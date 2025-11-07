日本免治馬桶一試成主顧？讓人大吃一驚的日本廁所二三事

在這個能夠自由往來於世界各地的時代，時常可以聽見關於其它國家的趣聞與文化衝擊，其中既是生活中萬不可少的事情，也是會因國家具有當地色彩的文化就是廁所了。也許有人會覺得「廁所是還能有什麼不一樣？」，不過這樣想可就太天真啦！這次邀請來自澳洲、美國、義大利三個國家的人，來和我們分享他們在日本所遇見的「廁所文化衝擊」，饒富趣味的意見讓人著實吃驚，一起來看看吧！（以下內容為受訪者的個人意見）

第一次用免治馬桶座時整個人被嚇歪！

台灣人習慣俗稱的免治馬桶座在日文稱作「溫水洗淨便座」，幾乎在日本的洋式廁所都一定會設置，其中最有名的牌子就是也成功進軍東亞的衛浴大廠TOTO。雖然免治馬桶座在日本非常常見，但在日本以外的地方似乎並不是那麼普及。許多沒用過免治馬桶的台灣人都一試成主顧，那麼來自西方國家的外國人用如何呢？



「澳洲沒有這種東西，所以我也沒使用過，總覺得有種莫名的抗拒…」（澳洲／男性）



「美國一般也不會有溫水洗淨便座，大部份人都只用過普通的馬桶，想要裝免治馬桶的話還要特別去訂做才行」（美國／男性）



「義大利都最多都只有坐浴桶，沒有像日本那種會自動清洗的免治馬桶座，所以我第一次用的時候整個嚇死了！很多義大利人都有和我相似的經驗，所以日本的免治馬桶常常成為茶餘飯後的聊天話題呢。大概在三年前開始義大利的媒體上也會看見免治馬桶的介紹，但實在是沒有像日本這麼普及常見」（義大利／女性）



日本有非常多會讓外國人大吃一驚的事物，不過其中特別讓人印象深刻的就是溫水洗淨便座了。現在的日本除了一般民眾家裡，就連公共廁所的馬桶也都會安裝溫水洗淨便座，這在免治馬桶座完全不普及的國外是相當珍奇的事情，別說使用過了，甚至還有外國人根本連有這東西都不曉得，因此很多外國人都是來到日本才有機會使用。



溫水洗淨便座的主要功能就是壓下按鈕就會有自動噴出溫水幫你把如廁完的部份給清洗乾淨，讓許多外國人都大讚其舒適與方便，甚至一開始覺得抗拒的人在日本生活習慣之後更是不能沒有它。這次受訪的澳洲男性雖然也還未曾見識過這產品的神奇與獨到之處，但用過之後說不定便能一改前觀，大嘆相見恨晚呢！

不知道該如何正確使用和式廁所

所謂的「和式廁所（和式トイレ）」也就是台灣人所指稱的蹲式馬桶。現代日本社會已經越來越少見和式廁所，還有人認為這種蹲式廁所早已經絕跡，但是據觀光廳2016年的調查可以發現，目前日本的主要觀光景點中有24524個馬桶，其中有10181個還是蹲式馬桶，佔了總數的42％，意外地不算稀有。那麼外國人來到日本看見和式廁所時又有什麼想法呢？



「因為我以前去中國的時候就有看過這種馬桶，所以日本的和式廁所時我也知道該怎麼用，但果然再度親眼看見時還是有點小嚇到。我覺得用這種馬桶上廁所的時候膝蓋很痛，沒辦法長時間使用呀，如果能夠選擇要和式的蹲式馬桶還是洋式的坐式馬桶，那我一定會選洋式的」（澳洲／男性）



「我沒上過和式廁所耶…」（美國／男性）



「因為我沒使用過和式廁所，所以完全沒有對日本的廁所感到困惑過」（美國／女性）



時常聽見外國人第一次看到和式廁所時會因為不知道該如何使用而感到深刻的衝擊，對於只上過洋式廁所的西洋人來說光從外表完全想像不出蹲式馬桶該如何使用呀。



順帶一提蹲式馬桶在國外被稱作「squat toilet」，字面的意思就是［深蹲馬桶」，因為使用蹲式馬桶時大腿會需要用力，就像是在做深蹲訓練一樣。

日本無論是家裡廁所還是公廁都很乾淨！

「日本的廁所真的乾淨又漂亮，和澳洲的廁所差超多！」（澳洲／男性）



「比起美國，日本無論是家中還是公共廁所都很漂亮！不過在新宿或是澀谷這種人比較多的地方就不一定了」（美國／男性）



「日本的廁所非常整潔，有時候還會擺放香氛精油，我覺得超棒的呀！唯一會讓我想要抱怨的是碰到洗手台沒有放肥皂或是洗手液用光的時候，上完廁所沒辦法把手洗乾淨真的會有點不高興」（義大利／女性）



廁所高度整潔這件事是許多外國人來日本一定會驚訝的事情，而日本的廁所之所以能這麼乾淨是因為大家從小就被教育「廁所必須保持整潔」，所以日本人都相當注重如廁禮儀與維護環境。相反地外國的中小學校的廁所清掃幾乎都是外包給清潔公司，孩童幾乎是不會有親身去打掃廁所的經驗的。



此外從廁所也能看得出日本人對顧客的貼心與無微不至的周到服務精神。許多日本公司企業的經營者都認為廁所的整潔關係到對客的服務態度與品質，因此服務業都會要求員工一天之內清理廁所好幾次，徹底進行廁所清潔，確保顧客使用廁所時不會遇到髒亂噁心的情況。

廁所還要收費？各個國家廁所大不同

「在澳洲的國立自然公園之類的地方會有一種叫做『環保馬桶』的廁所，這是一種能夠將排泄物分解回歸至土壤之中的回收式廁所，對於環境更加友善」（澳洲／男性）



「美國對於廁所有一套規定，所以廁所大多都很普通，沒有什麼特別的」（美國／男性）



「義大利的車站廁所幾乎都需要另外收費（70分～1歐元），像羅馬或威尼斯之類的著名觀光景點的公共廁所也是要付錢才能上，還有像是去咖啡廳、酒吧的話也是一定要有在店內消費才能上店家的廁所，所以在義大利如果要跟店家借廁所最好是先買杯便宜的美式咖啡再詢問」（義大利／女性）



在日本或台灣要上廁所大多都是免費的，但在西方國家想上廁所幾乎都需要另外收費，這筆金額包含了廁所的使用費、洗手的水費、烘手機的電費等等，而且就算是標示免費的廁所也依然還是需要支付小費。



之所以上廁所需要收費的其中一個理由是說這筆金額是用來維護公共空間的環境，另一個理由則是因為廁所這種密室環境容易成為犯罪現場，若是收費的話便能多少降低犯罪發生率。

結語

日本政府為了舉辦東京奧運推出了一系列有助於外國人在日觀光的改革，其中一項就是將主要觀光地區廁所都改為洋式，讓外國人在日本時能夠更為自在且無壓力觀光。希望未來大家都能趁著來到日本時，體驗一下日本廁所為人所津津樂道的神奇之處哦！

Written by:DALI CORPORATION, Inc. 佐藤 祐



