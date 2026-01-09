第一名居然不是泡麵？日本省錢美食排行榜

出國最開心的事情之一就是品嘗當地美食，甚至還有人就是為了吃而出國也說不定！但是出國時還必須騰出預算去支付交通、住宿、機票等等，對想要省錢的人來說只有餐費是能夠盡量縮減的，更有人會為了吃一餐豪華大餐而在其它餐食上打折。這次訪問了實際身處日本的外國人，請問他們想要在省錢時會選擇什麼食物、會想吃些什麼，一起來看看究竟那些庶民美食最能打動全世界吧！

心目中的庶民美食NO.2－泡麵

首先揭曉的第二名就是在世界各國都超人氣的日本泡麵，尤其是男性外國人來到日本想省錢吃飯的時候特別喜歡吃泡麵，甚至有人在自己國家是完全不吃泡麵，到日本之後反而很愛吃的呢。那麼究竟泡麵是有什麼樣的魔力能在這次的庶民美食排行中獲得亞軍呢？



「我超喜歡日清的泡麵！而且種類除了泡麵之外還有炒麵，雖然我現在人住在日本，但幾乎每次懶得做飯或是去外面吃的時候我都會直接拿庫存的泡麵解決一餐」（台灣／男性／二十多歲）



日本人自己也很喜歡的泡麵在外國人心中可是相當優秀的庶民美食，其中最大的原因就是種類之多讓人吃都吃不完！且常常還會看見各種帶有當地口味或色彩的泡麵款，馬上就能用味蕾來場小旅行。總而言之泡麵一次集結了好吃、簡單、省錢這三大優點，當作省錢庶民美食再適合不過啦。

心目中的庶民美食NO.1居然是…超商飯糰！

外國人所選出的省錢美食排行裡成功打敗聲勢看好的泡麵的NO.1就是超商飯糰！不分國籍、性別最多人回答的就是飯糰這一選項，為何大家想省錢時都會吃飯糰呢？



「飯糰幾乎都100日圓左右就能買到，且吃完也很有飽足感，我很常買來吃呢」（英國／女性／二十多歲）



「與其說是愛吃飯糰，倒不如說我很愛吃其他東西配飯糰，像是打折的熟食、杯裝味噌湯之類的」（台灣／男性／二十多歲）



想省錢時最多人回答的答案就是超商的飯糰，不過幾乎所有人除了飯糰之外還會買一些別的東西來配。另外也有很多人都是覺得超商飯糰品質優秀好吃，是這次排行裡面最得人心的省錢美食呢。

外食想省錢？丼飯和拉麵是你的好朋友！

除了上述兩款食物之外，世界知名的日本料理－拉麵及街頭巷尾常見連鎖專賣美食－丼飯也頗受愛戴，且是不分性別都深具人氣的兩款省錢美食。



「牛丼連鎖店的東西都又便宜又好吃！而且除了牛丼之外還會有咖哩之類的其它餐點，每次想省錢我都靠它們」（美國／男性／三十多歲）



牛丼連鎖店是許多日本人吃外食想省錢的第一選擇，因為日本的牛丼連鎖店常會推出500日圓以下的銅板菜單，且吃飯又很容易有飽足感，在外國人間獲得好評也是可以理解的。另外近幾年名店輩出的拉麵乍看之下好像不是很便宜，但是也有不少提供500日圓銅板拉麵的店家。果然飯和麵這種碳水化合物為主的食物在省錢時會是填飽肚子的最大功臣呀！

男性間特別受歡迎！折價便當與熟食

日本無論是超市、便利商店還是街上便當店都有在販售的便當與熟食種類都相當豐富，雖然原本的價格就還算平易近人，但有外國人在想省錢時會特地去購買打折過後的商品。



「我會去買超市的打折品，像是便當、生魚片之類的常常會打到半價，再多買一碗杯裝味噌湯就是一頓豪華的省錢美食啦」（台灣／男性／二十多歲）



許多男性想在餐食上想省錢的時候，會去買超市便當、熟食之類的即期打折品，帶回住宿飯店、民宿等地方享用。因為日本超市的食物大概都是350日圓～600日圓就能買到，即使是原價也不貴，而且如果是大型超市的話便當和熟食的種類也會更豐富齊全，就算餐餐吃超市也不怕膩。前來日本觀光時將超市當作覓食據點既能省錢又能從另一個角度認識日本人的生活，感覺也很不錯呢！



這次訪問大部分人說到省錢美食都是回答日式食物比較多，雖然也有人會到速食店之類的去吃漢堡省錢，但相較之下因為既然要省吃飯糰或泡麵之類的會省更多，所以選擇洋食來省錢的人就比較少囉。

旅行中自己下廚最省錢！

雖然是少數人，但這次訪問也有一些外國人提出了「自己下廚最省錢」這個答案。那麼如果要自己下廚，大家又會做些什麼樣的料理呢？



「簡單把花椰菜和雞肉切碎灑點鹽下去拌炒就可以吃了。與其說是喜歡才自己下廚，倒不如說是因為自炊成本很便宜，想辦法弄成能吃的東西就可以簡單解決一餐了」（墨西哥／男性／二十多歲）



「如果有時間的話我也會自己煮，像我會把豬肉和蛋加鹽炒一炒之類的，自己弄成簡單的料理來吃」（台灣／男性／二十多歲）



現在不少人到日本觀光會選擇入住青年旅館、民宿、Airbnb之類的有附廚房的地方，但是如果想要省錢就沒辦法買太多食材，所以大概都是選擇2～3種食材拌炒完成簡單的料理。至於被問到為什麼要自炊而不外食這問題，回答有「老是吃外食很容易膩」、「和自己的國家比起來在日本吃外食實在是太貴了，感覺很奢侈」等等。

番外篇！在世界各國想省錢時又都會吃些什麼呢？

外國人來到日本旅行想在吃飯上省錢的時候大多會選擇日本當地的食物，那再其它國家不想花太多錢吃飯的話又會吃什麼呢？因此我們又再加碼詢問了這次受訪的外國人，每個國家的人的回答都不太一樣，頗為有趣！



「馬來西亞的外食很便宜，在路邊攤吃馬來西亞料理大概花費不到200日圓就可以吃得很飽了」（馬來西亞／女性／三十多歲）



「想省錢的話我都在家自己煮義大利麵，且義大利麵口味和佐料也很多種，完全不怕吃膩。每次買麵我都不知道可以吃幾餐呢」（英國／女性／二十多歲）



「一定會吃塔可餅或是捲餅之類的，因為超便宜！在日本大概10片餅皮就要賣500日圓，要是在墨西哥同等幣值都可以買1公斤了」（墨西哥／男性／二十多歲）



「美國有很多像COSTCO一樣以大份量制價的商場，那邊的烤全雞大概也只要500日圓，一隻就可以吃好幾天，我很常買」（美國／男性／三十多歲）



許多亞洲圈外國人因為外食很便宜的關係，想省錢的時候與其在家自己煮到不如去外面吃會更省。但是歐美國家基本上外食會比較貴，所以在家自炊肯定會比去外面吃省。



各個國家想在餐食上省錢的答案都有所不同，從這簡單的差異也能體認到各國文化差異的有趣之處。推薦大家無論是在日本還是其它國家都能親自參考試試各國的省錢美食哦！

Written by:Fujico



