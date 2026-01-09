第一名居然不是泡麵？日本省錢美食排行榜
出國最開心的事情之一就是品嘗當地美食，甚至還有人就是為了吃而出國也說不定！但是出國時還必須騰出預算去支付交通、住宿、機票等等，對想要省錢的人來說只有餐費是能夠盡量縮減的，更有人會為了吃一餐豪華大餐而在其它餐食上打折。這次訪問了實際身處日本的外國人，請問他們想要在省錢時會選擇什麼食物、會想吃些什麼，一起來看看究竟那些庶民美食最能打動全世界吧！
心目中的庶民美食NO.2－泡麵
首先揭曉的第二名就是在世界各國都超人氣的日本泡麵，尤其是男性外國人來到日本想省錢吃飯的時候特別喜歡吃泡麵，甚至有人在自己國家是完全不吃泡麵，到日本之後反而很愛吃的呢。那麼究竟泡麵是有什麼樣的魔力能在這次的庶民美食排行中獲得亞軍呢？
「我超喜歡日清的泡麵！而且種類除了泡麵之外還有炒麵，雖然我現在人住在日本，但幾乎每次懶得做飯或是去外面吃的時候我都會直接拿庫存的泡麵解決一餐」（台灣／男性／二十多歲）
日本人自己也很喜歡的泡麵在外國人心中可是相當優秀的庶民美食，其中最大的原因就是種類之多讓人吃都吃不完！且常常還會看見各種帶有當地口味或色彩的泡麵款，馬上就能用味蕾來場小旅行。總而言之泡麵一次集結了好吃、簡單、省錢這三大優點，當作省錢庶民美食再適合不過啦。
心目中的庶民美食NO.1居然是…超商飯糰！
外國人所選出的省錢美食排行裡成功打敗聲勢看好的泡麵的NO.1就是超商飯糰！不分國籍、性別最多人回答的就是飯糰這一選項，為何大家想省錢時都會吃飯糰呢？
「飯糰幾乎都100日圓左右就能買到，且吃完也很有飽足感，我很常買來吃呢」（英國／女性／二十多歲）
「與其說是愛吃飯糰，倒不如說我很愛吃其他東西配飯糰，像是打折的熟食、杯裝味噌湯之類的」（台灣／男性／二十多歲）
想省錢時最多人回答的答案就是超商的飯糰，不過幾乎所有人除了飯糰之外還會買一些別的東西來配。另外也有很多人都是覺得超商飯糰品質優秀好吃，是這次排行裡面最得人心的省錢美食呢。
外食想省錢？丼飯和拉麵是你的好朋友！
除了上述兩款食物之外，世界知名的日本料理－拉麵及街頭巷尾常見連鎖專賣美食－丼飯也頗受愛戴，且是不分性別都深具人氣的兩款省錢美食。
「牛丼連鎖店的東西都又便宜又好吃！而且除了牛丼之外還會有咖哩之類的其它餐點，每次想省錢我都靠它們」（美國／男性／三十多歲）
牛丼連鎖店是許多日本人吃外食想省錢的第一選擇，因為日本的牛丼連鎖店常會推出500日圓以下的銅板菜單，且吃飯又很容易有飽足感，在外國人間獲得好評也是可以理解的。另外近幾年名店輩出的拉麵乍看之下好像不是很便宜，但是也有不少提供500日圓銅板拉麵的店家。果然飯和麵這種碳水化合物為主的食物在省錢時會是填飽肚子的最大功臣呀！
男性間特別受歡迎！折價便當與熟食
日本無論是超市、便利商店還是街上便當店都有在販售的便當與熟食種類都相當豐富，雖然原本的價格就還算平易近人，但有外國人在想省錢時會特地去購買打折過後的商品。
「我會去買超市的打折品，像是便當、生魚片之類的常常會打到半價，再多買一碗杯裝味噌湯就是一頓豪華的省錢美食啦」（台灣／男性／二十多歲）
許多男性想在餐食上想省錢的時候，會去買超市便當、熟食之類的即期打折品，帶回住宿飯店、民宿等地方享用。因為日本超市的食物大概都是350日圓～600日圓就能買到，即使是原價也不貴，而且如果是大型超市的話便當和熟食的種類也會更豐富齊全，就算餐餐吃超市也不怕膩。前來日本觀光時將超市當作覓食據點既能省錢又能從另一個角度認識日本人的生活，感覺也很不錯呢！
這次訪問大部分人說到省錢美食都是回答日式食物比較多，雖然也有人會到速食店之類的去吃漢堡省錢，但相較之下因為既然要省吃飯糰或泡麵之類的會省更多，所以選擇洋食來省錢的人就比較少囉。
旅行中自己下廚最省錢！
雖然是少數人，但這次訪問也有一些外國人提出了「自己下廚最省錢」這個答案。那麼如果要自己下廚，大家又會做些什麼樣的料理呢？
「簡單把花椰菜和雞肉切碎灑點鹽下去拌炒就可以吃了。與其說是喜歡才自己下廚，倒不如說是因為自炊成本很便宜，想辦法弄成能吃的東西就可以簡單解決一餐了」（墨西哥／男性／二十多歲）
「如果有時間的話我也會自己煮，像我會把豬肉和蛋加鹽炒一炒之類的，自己弄成簡單的料理來吃」（台灣／男性／二十多歲）
現在不少人到日本觀光會選擇入住青年旅館、民宿、Airbnb之類的有附廚房的地方，但是如果想要省錢就沒辦法買太多食材，所以大概都是選擇2～3種食材拌炒完成簡單的料理。至於被問到為什麼要自炊而不外食這問題，回答有「老是吃外食很容易膩」、「和自己的國家比起來在日本吃外食實在是太貴了，感覺很奢侈」等等。
番外篇！在世界各國想省錢時又都會吃些什麼呢？
外國人來到日本旅行想在吃飯上省錢的時候大多會選擇日本當地的食物，那再其它國家不想花太多錢吃飯的話又會吃什麼呢？因此我們又再加碼詢問了這次受訪的外國人，每個國家的人的回答都不太一樣，頗為有趣！
「馬來西亞的外食很便宜，在路邊攤吃馬來西亞料理大概花費不到200日圓就可以吃得很飽了」（馬來西亞／女性／三十多歲）
「想省錢的話我都在家自己煮義大利麵，且義大利麵口味和佐料也很多種，完全不怕吃膩。每次買麵我都不知道可以吃幾餐呢」（英國／女性／二十多歲）
「一定會吃塔可餅或是捲餅之類的，因為超便宜！在日本大概10片餅皮就要賣500日圓，要是在墨西哥同等幣值都可以買1公斤了」（墨西哥／男性／二十多歲）
「美國有很多像COSTCO一樣以大份量制價的商場，那邊的烤全雞大概也只要500日圓，一隻就可以吃好幾天，我很常買」（美國／男性／三十多歲）
許多亞洲圈外國人因為外食很便宜的關係，想省錢的時候與其在家自己煮到不如去外面吃會更省。但是歐美國家基本上外食會比較貴，所以在家自炊肯定會比去外面吃省。
各個國家想在餐食上省錢的答案都有所不同，從這簡單的差異也能體認到各國文化差異的有趣之處。推薦大家無論是在日本還是其它國家都能親自參考試試各國的省錢美食哦！
Written by:Fujico
▼你還會有興趣
其他人也在看
新竹棒球場現狀曝光！堆著鋼筋、廢棄物 改善工程266日曆天、未來以職棒為主已有球團接洽
荒廢已久的新竹市立棒球場的現狀曝光！新竹市8日公開照片，照片中清楚可見鋼筋、垃圾或營建廢棄物，改善工程涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。新竹市教育處表示，未來將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。TSNA ・ 2 小時前 ・ 33
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 68
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 34
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 72
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 31
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 440
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 18 小時前 ・ 5
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 40
中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕
社會中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。外界質疑，這類狀況可能持續達三年，牽涉的病患恐超過180人。對此，中山附醫法醫科主任高大成以自身多年的外科經驗分析，從曝光影片判斷，廠商站位明顯遠離手術區域，「手根本伸不到位置」，難以認定是實際「代刀」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 29
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 24
半導體再掀瘋狂行情！台股牛市不只台積電 資金都流向它們
台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1