是澀谷，不是涉谷啦！6個台灣人容易唸錯的日本人氣觀光地名

台灣愛赴日觀光的熱潮持續發燒，隨時可在網路上獲取日本各地的旅遊資訊，而且日文中也有漢字，因而降低了台灣人在日本旅遊的難度。不過有時候會發現在和其它人討論日本旅遊資訊時，會出現同樣地名卻會有不同的字或是讀音的情況，讓人不免好奇到底哪個字、哪個讀音才是正確的，因此這回蒐集了台灣人時常唸錯、弄錯的日本漢字地名，快來看看你是不是也不小心誤會了吧！

澀谷 VS 涉谷

501room / Shutterstock.com

501room / Shutterstock.com

廣告 廣告

首先第一個要講的就是東京中最受觀光客歡迎的地區之一，也是大家最常出現錯字的－「澀谷」！



澀谷的日文漢字是「渋谷」，而「渋」在日文中是指澀味的意思，因此「渋谷」的繁體字會是「澀谷」，並且澀谷所地處的行政區「渋谷区」的官方網站中文也是寫成「澀谷區」。



但是由於「渋」這個字和中文的「涉」很類似，加上「ㄕㄜˋ」和「ㄙㄜˋ」發音又很像，所以很多台灣人用聽的或是看字時不小心誤會，「涉谷」這個錯誤用法也就這麼廣傳出去了。

新潟 VS 新瀉

位於日本本州中部的新潟或許相較於東京沒這麼知名，但新潟縣內的「越後湯澤」可是日本相當著名的滑雪勝地，且距離首都圈距離又近，每年冬季都吸引不少外國旅客前往。從台灣還有飛機直航到新潟機場，因此近年來增加了不少台灣旅客呢。



而「新潟」的中文其實和日文漢字是一模一樣的，「潟」字讀音為「ㄒㄧˋ」，但是因為中文很少用到這個字，加上中文裡有長得相似的「瀉」字存在，所以不少台灣人唸成「ㄒㄧㄝˋ」，直接誤會「新潟」的繁體中文是「新瀉」喔。

栃木 VS 櫔木／櫪木

日本都道府縣之一的「栃木」是著名的草莓產地，台灣人秋天喜歡去的觀光地「日光」、「中禪寺湖」也在這裡。



因此，經常可以看到有些旅遊資訊會寫成「櫔木」或是「櫪木」，但其實「栃」這個字是一種叫做日本七葉樹的樹種，中文的「櫔」所指稱的樹木和「栃」是類似植物，因此「栃木」寫成「櫔木」可以算是勉強擦邊過關，但中文的「櫪」則毫不相干，寫成「櫪木」就算是錯字誤用了。



不過現在栃木縣官方的文宣都是直接使用日文漢字「栃木」，且中文輸入法「ㄌ一ˋ」也能夠打出「栃」這個字，以後就還是直接用「栃木」吧！

飛驒 VS 飛彈

日本岐阜縣的飛驒是超知名黑毛和牛「飛驒牛」的育成地，在2016年動畫電影《你的名字》爆紅之後更因聖地巡禮熱潮而知名度大開。



日文漢字原本是「飛騨」，繁體中文可以直接寫成「飛驒」，「驒」讀音為「ㄊㄨㄛˊ」，但是因為這個字中文實在是太少見，大家看到都不會唸，所以很多人都會直接把它當作「彈」這個字唸成「ㄉㄢˋ」，甚至還有人會直接打成「飛彈」，無論聽起來還是看起來都會不小心惹起笑話呢。

道頓堀 VS 道頓掘

道頓堀是大家到大阪自由行一定會去逛的商店街，所以去大阪玩幾乎一定會上網搜尋或是和朋友討論到這個地方。



基本上，道頓堀在中文裡可以直接使用日文漢字，但是因為「堀」這個字在台灣很少用到，導致很多台灣人以為是挖掘的「掘」，就直接將「道頓堀（ㄎㄨ）」唸成、寫成「道頓掘（ㄐㄩㄝˊ）」了。



另外「堀」還常出現在日本人的姓氏中，像是知名女演員堀北真希、聲優堀江由衣在台灣也都頗有名氣，小心不要把人家的名字再唸錯囉。

祇園 VS 祗園

最後一個是以藝伎、舞技而聞名世界的京都祇園，有許多想一探京都典雅與尊貴的台灣人造訪京都一定會到祇園來走一圈。



雖然「祇園」的中文也是直接沿用日文漢字，但是「祇」的中文發音時常考倒台灣人，正確的讀音唸作「ㄑㄧˊ」，不過因為中文裡有和「祇」極為相似、唸作「ㄓ」的「祗」字，常有人會不小心看錯或是不知道怎麼讀，乾脆直接唸成、寫成「祗園」了

小心不要再唸錯字啦！

日文中因為也有漢字的存在，所以不懂日語的台灣人前往日本旅遊時也能夠多少看漢字來觀光、活動，以往僅能靠人與人來傳播的旅遊資訊也隨著網路的發展而變得更容易取得，但是許多錯誤資訊也變得更普遍出現在周遭，有時候不小心跟著誤會弄錯還真是有點小尷尬，下次和親朋好友討論到這次介紹的著名日本旅遊地時，可就別再打錯字、讀錯音啦！



▼你還會有興趣

▶日本旅遊更快樂更方便！立刻掌握52個便利日文例句