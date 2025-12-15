澀谷vs池袋哪裡更好玩？看看各國觀光客怎麼說！

澀谷及池袋是東京的代表城區，也是東京都內的兩大繁華鬧區，許多曾到日本自助旅行的人肯定都有造訪過。那麼究竟澀谷與池袋這兩個地方哪處比較適合觀光呢？這次LIVE JAPAN訪問了分別來自法國、義大利、烏干達以及澳洲，並且都有去過澀谷與池袋的4位外國人，請教他們心目中兩地的魅力與特徵，一起來看看他們的回答並做為參考吧！

【澀谷vs.池袋】哪個交通比較便利？

澀谷與池袋兩地有許多可供比較的部分，在進入今天的訪問內容之前，首先要針對兩地的交通方式做介紹。



澀谷

被稱為「全世界最繁忙十字路口」而聞名世界的全向式十字路口，經常可以見到拿起相機捕捉十字路景象的旅客們。而這裡會聚集如此多人潮，是因為澀谷的繁華街大多集中在接近十字路口的ハチ公出口處。另外，在十字路口附近的澀谷車站也匯聚了多條交通路線。



與澀谷相連的交通路線

・【JR】：山手線、埼京線、湘南新宿線、成田特快N’EX

・【東京Metro地下鐵】：銀座線、半藏門線、副都心線

・【東急電鐵】：東橫線、田園都市線

・【京王電鐵】：井之頭線



池袋

隨著多年來的持續開發，澀谷街道景觀也有著極大變化，相反地，已開發完成的池袋地區則可說是仍保持著過去的基本架構。雖然池袋車站的使用人數之多堪稱全世界第三名，但車站構造簡單明瞭，不會像新宿車站那樣彷彿走進迷宮般複雜。另外，池袋的繁華地段也不像澀谷大多集中在某個地區，人潮會分散於東口與西口，因此行走起來也相對愜意不壅擠。



與池袋相連的交通路線

・【JR】：山手線、埼京線、湘南新宿線、東武鉄道、西武鉄道

・【東京Metro地下鐵】：丸之内線、有樂町線、副都心線

【澀谷vs.池袋】大家對於澀谷的印象是？

dekitateyo / Shutterstock.com

廣告 廣告

dekitateyo / Shutterstock.com

「我平常都是搭JR或地下鐵等大眾運輸交通，所以對我來說澀谷相對方便。另外我很喜歡逛保養化妝品商店或服飾店，最近還買了固體洗髮精呢。還有我也很愛買巧克力，日本的巧克力和義大利比起來種類多好多，我個人常在澀谷的百貨公司買鹽牛奶巧克力或是香檳巧克力。」（義大利／女性）



「說到澀谷我第一個會想到的是八公前廣場、購物商場、澀谷站前交叉路口等地方。以前我還很愛去FOREVER 21，但先前F21從日本撤點結束營業了，所以我最近都改去H&M。我還常和朋友約週五晚上一起在澀谷聚餐，以前都會覺得肯定會擠到爆，不過現在挺享受這塊廣受日本年輕世代愛戴的地方了。不過我想年紀越大肯定會越討厭來這種人潮壅擠的地方吧」（烏干達／女性）



「我對澀谷最深的印象就是人有夠多，雖然我個人是滿喜歡澀谷的，但我沒辦法長時間居住在這，因為在澀谷我會去的地方也頂多就是八公前廣場、運動用品店和迪士尼商店而已。」（法國／男性）



「澀谷有很多供展演的LIVE HOUSE，我之前就是因為看現場演唱會所以才去澀谷，所以澀谷站前交叉路口也路過很多次了」（澳洲／男性）

Giancarlo Liguori / Shutterstock.com

Giancarlo Liguori / Shutterstock.com

就如烏干達女性所回答內容一樣，日本人自己對澀谷的印象也都是人非常非常地多。



澀谷過去作為年輕流行文化發信地及娛樂中心地而在世界聞名，並且區內還有非常多餐廳及商家，到了晚上依然歡樂無限，因此也是東京相當有人氣的夜晚聚會繁華街，有不少觀光客都是特地體驗澀谷的獨特文化而前來。



來到澀谷的觀光客通常還會有另外一個目標，那就是世界著名的澀谷站前交叉路口。等紅綠燈的人們在燈號轉綠時一齊邁步向對街前行，即使人潮洶湧卻依然能順利前進、不會互相碰撞，在一般日本人眼中可能不足為奇，但這場面可是壯觀到令許多遊客嘖嘖稱奇呢。



不過就因為澀谷的人實在是太多太多，所以如果對於大量人潮感到有些感冒的話，可能還是要避開前去澀谷才是。

【澀谷vs.池袋】大家對於池袋的印象是？

StreetVJ / Shutterstock.com

StreetVJ / Shutterstock.com

「之前為了幫我一位喜歡漫畫的義大利朋友買動漫周邊，所以特地去了太陽城附近的安利美特Animate和中古用品店」（義大利／女性）



「因為池袋車站附近就有大學，所以我在池袋住了三年左右，對我而言池袋就像是我在日本的故鄉。每次有朋友從烏干達遠道而來時我都會帶他們來池袋，畢竟這裡也不像澀谷那麼擠，東口又有太陽城和東京藝術劇場之類的設施適合觀光」（烏干達／女性）



「之前我想要去踩點日劇《池袋西口公園》的取景地而去了池袋，是一處相當符合那部日劇給人的印象的地方。」（法國／男性）



「有時候我和我老婆會去池袋吃午餐或晚餐，像池袋的披薩店Shakeys我就很推薦哦」（澳洲／男性）

InfantryDavid / Shutterstock.com

InfantryDavid / Shutterstock.com

池袋以地標設施「太陽城」和日語諧音「貓頭鷹」而為人所熟悉。雖然池袋同樣是都心城市鬧區，但是人潮並不像澀谷那麼壅擠，很適合想要舒適觀光的旅人。



此外池袋東口Sunshine 60西側聚集了許多宅宅動漫周邊相關商店，因為主要是以女性為客群，所以又有「乙女之路」的別稱，甚至在國外還被視為宅宅次文化聖地而著名，還有不少外國宅宅們會思考要不要為了踩點乙女之路而特地來日本玩，並在來過之後給予「一生中必訪一回」之類的高評價，人氣可想而知。



池袋還有像是東京藝術劇場、護國寺、池袋西口公園等多個觀光景點，其中特別受觀光客歡迎的就是2011年翻新開幕的「Sunshine水族館」，館內展示與設施相當適合全家大小一同娛樂，且還有海豹、企鵝、鵜鶘等動物或表演可以觀賞，相當值得一訪。

【澀谷vs.池袋】哪裡適合外國觀光客前往觀光？

「基本上澀谷和池袋都是人潮聚集的熱鬧地帶，不怕人多的話我兩個地方都很推薦呢」（義大利／女性）



「無論是一個人還是和朋友，兩個地方白天時都很適合前去。尤其我特別印象深刻的是坐在星巴克裡頭看澀谷站前交叉路口往來的人潮，非常有趣」（法國／男性）



「因為我住在池袋的關係，基本上池袋已經玩到膩了，所以如果是要和日本的朋友一起逛街聚餐的話我會推薦卻澀谷」（烏干達／女性）



「在日本住久了之後我才發現和東京其他地方比起來，澀谷的確是稍微髒亂了點，治安也比較沒這麼安全，是相當庸碌的一個區域呀」（澳洲／男性）



對於會推薦澀谷或池袋哪地方給外國遊客這個問題，來自義大利和法國的兩人認為兩地都很推薦，但澳洲男性則對澀谷有相對負面的印象。



不過建議來到日本時可以從多個面向去發掘景點，肯定能認識當地的另一種風貌，像澀谷除了車站前交叉路口、中心街一帶的熱鬧城區之外，也有明治神宮、代代木公園等文化綠意景點可以前去。池袋的話則有鬼子母神堂、目白庭園等眾多免費開放又可以認識日本歷史文化的景點可以觀光。

【澀谷vs.池袋】下次出遊會想選澀谷還是池袋？

「我兩邊都想去耶，去澀谷逛街、買些日本當地的特色伴手禮，池袋的話則可以去博物館或是買些動漫周邊、吃飯。不過因為每次去澀谷都能發現些新的東西，所以真的硬要選的話我會比較喜歡澀谷」（義大利／女性）



「雖然我個人沒有特別喜歡，但有趣的是澀谷真的很多外國觀光客。如果要從這兩個地方擇一的話我會選池袋」（澳洲／男性）

澀谷和池袋，兩處都各有特色！

澀谷與池袋雖然都是東京的繁華鬧區，卻有著截然不同的風貌與特色，有人覺得澀谷人潮繁忙又擁擠，也有人覺得池袋過於單一無趣，只能說這兩個地方都會因每個人的價值觀與喜好而有著不同的看法。建議大家來到東京如果有時間與機會還是可以親自安排到這兩個地方走走，試試自己會不會有著截然不同的心得感想吧！



Written by:DALI CORPORATION, Inc. 佐藤 祐



▼你還會有興趣

▶池袋美食必吃餐廳推薦15選！熟成燒肉、壽司吃到飽，還有可愛動物互動Cafe！