我是新竹縣民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通
生兒育女是許多父母甜蜜的負擔，除了耗費心力，開銷同樣不容小覷。身為新竹縣民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自新竹縣政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到1萬元新生兒營養補助；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！
🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？
👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋新竹縣新生兒營養補助＋新竹縣各鄉鎮市公所自辦福利
補助金額
勞保生育給付：被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，依前6個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付60日。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
國民年金生育給付：按被保險人分娩或早產當月投保金額，一次發給2個月生育給付。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
新竹縣新生兒營養補助：第一胎補助1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元，該胎次為雙胞胎時補助3萬元、三胞胎以上補助10萬元；若同時符合，以金額高者計。
新竹縣各鄉鎮市公所自辦福利：新竹縣新生兒營養補助之外，部分鄉鎮市還有額外津貼加碼，包含竹北市新生兒育兒補助每胎1萬元，湖口鄉生育津貼每胎2萬元，新埔鎮產婦生育營養補助第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元、雙胞胎3萬元、三胞胎以上10萬元，寶山鄉生育獎勵金第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上5萬元，雙胞胎10萬元；芎林鄉產婦營養費補助每胎1萬元，峨眉鄉生育津貼每胎2萬元，北埔鄉婦女生育津貼每胎3萬元，關西鎮婦女生育補助每胎2萬元，竹東鎮生育獎勵金每胎1萬元，新豐鄉生育補助金每胎5000元，橫山鄉生育津貼每胎3萬元，尖石鄉生育津貼每胎1萬元，雙胞胎3萬元，三胞胎(含以上)6萬元。上述補貼金額從5000元到10萬元不等，皆可與新竹縣政府發放的新生兒營養補助同時請領，媽咪們不要忘記囉！
申請條件
勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。
國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。
新竹縣新生兒營養補助：媽媽或爸爸其中一方設籍並繼續住在新竹縣滿1年以上（以新生兒出生日期回溯計算），且新生兒在新竹縣辦妥出生登記者（含國外出生、在新竹縣初設戶籍者，其新生兒年齡不得超過1足歲）。媽媽或爸爸經協調後，可由其中一方提出申請，並檢附另一方的委託同意書，單親者除外。
新竹縣各鄉鎮市公所自辦福利：請參考上段中各鄉鎮公所補助之連結，了解各鄉鎮公所加碼補助的申請條件。
申請方法
勞保生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「勞保生育給付申辦」，完成申辦手續，相關問題可以參考勞保生育給付個人線上申辦作業相關Q&A。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
國民年金生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「國民年金生育給付申辦」，完成申辦手續。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書及給付收據、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
新竹縣新生兒營養補助：完成新生兒出生登記，或初設戶籍後1個月內，備妥申請書、申請人的身分證與印章、申請人的郵局存摺封面影本（與另一方的委託同意書），向戶政事務所申請。各戶政事務所每月收件後，會將申請資料送至新竹縣政府核定，通過申請者將於申請次月20日撥款。舉例來說，小雅是一名設籍新竹縣，且持續住滿1年以上的新手媽媽，和同為新手爸爸的老公小虎討論後，決定由小虎出面申請新竹縣新生兒營養補助。此時，小虎必須攜帶本人的身分證、印章、郵局存摺封面影本，以及小雅的委託同意書，向戶政事務所提出申請。
新竹縣各鄉鎮市公所自辦福利：請參考上段中各鄉鎮公所補助之連結，了解各鄉鎮公所加碼補助的申請方法。
寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在爸爸媽媽的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看之前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！
「目前小孩誰顧」情境包括：
父母自己照顧小孩
小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧
小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧
小孩給社區公共托育家園照顧
小孩給公辦民營托嬰中心照顧
小孩就讀私立幼兒園
小孩就讀準公共幼兒園
小孩就讀非營利幼兒園
小孩就讀公立幼兒園
※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。
🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備申請表、媽媽和爸爸和兒童的身分證明文件（如戶口名簿影本）、媽媽或爸爸或兒童的郵局帳戶封面影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證影本或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。申請時，須以掛號郵寄或臨櫃辦理方式，向兒童戶籍地所在地的鄉鎮市公所提出申請。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸郵局存摺封面影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備申請表、媽媽和爸爸和兒童的身分證明文件（如戶口名簿影本）、媽媽或爸爸或兒童的郵局帳戶封面影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證影本或護照影本；如有第二名以上子女，須提供相關證明文件。申請時，須以掛號郵寄或臨櫃辦理方式，向兒童戶籍地所在地的鄉鎮市公所提出申請。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩3～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽、爸爸的身分證明文件（如身分證、戶口名簿等）正本、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，需檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、郵寄紙本申請至幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會於次月月底前，撥付育兒津貼至申請人指定帳戶。例如：2023年1月提出申請，則同年2月底前，會撥付1月份的補助款項，依此類推。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸郵局存摺封面影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
媽媽、爸爸須在兒童開始托育的15天內，將申請表、兒童及媽媽、爸爸的身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂之托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局存摺封面影本，送交至幼兒托育地點之居家托育服務中心或托嬰中心初審。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入媽媽或爸爸的帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月8000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：媽媽、爸爸須在兒童開始托育的15天內，將申請表、兒童及媽媽、爸爸的身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂之托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局存摺封面影本，送交至幼兒托育地點之居家托育服務中心或托嬰中心初審。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入媽媽或爸爸的帳戶。
🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
媽媽、爸爸須在兒童開始托育的15天內，將申請表、兒童及媽媽、爸爸的身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂之托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局存摺封面影本，送交至社區公共托育家園初審。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入媽媽或爸爸的帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：媽媽、爸爸須在兒童開始托育的15天內，將申請表、兒童及媽媽、爸爸的身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂之托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局存摺封面影本，送交至社區公共托育家園初審。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入媽媽或爸爸的帳戶。
🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
媽媽、爸爸須在兒童開始托育的15天內，將申請表、兒童及媽媽、爸爸的身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂之托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局存摺封面影本，送交至公辦民營托嬰中心初審。文件經初審無誤後，由托嬰中心將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入媽媽或爸爸的帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：媽媽、爸爸須在兒童開始托育的15天內，將申請表、兒童及媽媽、爸爸的身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂之托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局存摺封面影本，送交至公辦民營托嬰中心初審。文件經初審無誤後，由托嬰中心將資料彙整至社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入媽媽或爸爸的帳戶。
🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸郵局存摺封面影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：準公共幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：非營利幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：公立幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
