日本祭典小吃哪項必吃？日本路邊攤「屋台」美食外國人喜惡大揭密
日本每到賞花、祭典、煙火大會等活動時，肯定都能在街道上看見路邊攤「屋台（やたい；yatai）」，可以邊走邊吃平價簡單料理，又能和好友一同分享不同口味，無論是日本動漫戲劇或日本人實際生活，都是超有代表性的經典畫面。
不過仔細看看日本祭典路邊攤所販售的料理，會發現有很多都是一般生活中難以見得的稀有美食，也難怪日本人會對屋台有特殊的情感連結。那們對外國人來說這些屋台美食究竟是好吃還是讓人搖頭呢？有趣的答案等你一起來瞧瞧！
坐擁外國人心中No.1！熟悉的國民美食「章魚燒」
說到日本的路邊攤小吃，很多人腦中第一個想到的都會是鹹香又方便吃的「章魚燒」！因此外國人最喜歡的日本屋台美食No.1便是由獲得壓倒性支持的章魚燒給拿下啦！
「淋滿醬汁和美乃滋的章魚燒最讚了！章魚的口感我好也好喜歡～」（法國／二十多歲／女）
「好吃又香，價格又便宜，隨便吃都上癮！」（加拿大／三十多歲／男）
「感覺祭典就是要吃章魚燒啊，有了祭典歡慶氣氛烘托，章魚燒也會變得更好吃呢～」（中國／三十多歲／女）
「原味的章魚燒很好吃，不過放了起司之類的升級版也超加分。而且上面會淋很多美乃滋我超喜歡的！」（越南／二十多歲／女）
日本也很流行在章魚燒裡加料做成升級版。如果去買章魚燒時聽到有人說美乃滋要多一點，那肯定是內行的章魚燒狂熱粉哦！
緊接在章魚燒後的人氣屋台美食是「炒麵」！
不意外獲得第一名的是章魚燒，第二名則為同樣有用醬汁調味的「炒麵」。炒麵雖然在日本人生活中常出現，但祭典攤販賣的炒麵給人的感覺就是特別不一樣。
「最喜歡在祭典買路邊攤了！像章魚燒和炒麵我都很常買來和朋友一起吃。」（韓國／十多歲／女）
「炒麵本身味道就很棒，但我更喜歡搭配薑末一起吃，所以我去買炒麵時都會跟老闆說我薑想要多一點。」（韓國／十多歲／女）
微微刺激感的紅薑和鹹香的炒麵的確很搭，想不到就連十幾歲的年輕人也能懂這日本滋味的精華所在。
豈有難吃的道理？全世界都愛吃的「炸薯條」
炸薯條在全世界都能吃得到，口味也都幾乎是那幾款熟悉的味道，幾乎不用擔心會意外踩雷，使得炸薯條的支持率意外地高哦！
「日本路邊攤很多都是我沒見過的日本料理，很怕會吃到不合自己口味的東西，這時候炸薯條就會是個安全牌，怕踩雷的我都會忍不住買來吃。」（美國／二十多歲／男）
「要是有搖搖薯條的話我都會買，口味會選法式清湯。因為搖搖薯條外觀看起來和一般薯條不太一樣，吃的時候會特別開心，我超愛的！」（韓國／十多歲／女）
擄獲不少酒饕的下酒屋台美食
也有幾個人覺得攤販美食是烘托「大人祭典」的最佳配料呢！
「通常只有在祭典才會看到一整根賣的醃漬小黃瓜，我都會買來配啤酒吃，特別對味！」（中國／二十多歲／男）
「祭典就是要喝點酒才嗨，所以我都會買些下酒的料理，像是花枝腳、整根醃漬小黃瓜和啤酒都很搭，我超愛！」（義大利／二十多歲／男）
烤魷魚、章魚料理喜惡超兩極！外國人最不喜歡的屋台美食是？
相較於章魚燒的高人氣，「烤魷魚」反而落入最被外國人厭惡的日本路邊攤料理第一名。
「烤魷魚也太臭了吧？我完全不能接受。」（澳洲／二十多歲／男）
「有那種直接把整隻魷魚拿下去烤然後賣給客人的料理對吧？那個真的臭到不行，我完全不會想去買。」（韓國／二十多歲／男）
烤魷魚聞起來有一股很濃的醬油、海鮮味，對日本人來說相當刺激食慾，但許多外國人並不是很能接受這特殊氣味。光聞就讓人退避三舍了，更何況是把它吃下肚呢。
也太貴？即使好吃但覺得CP值太低而買不下去的那些料理
相較於味道，也有外國人因為覺得太貴而不喜歡某些日本路邊攤美食。若要談論這些路邊攤美食的CP值，的確是會讓人搖頭啦。
「我不懂為什麼要在祭典屋台買炒麵欸，一小份400～500日圓也是滿貴的，而且炒麵可以自己做，好像沒有在這買的必要。既然都要吃日本的路邊攤美食了，還是會想吃一點更有屋台fu的東西。」（韓國／二十多歲／男）
「雖然我不討厭吃那種一整根賣的小黃瓜，但感覺沒必要特別在祭典上買來吃，忍不住會覺得那樣一根就要賣100日圓有點坑。日本朋友跟我說『很熱啊所以要吃點涼的東西消暑』，但那就只是一根小黃瓜而已耶？」（韓國／二十多歲／男）
如果和自己做相比，路邊攤的料理當然是會貴上許多，也許這種反差也是逛祭典攤販的醍醐味之一囉。
有些食物雖然看起來很可愛，但吃起來真的很驚嚇？
日本的祭典路邊攤除了炒麵、章魚燒等鹹食，也會有棉花糖、刨冰等甜食可以買，而且外觀、顏色都做得鮮豔醒目，光用看的也很有祭典氣氛，但是卻有不少外國人覺得一些用「飴（麥芽糖）」製作的甜點都不是那麼的好吃。
「我討厭杏子糖（あんず飴），雖然看起來很漂亮，但味道超級酸，根本沒辦法吃！」（加拿大／三十多歲／男）
「雖然麥芽糖工藝（飴細工）很厲害又可愛，但那整個都是糖，一點都不會想吃。」（德國／二十多歲／女）
本來以為外國人很能接受外觀鮮艷又很甜的食物，想不到結果出乎意料。但日本的屋台路邊攤的確有很多可愛造型的甜點．但實際吃起來並不如外觀出色。
許多日本人視為祭典必吃的路邊攤美食，在外國人心裡也是各有所好，不過像章魚燒、炒麵這類日本國民美食倒是不管哪國人都大讚。下次碰到日本的屋台路邊攤，不妨也踴躍嘗試一下這些樸實卻又迷人的攤販美食吧～
