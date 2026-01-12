紫色蜜粉怎麼選？13款人氣評比與用法教學：一招解決乾肌卡粉、掃除熬夜暗沉 | ELLE
最近突然興起「紫色蜜粉」旋風，無論是在小紅書還是美妝KOL的推薦清單上都能見到它的身影，紫色蜜粉不僅能後修飾暗黃，還能在不知不覺中修飾瑕疵，ELLE訪問了彩妝師王盈喬來解答，到底使用這類紫色蜜粉在上妝時又有哪些方法可以學習？那又要怎麼選擇膚色、粉色跟紫色的蜜粉，好好學起來！
上完蜜粉底妝容易乾裂？這可能是粉底液的問題
乾性肌膚在化妝時總是很謹慎，有時上完蜜粉一進冷氣房底妝就會開裂，這題到底怎麼解？彩妝師王盈喬解答：「我覺得會裂這件事情跟蜜粉關係不大，是粉底的問題，如果你的皮膚偏乾性，你會發現臉上本來就存在現有的紋路，所以在上蜜粉之前要先用海綿先把魚尾紋、法令紋之類的粉推掉，不管你當下有沒有看到這些紋路，都要先做這個動作然後再上蜜粉，因為粉底會讓粉溝陷進去，這樣過一整天紋路也不會越陷越深。」
乾性肌膚需要選擇沒有粉感的輕透蜜粉來使用
「我常常畫很多長輩，她們的紋路都比較深，以往我們認為只要拿淺色的遮瑕膏遮住這些瑕疵就能看起來狀態不錯，但是只要過一陣再看就會發現紋路比原本沒化妝還要深，所以我如果遇到膚質較乾的客人，就會選擇光圈蜜粉來使用，因為它很輕、沒有粉感，同時也會看起來比較透，因為皮膚本來就已經很乾了，不能再用粉狀的東西讓它更加沒有水分。」彩妝師王盈喬補充道。
較細的蜜粉搭配刷子使用，可以預防上妝不均勻的問題
那麼在上蜜粉時，到底要用粉撲還是刷子？「如果是粉質細膩的蜜粉，像是MAKE UP FOR EVER的光圈蜜粉，特別推薦搭配同品牌的刷子使用，因為光圈蜜粉真的很細，所以用其他工具容易取到太多粉，進而造成蜜粉上妝不均勻的問題。但如果是紫色蜜粉的話看大家喜歡就好，刷子、粉撲皆能搭配使用，如果大家很追求輕薄的妝效，當然用刷子上妝是最好，但如果手邊沒有這個工具，粉撲也是不錯的選擇。」
加入珠光、亮片的蜜粉不要大面積塗，局部提亮更適合
今年有很多底妝並不是單純的霧面或水光肌，而是進階成了混搭綜合版，所以如果蜜粉是帶有珠光，就需要用霧面底妝來柔焦肌膚，再用蜜粉做局部提亮，要是覺得這樣太乾，就可以用刷子上蜜粉，小面積點綴在需要提亮的地方，例如顴骨、眉骨，這個方式在今年很流行，用珠光蜜粉點綴並突顯五官立體感，而不是像以前那樣大面積去塗。
粉餅上妝後無需蜜粉定妝，不過妝面容易顯得厚重
如果你習慣用粉餅上妝，後續就不用再用蜜粉定妝，但專業彩妝師並不建議用粉餅作為底妝，因為這樣會粉感太強，看起來很厚重，另外就是紋路的問題，只要一做表情紋路就會加深。
關於上蜜粉的技巧，彩妝師王盈喬也不藏私公開了她的化妝法：「有紋路的地方我會比較避開蜜粉，大家可以在紋路周圍大面積鋪上蜜粉，再用餘粉稍微帶過紋路，千萬不要在紋路中央直接上蜜粉，不然你就會發現紋路那邊很容易乾。」
想要妝容更輕透，可以把噴霧噴在美妝蛋後再上妝
之前很紅的三明治定妝法，彩妝師王盈喬非常推薦：「如果你想讓自己的底妝不厚重、更透亮，就可以把定妝噴霧噴在美妝蛋上，再來做上妝的動作，這樣妝容會很持久，而三明治定妝法其實最適合真的很容易脫妝，或是很容易出油的人，乾性肌膚其實不需要這樣做，否則你就會發現紋路一下子變很多，有化妝比沒化妝更憔悴。」
膚色、粉色與紫色蜜粉怎麼選擇？
今年很多品牌推出彩色蜜粉，這些顏色究竟有什麼作用？專業彩妝師也為大家分享了她的心得：「紫色可以去黃、提亮，粉色可以增加血色、提升元氣感，最常見的膚色則可以達到柔焦效果，如果你想要提亮肌膚，那麼還是要選擇有色蜜粉。」
紫色蜜粉推薦1：SUQQU晶采輕霧定妝蜜粉餅
透過蜜粉散去瑕疵也太令人心動！彩妝大師SUQQU為了讓大家體驗「大人系光澤」特別推出晶采輕霧定妝蜜粉餅，2種粉體可平滑肌膚、供無粉感的遮瑕效果，純淨的柔薰紫色，能為肌膚注入明亮度和透明感，融合微微紅潤的藍，使輕霧質地流露血色感。
SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅 7G，NT.2,100（蕊）/1,100（盒）
紫色蜜粉推薦3：MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕光圈蜜粉
紫色蜜粉中其中討論度最高的就是這塊MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕光圈蜜粉，「紫色定妝」運用色彩學原理，將可校正蠟黃的藍色調與能增加紅潤感的紅色調互相調配，既能去黃又能提亮！MAKE UP FOR EVER特別針對亞洲肌膚推出「小仙紫」蜜粉，純霧面質地可完美遮住粗大毛孔，4D光圈複合粉體更能全方位滿足所有化妝需求。
MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕光圈蜜粉，NT.1,500
紫色蜜粉推薦4：迪奧超完美持久氣墊蜜粉
DIOR第1款氣墊蜜粉滿注純淨三色堇精萃及玻尿酸，隨時隨地擁有透亮柔霧妝感，極細緻粉質，讓肌膚輕透零負擔、零粉感，柔焦毛孔效果宛如隨身美肌濾鏡，DIOR經典藤格紋皮革質感外殼搭配純淨淡米色，在補妝時也能優雅十足，大小剛好方便隨身攜帶，全天候都能享受完美妝容。
迪奧 超完美持久氣墊蜜粉，NT.2,350
紫色蜜粉推薦5：植村秀無極限幻光蜜粉餅
植村秀首創「水凝粉體」，令蜜粉擁有奶油般絲滑的柔膚質地，只需輕拍即可瞬間打造純淨裸妝，特別加入的「胺基酸」成分，能在定同時為肌膚深層保濕，令底妝持久服貼又輕盈舒適，再也不用擔心乾燥、脫妝等惱人問題。
植村秀 無極限幻光蜜粉餅，NT.2,300
紫色蜜粉推薦6：YSL恆久完美持久柔霧蜜粉#04 柔嫩紫
獨家高透感微米粒子，立即定妝、霧化毛孔，珍稀萊姆萃取、玻尿酸與維他命B3使底妝平滑均勻，融入空氣瞬間就隱形的細緻妝效，近距離肉眼看絲毫零粉感，展現極致柔霧的輕透妝效，宛若天生自帶絲柔霧光，定妝、美肌、去瑕疵一次完成，#04柔嫩紫可去蠟黃同時加強粉嫩好氣色的柔嫩紫，去黃提亮的神仙色，冷色調的紫色中巧妙加入膨脹粉色，讓膚色白裡透紅宛若天生。
YSL恆久完美持久柔霧蜜粉，NT.2,950
紫色蜜粉推薦7：黛珂完美調光四色蜜粉
夏季出門最怕還沒到公司，底彩妝就跟著汗水、油脂一塊融化，黛珂完美調光四色蜜粉運用光感遮飾肌膚瑕疵，創造獨特的肌膚質感，5種粉體完美揉合光線，能完美持妝12H，如絲綢般的質地潤澤、無粉感，可溫柔守護肌膚滋潤，粉撲含有玻尿酸，多方位協作完美打造精緻妝容。
黛珂 完美調光四色蜜粉，NT.1,450
紫色蜜粉推薦8：ORBIS極緻抗陽蜜粉餅
這次的夏日限定色「透紫輝」，將完美貼膚修飾並提亮膚色的「薰衣草紫色」與「細緻流金珠光」融合，不論是暗沉、暗黃、氣色不佳等膚色問題，只要輕輕拍上，立刻呈現帶有透明感的閃耀夏日美肌，新添加擁有高度遮瑕力、均勻不平整的膚況、演出素顏好膚質般光澤的柔滑輕紗粉體，內有7種不同的球狀粉體，能夠填補肌膚不平滑的凹凸，像是在肌膚表面蓋上一層薄紗般進行修飾。
ORBIS極緻抗陽蜜粉餅，NT.680
紫色蜜粉推薦9：I’M MEME我愛磨皮柔焦蜜粉(薰衣紫)
I’M MEME我愛磨皮柔焦蜜粉(薰衣紫)以薰衣草紫色粉體，去黃顯白、提亮膚色，一拍瞬間完美柔焦毛孔，打造磨皮級精緻妝容，可用於修飾暗沉與凹陷處局部如T字、眼下等或凹陷處使用，同時抑制油光避免油光滿面，如同肌膚吸油面紙，隨時維持霧感磨皮美肌。
紫色蜜粉推薦10：Laneige柔霧校色持妝氣墊蜜粉
常年佔據熱銷榜NO.1的Laneige柔霧校色持妝氣墊蜜粉，含有微米級紫韻光粉末，輕拍修色提亮，同時吸附多餘油脂，可24HR持妝不暗沉，完美修飾瑕疵打造自然亮膚。
Laneige 柔霧校色持妝氣墊蜜粉 7G，NT.1,200
紫色蜜粉推薦11：M‧A‧C口袋雙色濾鏡蜜粉餅
還未上市就詢問度破表的「M‧A‧C口袋雙色濾鏡蜜粉餅」，以去黃紫色與去油白色組成最強CP，一次掃光出油、暗沉、粗糙、蠟黃等底妝難題，12H提亮澎彈、清透顯白，讓輕盈柔霧肌膚宛若天生。
M‧A‧C 口袋雙色濾鏡蜜粉餅，NT.1,620
紫色蜜粉推薦12：ADDICTION保濕定粧蜜粉
賦予肌膚柔光美肌的保濕型蜜粉，輕刷上臉打造潤澤般光采印象，完美粧效定格有感，共推出三種色選微調肌膚質感，輕盈服貼的保濕型蜜粉輕刷上臉，讓柔光美肌模式瞬間開啟，輕盈貼膚持妝一整天。
ADDICTION保濕定粧蜜粉5g，NT.1,200
紫色蜜粉推薦13：A.M Fairyland不關燈·輕裸肌蜜粉
不關燈·輕裸肌蜜粉中的03#澄淨紫以晶透色號為基底，添加透亮淨瑩的光感因子，輕輕一抹便可掃除女性的妝容黃恐症，成分中的親膚包裹型粉體，可長時間維持肌膚滋潤度，當然控油也不能落下，智能控油因子除了可以帶來微霧妝感，也防止乾裂狀況產生，而積雪草萃取粉末則能降低肌膚不適問題，一整天享受無妝感的自由。
A.M Fairyland 不關燈·輕裸肌蜜粉 7G，NT.980
