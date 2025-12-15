我是新北市民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通

為幫助減輕育兒負擔，政府的「0-6歲國家一起養」政策，持續提高育兒津貼和托育補助金額。身為新北市民的你是否知道，新生兒誕生後可以領到哪些育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到新北市政府發放的3萬元生育獎勵金；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！隨著小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下看！

新北市育兒津貼懶人包。示意圖：Getty image

🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？

👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋新北市生育獎勵金

補助金額

勞保生育給付：被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，依前6個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付60日。若為雙胞胎以上者，按比例增給。

國民年金生育給付：按被保險人分娩或早產當月投保金額，一次發給2個月生育給付。若為雙胞胎以上者，按比例增給。

新北市生育獎勵金：為了慰勞新手媽媽生育的辛勞，新北市政府提供新生兒生育獎勵金，第一胎為3萬元、第二胎4萬元，第三胎（含）以上5萬元！

申請條件

勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。

國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。

新北市生育獎勵金：申請生育獎勵時，爸媽其中一方須連續設籍新北市滿十個月以上。為擴大照顧北北基桃生活圈內的家庭，2022年1月1日（含）以後出生的新生兒，如最後遷入新北市設籍日前的戶籍地為基隆市、台北市或桃園市者，還可合併計算。舉例來說，一名上個月才剛生產完的媽媽，雖然只有在新北市設籍三個月，但在這之前她的戶籍在桃園超過連續七個月，同樣可請領新北市的新生兒生育獎勵金。想知道自己是否設籍滿十個月，可參考新北市政府民政局生育獎勵金網頁所提供的新生兒父母設籍10個月日期對照表。

申請方法

新生兒登記：國內出生的新生兒，在新北市任一戶政事務所辦妥「出生登記」。國外出生的新生兒，在新北市任一戶政事務所辦妥「初設戶籍登記」。 準備生育獎勵金申請書、新生兒母親或父親的身分證明文件、印章（或簽名）及父親或母親其中一方的金融機構存摺影本。倘若父母無法親自到場申請，可委託他人攜帶申請人存摺影本、委託書以及申請人、受託人的國民身分證、印章辦理。 生育獎勵金發放：經審核符合申請資格者，生育獎勵金會在七個工作日內，匯入申請人的指定金融機構帳戶。

寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府和台北市政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！

「目前小孩誰顧」情境包括：

父母自己照顧小孩

小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧

小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧

小孩給社區公共托育家園照顧

小孩給公辦民營托嬰中心照顧

小孩就讀私立幼兒園

小孩就讀準公共幼兒園

小孩就讀非營利幼兒園、職場互助教保服務中心

小孩就讀公立幼兒園

新北市0-6歲醫療補助與孕產婦補助

※如果情境中沒有述明該縣市補貼，就代表該縣市還沒有該情境補貼喔！

※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。

🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。

申請條件

父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

準備申請表、父母雙方印章（如用郵寄或線上申請免付印章，申請表單簽名或蓋章即可）、兒童全戶戶口名簿。申請人身分證明文件影本（如身分證正反面、戶口名簿，與兒童同戶籍者免附）；申請人郵局存簿影本（受補助兒童之父或母或兒童本人之郵局存摺擇一）。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選網路申辦，或親送、掛號郵寄至本市境內各區公所社會（人文）課；其他問題可以參考：衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或申請人（父母其中一方或監護人）之郵局存簿影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局或台北富邦銀行帳戶影本等資料；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考：教育部官方Q&A。

🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

準備申請表、父母雙方印章（如用郵寄或線上申請免付印章，申請表單簽名或蓋章即可）、兒童全戶戶口名簿。申請人身分證明文件影本（如身分證正反面、戶口名簿，與兒童同戶籍者免附）；申請人郵局存簿影本（受補助兒童之父或母或兒童本人之郵局存摺擇一）。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選網路申辦，或親送、掛號郵寄至本市境內各區公所社會（人文）課；其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或申請人（父母其中一方或監護人）之郵局存簿影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或申請人（父母其中一方或監護人）之郵局存簿影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或申請人（父母其中一方或監護人）之郵局存簿影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。

🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

衛福部托育補助：第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。

新北市托育公共及準公共化暨合作聯盟服務費用補助：就托合作聯盟私立托嬰中心者，每月補助3000元；就托合作聯盟居家托育人員，每月補助2000元。

申請條件

幼兒及父母一方設籍於新北市，且未滿2歲兒童送請托育公共及準公共化服務提供者照顧（不含三親等以內照顧），或滿2歲未滿3歲之幼兒續托前揭合作對象，且未送托公立幼兒園、非營利幼兒園及準公共幼兒園。爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、媽媽或爸爸（或監護人）的郵局帳戶封面影本、中低收入等特殊家庭狀況證明文件（無則免附）戶籍登記為同一母或父之第2位(含以上)子女，若未設籍於同一戶內，應提供其他子女戶籍資料供佐證。處理期限與流程請看新北市官網。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月8000元。

新北市托育公共及準公共化暨合作聯盟服務費用補助：就托合作聯盟私立托嬰中心者，每月補助3000元；就托合作聯盟居家托育人員，每月補助2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

新北市托育公共及準公共化暨合作聯盟服務費用補助：幼兒及父母一方設籍於新北市，且未滿2歲兒童送請托育公共及準公共化服務提供者照顧（不含三親等以內照顧），或滿2歲未滿3歲之幼兒續托前揭合作對象，且未送托公立幼兒園、非營利幼兒園及準公共幼兒園。

申請辦法

🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、媽媽或爸爸（或監護人）的郵局帳戶封面影本、中低收入等特殊家庭狀況證明文件（無則免附）戶籍登記為同一母或父之第2位(含以上)子女，若未設籍於同一戶內，應提供其他子女戶籍資料供佐證。處理期限與流程請看新北市官網。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、媽媽或爸爸（或監護人）的郵局帳戶封面影本、中低收入等特殊家庭狀況證明文件（無則免附）戶籍登記為同一母或父之第2位(含以上)子女，若未設籍於同一戶內，應提供其他子女戶籍資料供佐證。處理期限與流程請看新北市官網。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？

🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼＋新北市原民子女、身心障礙與弱勢幼兒補貼

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

新北市原住民子女學前教育補助：就學費用低於補助金額者，依實際支出就學費用補助，最高補助9000元。

新北市弱勢幼兒教育津貼：每學期最高補助9000元，若實際繳費金額未達9000元，依實際繳費金額補助。

新北市身心障礙幼兒教育補助費：就讀私立幼兒園及私立社福機構，每人每學期補助7500元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

新北市原住民子女學前教育補助：就讀新北市私立幼兒園，2歲未滿3歲之原住民幼童，且不得與其他相同性質補助款重複申領。

新北市弱勢幼兒教育津貼：設籍新北市、學齡於當年度9月1日為2歲以上未滿5歲，且具低收入戶、中低收入戶、弱勢兒少、特殊境遇家庭或寄養家庭之身分，就讀新北市立案私立幼兒園（(不含準公共及非營利幼兒園)，可申請教育津貼補助。已領取身心障礙幼兒教育補助費可補助差額，以不超過實際繳費金額為限；已領取原住民子女學前教育補助者無法重複補助。

新北市身心障礙幼兒教育補助費：就讀新北市私立幼兒園及私立社福機構，以當學年度9月1日滿2歲至入國民小學前，經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定安置就讀的身心障礙（含發展遲緩）幼兒。本項補助款不得與其他相同性質補助款重複申領。

申請方法

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每 位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局或台北富邦銀行帳戶影本等資料；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考：教育部官方Q&A。

🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

🟣我的小孩就讀非營利幼兒園或職場教保中心，補助多少錢？

申請條件

教育部非營利幼兒園或職場教保中心補助：具本國籍、就學當學年度9月1日前，滿2歲至入國小前的幼兒，並實際就讀於新北市非營利幼兒園或職場教保中心者；若為非本國籍幼兒，則家長每月繳交費用比照第一胎幼兒之收費數額。

新北市非營利幼兒園辦理延長照顧服務：就讀新北市非營利幼兒園或職場教保中心的低收入戶、中低收入戶、家戶年所得30萬以下的5足歲幼兒、經濟情況特殊幼兒（含身心障礙、發展遲緩、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女）。

補助金額

教育部非營利幼兒園或職場教保中心補助：第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。低收入或中低收入子女免費。

新北市非營利幼兒園或職場教保中心辦理延長照顧服務：學期間最高補助12600元，實際收費金額未達12600元，依實際收費金額補助。

申請方法

非營利幼兒園或職場教保中心補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園，家長不需額外申請。

新北市非營利幼兒園或職場教保中心辦理延長照顧服務：準備當年度低收入戶、中低收入戶證明書影本及相關專案核定公文影本等文件，向幼兒園提出申請，核發後由幼兒園轉發。

🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？

申請條件

教育部公立幼兒園補助：子女就讀公立幼兒園

新北市公立幼兒園辦理延長照顧服務：就讀新北市公立幼兒園的低收入戶、中低收入戶、家戶年所得30萬以下的5足歲幼兒、經濟情況特殊幼兒（含身心障礙、發展遲緩、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女）。

公立幼兒園弱勢家庭幼生午餐與點心費用：就讀新北市公立幼兒園且學齡滿2足歲至入國民小學前（含緩讀生）的弱勢兒少、特殊境遇、身心障礙或發展遲緩、寄養家庭、3到5歲原住民幼生及家庭突發因素致無力支付餐點費用的幼兒。教育部「公立幼兒園就學補助」、「我國少子女化對策計畫」免繳費用者，非補助對象。

原住民子女學前教育補助：就讀新北市公立幼兒園，2歲未滿3歲之原住民幼童，教育部「公立幼兒園就學補助」、「我國少子女化對策計畫」免繳費用者，非補助對象。

補助金額

教育部公立幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。

新北市公立幼兒園辦理延長照顧服務：學期間最高補助12600元，實際收費金額未達12600元，依實際收費金額補助；寒假最高補助3500元、暑假每月最高補助3500元。

公立幼兒園弱勢家庭幼生午餐與點心費用：每人每月最高補助650元，每學期最高補助2925元。

原住民子女學前教育補助：最高補助9000元，若就學費用低於9000元則依實際支出費用金額補助。

申請方法

教育部公立幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園

新北市公立幼兒園辦理延長照顧服務：準備當年度低收入戶、中低收入戶證明書影本及相關專案核定公文影本等文件，向幼兒園提出申請，核發後由幼兒園轉發。

公立幼兒園弱勢家庭幼生午餐與點心費用：準備相關證明文件，向幼兒園提出申請，待學校確認申請名單後，向教育局請款，再由學校核發現金予申請人。

原住民子女學前教育補助：填寫申請表及請領清冊，準備當學期繳費收據正本、幼兒園之收款收據、私立幼兒園金融機構帳戶正面影本及戶口名簿影本或戶籍謄本，由家長向幼兒園提出申請，核發後由幼兒園轉發。

🟣新北市0-6歲醫療補助與孕產婦補助

申請條件

設籍本市的0至6歲兒童，且經新北市政府社會局核定為低收入戶兒童或中低收入戶或符合領取中低收入弱勢兒童少年生活扶助資格者。

補助金額

門診掛號費以100元為上限、急診掛號費200元為上限；門診、急診、住院之全民健保部分負擔，費用依全民健康保險法規定；住院醫療費用自付額：每人每日1000元為上限，全年15000元為上限，核實補助。

申請方法

準備申請表、戶口名簿或戶籍謄本影本、申請人身分證正反面影本等證明文件，郵寄至新北市衛生局或臨櫃辦理。

撰稿記者：陳文惠

審稿編輯：黃婉婷

