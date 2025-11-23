日本店員究竟在說什麼呢？掌握好店員的會話固定模式 日本旅遊可以更輕鬆
在日本觀光旅遊的其中一項樂趣就是買東西了，不過對於不會日文的人來說，要理解店員在說些什麼是相當困難的一件事。日本的服務業用語其實都是有固定模式可循的，只要掌握好這些公式能夠讓購物體驗更加順利，因此以下整理了購物時常見的日語及一般人的對應方式，雖然也許每個人的情況都不相同，無法套用在每一個人身上，但若是沒有什麼特殊情形的話絕對能夠有所幫助喔！
1. 便利商店
◆画面タッチお願いします（gamen-tatchi-onegaishimasu）
◇麻煩請確認並點選螢幕內容
在日本超商內如果需要購買菸酒的話絕對會遇到此類會話，因為日本規定不能販售菸酒給未滿20歲以下消費者，因此店家會需要進行年齡確認，這時顧客這一側的螢幕上會出現「あなたは20歳以上ですか？（anatawa-20sai-ijou-desuka／您已年滿20歲以上嗎？）」、「私は20歳以上です（watahsiwa-20sai-ijoudesu／我已年滿20歲以上）」等相關詞語，若已滿20歲的話只要按一下螢幕方便店家作確認就可以了。
◆温めますか？（atatame-masuka？）
◇需要加熱嗎？
購賣便當類食品時店員通常都會詢問是否需要加熱，如果要加熱的話回答「はい（hai／好的）」，不需要加熱的話則回答「いいえ（iie／不用）」就可以了。
◆お箸・ストロー・スプーンつけますか？（ohashi・sutoro・supun-tsukemasuka？）
◇需要附上筷子・吸管・湯匙嗎？
日本的便利商店和台灣一樣會按顧客消費商品提供餐具，有時店員會自動附上，有時則是會先問過客人才會給，因此如果被店員詢問是否需要對應的餐具的話，一樣回答「はい（hai／好的）」或「いいえ（iie／不用）」就可以了。
◆袋はご利用になりますか？（fukurowa-goriyouni-narimasuka）
◇需要袋子嗎？
如果買少量物品時常會遇到的一句話，不需要袋子時回「いいえ（iie／不用）」，還是需要店員幫忙裝袋的話則回答「はい（hai／好的）」即可。
◆袋分けますか？（fukuro-wakemasuka）
◇需要分開裝嗎？
如果同時買了加熱後的便當及冷飲等有溫有熱的商品時，店員通常會詢問「一緒の袋でよろしいですか？（isshono-fukurode-yoroshii-desuka／裝進同一個袋子裡可以嗎？）」之類的問題，詢問客人商品要分開裝還是都放在同一個袋子中。如果是直接問需不需要分開裝，不介意溫食和冷飲一起放的話回答「いいえ（iie／不用）」，希望分開裝的話則答「はい（hai／好的）」。
◆シールでいいですか？（shirude-iidesuka）
◇僅為商品貼上已結帳標示可以嗎？［＝不用袋子沒關係嗎］
在日本如果要認商品有無結帳，最快的方法就是看商品有沒有被裝進店家塑膠袋內或是有無貼上已結帳標示的貼紙，但如果是購買少量商品的話，有時候店家會問這句來詢問客人不為商品裝袋O不OK，如果不需要袋子的話回答「はい（hai／好的）」，希望店家裝袋的話則向店員表示「袋に入れてください（fukuroni-irete-kudasai／請幫我裝袋）」就可以了。
◆ポイントカードはお持ちですか？（pointokadowa-omochi-desuka）
◇有集點卡嗎？
如果沒有店家的會員集點卡的話回答「いいえ（iie／沒有）」或是「大丈夫です（daijoubudesu／不用沒關係）」即可。
2. 雜貨商店
◆ご自宅用ですか？（go-jitaku-you-desuka）
◇請問是要自用的嗎？
因為有許多人會在販售各種商品的雜貨店買禮物送人，所以在這種雜貨商店消費店員一定會詢問客人商品是自用還是送禮。如果只是要自用的話回答「はい（hai／是的）」，希望店家能另外包裝成禮物的話則可以說「プレゼントです（purezentodesu／要送人的）」。
◆プレゼント用ですか？（purezento-you-desuka）
◇請問是要送禮的嗎？
這句和上一句一樣都是要詢問客人商品用途，如果是要送人的土特產品就順勢回答「はい（hai／是的）」，如果只是要自己用的則告訴店員「自分用です（jibunyoudesu／要自己用的）」。
◆後分けの袋はご利用ですか？（atowakeno-bukurowa-goriyoudesuka）
◇需要分裝的小袋子嗎？
如果是一次買了數樣商品當作禮物，之後一定會需要將禮物分裝再送出，若是會提供給客人分裝用的小袋子的店家這時候也會一併詢問，若回答「はい（hai／好的）」，店家通常會按照商品數量給予小袋子，不需要的話則答「いいえ（iie／不用）」就可以了。
◆新しいものをお出しますか？（atarashii-monowoh-dashi-masuka）
◇需要拿新的給你嗎？
如果不想要架上的展示品、想要新品的話回答「はい（hai／好的）」，若是架上商品就OK的話則告知店員「大丈夫です（daijoubudesu／不用沒關係）」。順帶一提在日本如果店員沒問的話大多會直接拿架上的商品去結帳，如果想問有沒有新品的話可以說「新しいものありますか？（atarashiimono-arimasuka／請問有新的嗎？）」
3. 餐廳、咖啡廳
◆何名様ですか？（nammeisama-desuka？）
◇請問幾位？
這是在日本一入餐飲店通常會聽到的第一句話，回答有「1人です（hitoridesu／一位）」、「2人です（hutaridesu／兩位）」、「 3人です（sannninndesu／三位）」 、「4人です（yoninndesu／四位）」等等，告訴人數之後店員就會幫忙安排適切的座位給您。
◆喫煙席と禁煙席、どちらになさいますか？（kitsuenseki-to-kinenseki-dochirani-nasaimasuka）
◇請問要坐吸菸席還是禁菸席？
對於可以在室內吸菸的日本來說這也是常被問到的問題，若是想要可吸菸的座位的話則答「喫煙席で（kitsuensekide／吸菸席）」，想要避開菸味及吸菸顧客的話則答「禁煙席で（kinensekdei／禁菸席）」。
◆ご注文は以上でよろしいですか？（gochuumonwa-ijoudeyoroshiidesuka）
◇以上為您所點的餐點沒錯嗎？
在點完餐之後店員會再重複一次剛剛的點餐內容，確認無誤後回答「はい（hai／是的）」就會正式下單。如果回答「いいえ（iie／不對）」的話，店員就會再詢問是否要再加點些什麼。
◆店内でお召し上がりですか？（tennaide-omeshiagari-desuka）
◇內用嗎？
餐點如果是要在店內食用就回答「はい（hai／是的）」，若要外帶的話可以說「いいえ（iie／不是）」或「お持ち帰りでお願いします（omochikaeride-onegaishimasu／麻煩幫我外帶）」。
◆お持ち帰りですか？（omochikaeri-desuka）
◇外帶嗎？
和上一句是相對應的問法，照自己的情況回答「はい（hai／是的）」或「いいえ（iie／不是）」即可。
◆ご注文決まりましたら、お呼びください（gochuumon-kimarimashitara-oyobikudasai）
◇決定好餐點內容的話請再告訴店內工作人員
通常會出現在店員帶位完畢並交付菜單給客人之後，當店員說完這句話的時候可以先回答「はい（hai／好的）」後再開始挑選餐點，想好餐點內容後只要喊聲「すみません（sumimasen／不好意思）」就會有店員來幫您點餐了。
4. 服飾店
◆ご試着いかがですか？（goshichaku-ikagadesuka？）
◇試穿的商品還可以嗎？
在日本的服飾店挑衣服時，店員常常會一邊介紹手邊的商品，並推薦顧客前去試穿，試穿完之後通常都會被問到這句。如果是想問能不能試穿的話，可以拿著商品向店員說、「試着してもいいですか？（shichakushitemo-iidesuka／請問可以試穿嗎？）」，店員就會帶您走到試衣間去了。
5. 書店
◆カバーをおかけしますか？（kabawoh-kakeshimasuka？）
◇需要書套嗎？
書套（ブックカバー）除了能夠防止書本積灰塵、弄髒，對注重個人隱私的日本人來說也有避免被他人注意自己在觀看什麼書籍的功能，因此在書店購買雜誌以外的書籍時必定會被問到此問題，若需要書套的話可以說「お願いします（onegaishimasu／麻煩你了）」，不用的話簡單回答「いいえ（iie／不用）」即可。
◆カバーの色をお選びいただけますが、どれにしますか？（kabanoirowo-oerabiitadakemasuga-dorenishimasuka？）
◇書套有多種顏色，請問要哪一個呢？
這則是關於書套設計的問題，大部分情況店員都會直接拿出範例來給顧客挑選，只要用手指著想要的款式並說「これでお願いします（korede-onegaishmasu／麻煩給我這個）」就行了。
以上就是常見的購物日語，下次到日本旅行時記得先把這些句子記起來，就不怕擔心遇到傻眼貓咪的窘境啦！
