新宿車站真的超像迷宮！新宿讓人超驚訝的5大印象
同時擁有繁華歡樂街與商辦大樓的新宿，是日本數一數二的熱鬧城區，和澀谷、池袋同為東京三大副都心，吸引非常多觀光客造訪踩點。這次我們訪問了實際到訪過新宿的外國人，關於他們對於新宿的印象以及好玩的見聞趣事，來看看究竟新宿有哪些地方讓外國人們驚艷稱奇吧！ （本文以下內容為受訪者的個人意見）
首圖：Mr. James Kelley / Shutterstock.com
車站內部構造超複雜且人潮洶湧匆忙！
4kclips / Shutterstock.com
「新宿站的出口有夠多，不管去幾次都沒辦法記起來，而且還有像『中央東口』、『東口』這種名字很像卻不一樣的出口，搞得我好亂啊。」（澳洲／男性）
「行人走路速度快到我驚呆。就算是那種水平的地面手扶梯也很少看到有人站在上面停住不動，大多都會踩在上頭繼續往前走，很多人都不知道在趕什麼，讓我還滿訝異的。」（義大利／女性）
「新宿既有很多條電車線交會又有很多個出口，光是要搞清楚出口在哪就很頭痛，但其他人總是能夠毫不猶豫立刻往各自的方向前進，我覺得超厲害的欸。此外新宿除了繁華街、百貨公司之外，就連辦公大樓也有，所以街上除了逛街購物的人，也能看到商務人士或是觀光客等等。而最讓人驚訝的莫過於還是車站周邊的洶湧人潮了，無論誰看到都會嚇一跳。」（美國／男性）
新宿是日本人潮最多的第一大站，行經此的電車線有JR山手線、JR埼京線、小田急小田原線、京王線、都營大江戸線等等，多到列不完。根據JR東日本2019年的資料顯示，新宿車站每日平均乘車人數為775386人，為JR東日本營運區域內人次居冠的車站。
新宿車站全部加起來有將近200個出口，因此又有「世界最繁忙的車站」、「新宿迷宮」等稱號。因此正如這次受訪的澳洲男性所言，如果是不常來的人肯定很容易迷路，搞不清楚自己要去的地方怎麼走。
另外像「中央東口」和「東口」容易搞混的問題，就連日本人也是非常感同身受。加上車站構造相當複雜，即使看著地圖走也會搞不清楚，讓地圖有跟沒有一樣，完全沒辦法參考，因此新宿車站的難以攻略始終能讓外國人為之驚訝。
而使用新宿站的人次中，包含了觀光客、學生、上班族等各式各樣，其中以商務目的前來新宿的人常常都是在跑外務、找客戶，非常忙碌，因此腳程也當然是非常快的囉。
新宿有好多商業設施跟餐廳！
Osugi / Shutterstock.com
「新宿站的車站大樓有很多餐廳，就算不出站也能吃到美味的料理，這點讓我超開心的。而且大部分的東西似乎都能在車站大樓內的商店買齊，不但有年輕人逛的店也有成熟風格店家，讓我覺得新宿真的是個很方便的地方呀。」（義大利／女性）
「新宿讓我最驚喜的地方就是有很多家電量販店和二手相機店這點了，而且日本相機的品質非常好，即使是二手的也很夠用了。我去逛家電量販店時本來只是想買個刮鬍刀，沒想到種類多到嚇到我，整個選擇困難。」（美國／男性）
受訪的美國男性所說的，應該是指新宿車站西口一帶，這一區有很多大型家電量販店，因此是一個又被稱做「電氣街」的購物景點。店內不但時常有最新推出的新商品，價格設定通常也很平易近人，應該有許多人都有在此不小心買了預想外戰利品回家的經驗吧（笑）。
而新宿的家電量販店有一點很特別的是店家非常習慣應對外國顧客，所以店內通常都會有英、中、韓等他國語言的樓層導覽或是看板，甚至還有提供免費Wi-Fi、商品宅配至出境機場領取的服務等等，外國人也能放心享受購物樂趣。
新宿還有一個非常受到外國人喜愛的觀光景點，那就位在新宿歌舞伎町一丁目的「新宿黃金街」。這是一條由戰後建蓋的木造建築所構成的餐飲商店街，櫛比鱗次的小店密集地擠在一小段路上，反而呈現另一種復古的昭和日本味，獨特的氣氛讓前來的人能十足感受這懷舊卻又不失風采的韻味。
大城市中也有一片自然綠洲！
「新宿總是給人大都會的感覺，所以我第一次去到『新宿御苑』時真的很驚訝，大城市的主要車站附近就有這麼一個充滿自然的地方，讓我超震驚的。尤其櫻花季節時更是特別漂亮。」（澳洲／男性）
無論是問日本人還是外國人，大家對於新宿的印象恐怕都是高樓林立的都市叢林吧。不過在新宿就有一處擁有大面積自然綠意的地方，那就是新宿御苑。
面積超過58.3公頃的新宿御苑是由歐式的風景式庭園、整形式庭園，以及一座日本庭園所構成，其內樹木超過一萬棵以上，是日本相當著名的賞櫻勝地，每年一到櫻花紛飛的季節，經常能看見許多前來賞櫻的民眾。就如這次受訪的澳洲男性所回答的，新宿御苑的櫻花在外國觀光客之間也非常有名，其中不乏為了到新宿御苑賞花而特意前來日本的人呢。
新宿的夜景美到讓人無法言喻！
「晚上的新宿很明亮，大樓的燈光繽紛多彩，夜景非常地漂亮。以前我曾到東京都廳展望室眺望過夜晚的新宿，街道如星火般的燈光真的很美。」（澳洲／男性）
「我去新宿時覺得特別訝異的是大樓外牆所掛的大型廣告螢幕，沒想到在電視上所看到的近未來都市是真的有這麼一回事，讓我嚇了一跳。再加上大樓本身也會透出燈光，整個景色充滿魄力呀。」（義大利／女性）
新宿的高樓大廈非常多，其中有不少是會開到很晚的設施，因此可以欣賞到整片的璀璨夜景，而說到新宿的夜景景點，首先要推薦的就是都廳展望台了。都廳展望台分為南北兩側，白天與夜晚各自有著不同的樣貌，推薦白天、夜晚的南北展望室都要去看一下。另外新宿野村大廈的展望廳也是相當具有人氣的夜景景點，能夠瞭望整片商辦大樓，這景觀肯定也能夠讓看過的人無不為之感動。
日日持續進化的東京一大繁華街－新宿
對時常出入新宿的日本人來說上面這些事情也許都早已習以為常、司空見慣，但是對外國人而言卻都是新鮮且奇妙的神奇景象，讓人不禁驚嘆萬分。並且新宿也是一個日日都在進化變革的地方，經常能夠體驗到最新的流行娛樂，想必未來還會誕生許多新事物，讓外國人甚至日本人都為之驚艷，就讓我們好好期待吧！
※本文為2020年10月的受訪資訊整理而成
Written by:Written by:DALI CORPORATION, Inc. 佐藤 祐
▼你還會有興趣
其他人也在看
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 11 小時前
逾54萬張中國赴日機票取消！傳日本飯店降價了 鬧區照樣人擠人？他揭真相：效果有限
近期日本與中國的關係緊張，中國呼籲公民減少赴日，傳出已有超過50萬張赴日機票被取消，網路上更有人發現最近日本的旅館出現降價的趨勢，可能與中國遊客減少有關。但也有人指出，大阪的心齋橋商店街這幾天一樣人山人海，旅日達人「林氏璧」翻出數據分析表示，就算把中國旅客的比例都拿掉，在鬧區會感受到人少的效果可能很有限。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「遠得要命的枋山火車站」有著無敵落日美景
交通部鐵道局執行的南廻線9車站景觀改善工程預計年底前完成，未列入計畫的枋山車站，因遠離市區，使用率偏低，已降為無人車站，但這座位於半山腰被當地居民戲稱為「遠得要命的火車站」，卻有著無敵的落日美景，居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線盡收眼底，鄉公所希望台鐵能善用這項資源結合地方發展觀光。自由時報 ・ 22 小時前
中國客銳減衝擊日本？網傳池袋空城照 旅遊達人揭真實情況
（記者周德瑄／綜合報導）近期由於國際關係的緊張情勢，中國外交部發布了「近期暫勿前往日本」的建議，導致大量中國飛 […]引新聞 ・ 1 天前
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景
落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景EBC東森新聞 ・ 1 天前
療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞]台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中客不來沒關係！ 台灣等國遊客大舉赴日「觀光不受影響」
民視新聞／吳彔瑾 綜合報導日相高市早苗一番關於「台灣有事」發言，令中國大為光火，甚至呼籲國民不要赴日旅遊。但日本在上週末的連假期間，北海道等觀光熱區，依舊能看到日本民眾以及台灣等國遊客，將各地擠得水洩不通。加上近來日圓匯率貶值，更促使外國客湧入日本大舉消費，觀光景氣似乎並未受到太大影響。民視 ・ 12 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 天前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 天前
不去日本改去韓國 爆濟州島登山步道驚見中國遊客「大便攻擊」韓網怒批
近期中國和日本關係緊張，中方大幅減少航班與旅遊團，傳出中國遊客傾向轉往韓國旅遊。不過韓國這幾個月來也爆發反中示威抗議，當地對於大量中國遊客造成的觀光公害也頗感困擾，據傳有網友就在濟州島漢拏山的登山步道，目擊疑似中國遊客帶小孩，直接在路邊公然排泄，讓韓國網友直呼震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
賞楓不必到日韓！台中優惠公車套票暢遊梨山美景
此時正值賞楓季節，但國人不必飛日、韓，台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，即日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，折扣近7折，還可搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣自由時報 ・ 1 天前
《大陸社會》12條中日航線停了 專家：陸客「斷流」將重創日本
【時報-台北電】據觀察者網報導，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班。航班管家DAST提供給觀察者網的數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率，將在11月27日達到21.6％，為一個月以來最高值。 取消率靠前的航線有天津濱海至關西國際（65.0％）、南京祿口至關西國際（59.4％）、廣州白雲至關西國際（31.3％）、上海浦東至關西國際（30.1％）。 此前，多家中國航司宣佈大規模調整赴日航班，涉及航線削減、班次減少及免費退改政策，這一調整將持續至2026年3月28日，覆蓋春節假期。 英國《衛報》此前報導稱，數十萬中國遊客取消前往日本旅行正在對日本的經濟和旅遊業產生影響，兩國的簽證處理和文化交流被暫停，日本的旅遊類、娛樂類和零售業股市持續下跌。 法新社的報導稱，根據日本官方數據，中國原是日本最大遊客來源國，2025年前三季赴日遊客近750萬人次，在日本月均消費額突破10億美元，貢獻了近30％的旅遊總消費額。中國發佈旅行提醒後，日本旅遊業應聲停滯。 有數據顯示，目前，日本東京成田機場中國航線預訂量單日下滑65％，京都、奈良等地依賴中國遊客的旅館空房率飆升至70％。不少遊客辦理時報資訊 ・ 16 小時前
易遊網55折獨家首賣墾丁最新海景飯店！每人最低3,244元起 領折扣碼最高再減500元
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。迎接「風華渡假酒店－墾丁館」於12月1日展開試營運，易遊網獨步官網與各大訂房平台，今(24)日搶先推出獨家首賣優惠專案，全館房型限時5天下殺55折起，依房型人數加贈早晚餐之外，訂房加購高鐵票還可享78折起。中時財經即時 ・ 20 小時前
花蓮共享自行車要來了！預計設置1500輛 滿足旅遊代步需求
花蓮縣政府補足縣民短程交通及觀光旅遊需求，去年底著手規畫在縣內建置有樁式共享自行車系統，今年向國家發展委員會爭取花東基金預算獲准，預計設置1500輛自行車，待行政院核定計畫後，觀光處將啟動標案作業，希望能在最短的時間內提供民眾交通工具新選擇。中時新聞網 ・ 20 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
來吉遇見鄒族、奮起湖尋味山城 嘉縣推二日部落文化遊
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局持續推動「鄒族部落觀光」品牌，以文化、自然與生活體驗為核心，推出台灣好報 ・ 13 小時前
第一次到大阪旅遊時感到驚訝的5件事
擁有各式美食與豐富娛樂性的大阪是日本代表性的觀光大城，不論日本人或外國人都很喜歡到大阪旅遊。但是可能有些來自國外的旅客第一次造訪大阪時會覺得好像跟當初所想像的有點不同。本篇文章將介紹來自印尼的外國旅客實際到大阪旅遊時，感到驚訝的事情。 ※以下針對過去曾到大阪旅遊的外國旅客採訪，個人意見僅供參考。LIVE JAPAN ・ 22 小時前
遊日資訊交通情報大爆炸！桃園機場 T3 進度、機捷夜班、台北捷運電子支付7大交通亮點一次看
日本觀光資訊更新頻繁快真上！近期正準備飛日本、規劃行程的旅客，可能要先更新一下最新的交通與航班資訊啦！不只日本自由行規則可能大轉彎，台灣端的機場、捷運、航空公司也同步大升級。從桃園機場第三航廈的階段啟用，到台北捷運電子支付上線、桃園機捷紅眼班專用班次、航空 Wi-Fi 免費化等，都將直接影響旅客的旅行體驗。以下一次7大重點，讓你真正做足準備再出國！景點+ ・ 1 天前
歲末萬歲 國旅住宿買一送一
普發一萬到手後，想好怎麼用沒？或許很多人的「第一志願」是買機票出國，不過若時間不允許，來趟國旅倒也是不錯選擇，不管是選擇台灣高鐵的「飯店聯票」歲末優惠，或是直接選擇各家飯店的「普發一萬」專案，都有機會享受到買一晚送一晚、房型升等、超值好禮、美食饗宴等禮遇，不妨著手規畫耶誕與跨年假期，把普發一萬的效益放到最大。中時新聞網 ・ 1 天前
北觀處推動觀光升級，桃園「珍珠海岸」生力軍報到， 皇冠海岸觀光圈特約店家總數創新高
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）推動的「皇冠海岸觀互傳媒 ・ 15 小時前