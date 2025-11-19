親自跑日本買真的值得嗎？專業代購分析台灣人赴日瘋購物5大原因
隨著不少日本品牌進駐台灣，現在在台灣也能隨時買到各種深受台灣人喜愛的日本商品，但在日本還是依然能看見台灣人到樣藥妝店、百貨公司、家電量販店瘋狂購物帶回台灣的景象。這回LIVE JAPAN在詢問專職日本代購的業者之後，將台灣人愛日本貨以及願意親自到日本掃貨的原因整理成5大重點，一起來看看究竟為什麼台灣人來日本觀光時會願意花時間及金錢在購物上吧！
※本文整理自受訪者個人意見
台灣人遊日瘋購物理由①日本商品品質有保證
對許多外國人來說，聽到東西是日本出產的就像是掛了保證書一樣、品質有保證，第一個原因就是日本的商品生產過程嚴謹，絕不會偷工減料，讓人對日貨信心大增。此外現在經濟全球化之後有許多在日本販賣的東西也許不是於日本國內生產製造，但是會運回日本經過嚴格的品質管理審查之後再上市販售，品質依然是有保障，比起花了錢卻又不確定能不能拿到品質無虞的東西，台灣消費者更偏向既然要花錢那就要買好東西。
若是自己到日本買的話，絕對比網路上找代購更安心，像受訪的代購業者表示就看過同業標榜代購，但卻是販售源自中國的仿冒品。雖然這涉及詐欺嫌疑的不良代購商家僅是少數，但還是會讓部分台灣人對於網路代購有所退卻，因此若是有機會親自去日本更是要把握機會好好買一波啦。
台灣人遊日瘋購物理由②日本境內販售商品與海外輸出品不同
Milkovasa / Shutterstock.com
現在有許多日牌商品都在台灣有設點、設櫃，讓台灣人不必親自跑到日本也能夠買到，但是其實有些東西即使外型一樣，在日本賣的和在台灣賣的卻有細微的不同。
最常見的例子就是藥品了，像是台灣人超愛在日本爆買的腸胃藥、健康藥品等，有時候仔細看台灣買到的和日本購回的處方會有些微不同。這是因為這些要輸出到國外的產品會需要隨著當地法律規定來做調整，所以台灣和日本即使是一款東西也會有差異存在。
再來就是雖然日本的品管嚴格，但還是能將品管合格的產品再分級，而有些日本業者會傾向將最好的東西留在日本國內，次之的再送去國外販售。有些極端講究的台灣人知道這種狀況之後無法接受，所以即使台灣有代裡還是會堅持親自到日本買最保險。
不過日本境內和海外商品有差異這點不一定會是壞事。像台灣和日本電壓雖然相差不大，不少台灣人會在日本買電器回台，而可是有些電器就是要固定電壓才能使用，所以要是沒注意在日本當地買了電器回台灣，反而會需要另外花錢買變壓器才能用，所以究竟值不值得還是要消費者本人親自判斷囉。
台灣人遊日瘋購物理由③日牌商品在國外價格直接翻倍
Thiti Sukapan / Shutterstock.com
前面也提到過不管是電器、服飾還是民生用品等，現在許多日本品牌在台灣也能買得到，有一些東西也許和日本當地的價差不會太多，還能省去運費或是親自跑日本的麻煩，但是有些東西在日本當地的定價對日本人來說相當親民，再加上日本折扣季或是年節促銷，就會發現同款商品有時候無論是台灣代理或是代購，換算價差都是近乎翻倍，甚至日幣當台幣賣也是有。
像是一些日系品牌服飾以及日本誕生的角色吉祥物等，在台灣的價格都會比在日本買貴一些，因此許多台灣人來到日本的購物景點是百貨公司及OUTLET，甚至專挑折扣季來搶便宜的也是大有人在。
台灣人遊日瘋購物理由④運費高昂、運輸過程怕商品受損
受訪的代購業者說，基本上代購會使用海運或空運將商品寄回台灣給購買人，但是有非常多委託代購的台灣顧客會無法接受運費而有怨言，畢竟台灣運費相對日本便宜許多，看到動不動就破千元日幣的運費難免會驚訝，如果買的東西重量重、體積大，那運費更有可能會來到商品的三分之一甚至二分之一。也因此對於台灣人來說，親自到日本來觀光時順便將自己要的東西都買好會比支付運費更心甘情願。
另外雖然日本運輸業者基本上都十分小心搬運，寄易碎物品的話也會貼上標籤提示搬運人員，但是畢竟每天處理貨物繁多，還是難免會有一些碰撞，有些台灣人對於貨物的外觀及外包裝比較苛求，因此比起冒險委託代購寄回台，當然還是自己到日本攜回國更保險囉。
台灣人遊日瘋購物理由⑤能夠搶先獲得先行販售商品、限定品
日本市場常能看見許多搶先於日本上市的商品，而且還會推出與合作限定品、日本限定販售品等等，非常吸引台灣人前來搶買，雖然不少代購也能夠接這種先行販售或是限定商品的訂單，但畢竟這些東西都是需要先搶先贏，貨源並不穩定，所以台灣人如果有辦法自己到日本來買一定會把握機會，這樣既能搶先他人獲得又不必等代購好消息或是等貨物寄回台灣，在現在這個人人都喜歡將新事物PO上網炫耀的時代，領先他人入手最新商品也是獲得社群媒體關注的法則之一呢。
台灣人瘋日本購物有理！
以上就是在詢問專職日本代購的台灣業者之後整理出的5大原因，可以看出日本貨物的品質保證、台灣人對價格及商品內容的計較，正是促使台灣人到日本玩時願意將寶貴的時間花在購物上的原因。下次若是自己要去日本大買一波的時被問到幹嘛浪費時間在日本買東買西時，就可以直接把這篇貼在他臉上給他看啦！
