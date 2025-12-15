育兒津貼取消排富！育兒津貼怎麼申請？跟托育補助差在哪？育兒津貼QA一次看懂｜Yahoo補助通

育兒津貼取消排富條款2023年1月正式上路，積極落實「0到6歲國家一起養」政策。那麼育兒津貼申請資格為何？每月補助多少？又該如何申請？Yahoo奇摩新聞帶您一起照顧荷包！

育兒津貼你申請了嗎？每月補助5000元起跳，不無小補！（示意圖／Getty Images）

育兒津貼申請資格為何？2023不再排富！

家長只要符合下列情形時，就能申請行政院的育兒津貼：

育有0～未滿5歲幼兒

幼兒未接受公共、準公共化托育服務，由父母、長輩自行照顧，或者送托的保母、托嬰中心、幼教機構未與政府簽約，且未經政府公費安置

未同時領取托育補助

過去規定，家庭年淨所得超過121萬元者，不得請領行政院發放的育兒津貼和托育補助；2023年1月開始，育兒津貼和托育補助，正式取消排富條款，也就是說，民眾只要完全符合上述前三個條件，就能申請育兒津貼。

育兒津貼有多少錢？

育兒津貼第一胎每月補助5000元、第二胎每月補助6000元、第三胎起每月補助7000元，可以領到孩童滿5歲前。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以獲得第一胎5000元+第二胎6000元，共1萬1000元的補助。

育兒津貼、生育給付、生育津貼、育嬰留停津貼有什麼不同？

育兒津貼： 適用於未滿5歲的孩子，且由父母或長輩自行照顧，或是送托的保母、托嬰中心、幼教機構未與政府簽約。

生育給付： 由勞動部發放，婦女生下小孩後，依照母親投保類別，可向勞保、農保、公保、國保或國民年金擇一申請。勞保生育給付、國民年金生育等給付由母親請領，農保生育給付則為父母皆可請領。

生育津貼： 由各縣市政府發放，不同縣市有各自的申請條件和津貼金額，孩子出生後，可向各縣市戶政事務所提出申請。

育嬰留職停薪津貼：由勞動部發放，只要就業保險年資合計一年以上，並且家中有未滿3歲幼兒，無論父母都可以申請期限最長六個月、每月八成薪的育嬰留停津貼。

育兒津貼、托育補助、幼兒園補助差在哪？

育兒津貼常與托育補助、就學繳費上限（又稱幼兒園補助）搞混，主要是按嬰幼兒照顧方式區別，三者只能擇一領取。

育兒津貼補助對象為自行照顧嬰幼兒的家長們。若家中嬰幼兒接受公共、準公共化托育服務，則依年齡不同，適用托育補助或幼兒園補助，各津貼補助的金額如下：

育兒津貼（適用0～未滿5歲嬰幼兒） 家長自行照顧或交由私立托嬰中心、私立幼兒園、非準公共保母： 第一胎每月補助5000元、第二胎每月補助6000元、第三胎起每月補助7000元，可以領到幼兒滿5歲前。

托育補助（適用0～未滿3歲嬰幼兒） 送托公共托育家園或公辦民營托嬰中心： 第一胎每月補助7000元，第二胎每月補助8000元、第三胎起每月補助9000元，可以領到嬰幼兒滿3歲前。 送托準公共化托嬰中心或準公共化保母： 第一胎每月補助13000元，第二胎每月補助14000元、第三胎起每月補助15000元，可以領到嬰幼兒滿3歲前。

幼兒園補助（適用2～未滿6歲幼兒） 公立幼兒園： 第一胎月繳1000元，第二胎起免繳學費。 非營利幼兒園： 第一胎月繳2000元，第二胎月繳1000元，第三胎起免繳學費。 準公共幼兒園： 第一胎月繳3000元，第二胎月繳2000元，第三胎起月繳1000元。



育兒津貼怎麼申請？

已經領有育兒津貼者，不必重新申請。

首次申請者，請申請人（父母雙方、監護人或實際照顧者）前往兒童戶籍所在地的各鄉（鎮、市、區）公所，索取申請表，並請檢附申請人與兒童身分證明文件（如戶口名簿）、申請人其中一方的郵局（或地方政府指定銀行）帳戶影本。若申請人一方為在台無戶籍、中國大陸地區人民或外籍人士，則須額外繳交居留證影本。

申請人也可到各地方政府社會局（處），或各鄉（鎮、市、區）公所官網，下載申請表並填寫後，隨信檢附表列證明文件，再寄回兒童戶籍所在地公所。

育兒津貼申請結果如何查詢？育兒津貼多久會入帳？

育兒津貼入帳時間為次月月底，會直接撥款到民眾申請時提供的金融帳戶。孩子出生後60日內，完成出生登記或初設戶籍登記，便可申請育兒津貼，審核通過後會追溯到幼兒出生月分發放，並在核定後次月撥入帳戶。

由於育兒津貼根據年齡有不同的承辦單位，民眾若發現育兒津貼沒有入帳，申請0～未滿2歲育兒津貼者，可致電衛福部「1957」福利諮詢專線，也可以洽詢各縣市政府社會局（處）。

如果申請的是2～未滿5歲育兒津貼、5歲至入國民小學前就學補助，可至線上查詢系統，查看最近三個月內申請、核定及撥付情形；亦可洽詢各縣市聯絡窗口。

育兒津貼可以和其他相關補助一起領嗎？

育兒津貼和托育補助、幼兒園補助，只能擇一領取。不過各地方政府有提供不同的津貼或補助，通常可以和行政院發放的育兒津貼、托育補助等同時請領，例如台北市協力照顧補助、雲林縣祖孫托育補助，大家可以多加參考。

