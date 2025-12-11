愛上了這間老屋翻新，宛若美劇場景的明亮採光宅，優雅細緻實現理想生活

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 大琚空間設計

室內27坪的長型老屋，原本格局破碎、收納及採光不良，苦惱的屋主找到設計師後，詳細溝通需求，透過設計師縝密的設計語彙，高齡老屋成功變身為開闊明亮的混搭風美宅，宛若美劇場景般，屋內每個角落都是絕美的景致。設計師依據居者生活習慣調整格局與動線，運用多元建材，與精選家具軟裝相互映襯，達到和諧的居家場景，實現一家三口的理想生活。



玄關進入後，可見開闊的公領域，串聯客廳、開放式廚房及餐廳，日光透著木百葉灑落室內，型塑自然的景深，空間以溫煦的奶茶色、壁紙、簡約線板和復古人字拼木地板舖陳，營造一室的典雅氣質，電視牆隱藏入口，整體感一致，客廳角落壁爐造型傳遞濃厚的歐美溫馨氛圍。開放式廚房結合中島，擴大料理檯面，餐桌在造型吊燈的烘托下，用餐時刻格外有氣氛，樑柱下方規劃整面的展示收納櫃，可逐一展示屋主的珍貴收藏，納入書桌功能，美觀與實用機能兼備。

臥房以淡雅色系及人字拼木地板創造寧靜的空間，保留流暢的行走動線，木質調的收納櫃、化妝台、床頭櫃添加些許日式質樸感。浴室泡澡及淋浴區區隔，洗手台面蘊含收納機能，媲美星級飯店的質感，讓沐浴時刻也徹底放鬆。獨立更衣室吊掛收納完善，生活更有條不紊。



經驗豐富的設計師，面對如此多元的異材質搭配，展現獨到的美感與優質的施工品質，創造比雜誌還美的家。

