望將住宿日期改為１月１日～１月３日。

那就再麻煩了，非常感謝。

祝福大家都能和日本飯店好好進行簡單的溝通～

由於日語本身還是非常複雜的，所以這次僅為不諳日語的旅人介紹一些簡單的寫法，基本上意思都能夠通，不必擔心日本人會看不懂。另外現在很多飯店都會有能以英語、中文溝通的人員，用日語寫信過去收到中文回信的情況也是不少的呢（笑）。今後在安排日本旅行計畫時要是碰上問題不妨參考本篇文章親自寫信，或是加註英語、中文等來詢問飯店，相信飯店方也會盡量給與善意與回應的哦！



