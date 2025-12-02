日本人都自己做早餐？比起白飯選擇XX的人比較多！日本人早餐習慣大調查
大家每天早上都有吃早餐的習慣嗎？有句話說一日之計在於晨，幾乎就可以說出早餐的重要性，不管是三明治還是饅頭、蛋餅等等，在台灣的早餐可以說是超級豐富，不過你知道日本人的早餐大多吃什麼嗎？或者在忙著趕電車、趕上班上課的途中，到底他們的早餐習慣又是如何呢？有沒有吃早餐的習慣，大多吃什麼，以及都是誰準備早餐，這一篇帶你一起探索日本人的早餐習慣和秘密。
太驚奇！每天都有吃早餐的比例是？？？
根據一份日本網路調查公司「勝手にランキング」的調查資料顯示，在受訪者人數約21000人的調查中，將近7成（69%)的受訪者，每天都有吃早餐的習慣，另外，也有11%的人一個星期中大約只有三天或四天左右會吃早餐，不過也有10%的日本人是屬於不吃早餐這一派的喔！據說是因為覺得吃了早餐之後，反而容易頭昏腦脹，更想睡覺無法專心工作，也因此大多就一杯咖啡簡單解決，然後一路撐到中午12點才會吃一頓豐盛一點的午餐呢！
白飯？麵包？你是哪一派？
其中訪問有吃早餐習慣的日本人，平常早餐較常出現什麼樣的菜色？其中最多人選了麵包！！
超過一半（51.8％)的人，每天早餐最常吃的就是麵包，因為很方便，不管是麵包店、咖啡店，甚至是便利超商都有各種琳琅滿目的麵包種類可以選，尤其是鹹口味的麵包比台灣多出許多，像是日本人特別喜歡的咖哩麵包，起士火腿等等都是日本人的第一首選。
緊追在後的就是飯類，比如說便利商店常見的三角飯糰，第三多的選擇則是味增湯等湯類，其實跟台灣有點像，就像是早餐吃飯糰配碗鹹豆漿的感覺，只不過，台灣人的早餐分量都會比較多，但日本人其實比較講求快速獲取，份量不會像台灣那麼豐盛。以白飯來說，大多數的人會在前一天晚上要睡覺之前先設定好電鍋的煮飯時間，早上起床只要撒上香鬆即可，並不會手忙腳亂。或者是簡單的打個生蛋加點醬油的生蛋蓋飯，既簡單又營養。
另外在台灣也相當流行的日本早餐麥片來當作早餐，也有部分受訪者表示，不論什麼品牌，也不管什麼口味，一切講究方便性，像是牛奶或豆漿等喜歡的飲品中加入麥片，不但健康又有飽足感。
當然也有早上真的食慾不是很好的人，就會選擇優格，或者是快速能補充營養的補助食品，像是含維他命Ｂ、Ｃ等營養飲品，原因是不會吃得很撐，卻又能補充活力。
超過半數都是自己做早餐吃！
在日本尤其是東京，不論是工作或是留學生，幾乎都是自己一個人住，為了節省經費和省時，將近一半（49.2%)的人，每天早上都得早一點起床，幫自己準備一下早餐，可能是煮個咖啡配吐司，也有可能是自己弄個三明治或者簡單的水果麥片優格等等，因為自己一個人住，不自己動手做，不會有人幫你做的啦！（笑）
再來是家庭主婦，反正自己也要吃也要動手了，就順便連同家人的份一起準備了，這也是第二高票的答案，有36.8%的人是由家人會幫忙準備早餐，這也像日劇裡頭，早上一家人在餐桌前，吃完早餐後，各自出門，然後媽媽得拿著便當送到家門口的真實場景。
在日本少數人是在餐廳…
雖然不算多數但有7.9%的受訪者，會選擇到便利商店解決早餐需求，買個御飯糰或者麵包加個豆漿或咖啡之類的，大約在500日幣左右。當然也有人會選擇到星巴克或者是Doutor等咖啡店，部分連鎖咖啡店有早餐組合，約450日幣以上，就能有一個三明治加飲料。
另外也有3.7%的人選擇其他類，有些日本人也會選擇到24小時營業的平價牛丼店，或者是拉麵店等等吃早餐，大約也就在500~1000日幣左右。
其實會特意到飯店的餐廳去吃早餐吃到飽，這比例真的很少，但最近在日本也有增加的趨勢喔，因為自助餐的選擇多從飲料到水果一應具全，但還是極少數，畢竟吃一次下來，也得要1500日幣起跳，同時早上時間匆忙，根本沒有時間能夠好好想享受。
在家裡吃是一種禮貌
日本人相當注重禮節，因此早上起床已經夠忙亂的，為了把握時間，大多以簡單快速的方式解決早餐需求，同時基本上也都會以不產生味道重的食物為主，為了就是不想因為食物的味道，造成別人反感。而且還有一個很重要的原因是大部分的日本公司尤其是傳統的公司，是不能像台灣一樣在公司吃早餐的。所以大部分的人會先在家裡吃好再去上班。
反觀台灣大不相同，以每年五千億台幣的早餐商機來看，便利超商甚至是速食店推出的早餐套餐，少從50元台幣就可以解決，不管是漢堡或飯糰，不管是咖啡還豆漿，多種選擇這一點，台灣比日本幸福很多，大家要多多珍惜。
有將近七成的台灣人早餐是在外頭（包含早餐店、便利商店等）購買的，也會在外頭解決，並非家中，這一點也和日本形成大不相同的有趣現象。
調查資料來源：勝手にランキング
