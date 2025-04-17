暖暖包用完可以回收嗎？暖暖包丟棄時要剪開嗎？環境部給正確解答

暖暖包隨著天氣轉冷再度變成搶手貨，不少人為了禦寒，都會購買、使用暖暖包取暖。不過使用拋棄式暖暖包後，究竟該怎麼處理，才不會傷害地球呢？Yahoo奇摩新聞編輯室馬上帶你了解！

暖暖包是實用的保暖好物，但究竟用完暖暖包後該如何處理，是許多人心中的疑問。（示意圖／Getty Images）

暖暖包成分有什麼？

暖暖包使用完畢後，有人會直接丟棄，也有人好奇需不需要剪開暖暖包將裡面的粉末分類處理；更曾有社福團體突發奇想，募集使用完的暖暖包，將廢棄的粉末用來填補棒球場的坑洞。到底暖暖包該如何處理才好？對此，行政院環境部給出官方答案。

環境部表示，一般市售的暖暖包裡面含有鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等成分，屬於複合性材質，目前尚無妥適的高值化再利用技術，可有效將暖暖包裡的物質回收再利用。然而這些複合性材質，若是拿來填補土坑或者隨意丟棄，都有可能污染環境，還請大家不要任意處置。

暖暖包回收怎麼做？

環境部進一步建議，使用完畢的暖暖包毋須剪開，但務必打包好後裝進垃圾袋，再交給垃圾車送至焚化爐妥善處理。

你可能想發問，暖暖包中的複合性材質直接焚燒，不會對環境產生負面影響嗎？環境部解釋，如果廢棄暖暖包不是一次性、大量集中送往焚化爐處理，並不會對爐體造成危害；焚化爐的空氣污染防制設備也可有效處理戴奧辛，避免排放到大氣中。

暖暖包可以如何再利用？

環境部另提及，暖暖包內含的活性碳成分，能夠除臭、防潮；因此用過後不再發熱的暖暖包，不必急著丟掉，可以拿來放在衣櫃、鞋櫃等地方，發揮廢棄暖暖包再利用的功效，只要注意使用完畢後正確丟棄即可。

