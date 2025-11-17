這些字日本人聽了很母湯？5個容易讓日本人不開心的台灣人習慣用語

隨著時代的進步，日本與台灣兩地人民的關係也越來越活絡，除了到日本當地觀光之外，也有許多台灣人是因為網路或是赴日留學而有更多機會與日本人實際交流互動。不過相較於台灣人的不拘小節與熱情，日本人普遍保守及溫謙，有時候台灣人過於直白的反應可是會讓日本人受到不小驚嚇！這次要介紹五個日本人聽到可是會傻眼的台灣人說話習慣，一起來看看究竟為何這些大家再熟悉不過的用詞在日本人耳中卻很母湯吧！

※本文僅為部分經驗分享而成，不代表全體日本人、台灣人立場

台灣人回問時超愛講的「蛤？」是在挑釁？

台灣人在交談時每當聽不清楚或是想要質疑對方的說話內容的時候，都會下意識地直接回「蛤？」，但是在日本可千萬不要這會回日本人，因為日語的「はぁ？！」通常是想挑釁別人的時候才會用的，是非常失禮的一個發語詞，如果有接觸過日本的影視動畫作品的話很可能曾看過一些黑道、不良少年角色也會這樣口氣兇狠地講「蛤？！（はぁ？！）」這個字。所以要是不小心對日本人講了「蛤」，對方很可能會想說怎麼你上一秒還好好的，下一秒就突然生氣了，很容易造成誤會，可要多加小心。

失望時常有的「蛤～」對日本人而言太過直接？

當台灣人遇到事情不如自己所想的發展，或是出乎意料之外的情況而導致失望的情緒出現時，時常會一邊發出「蛤～」這個語尾拉長的語氣詞，雖然說其實就算只是芝麻綠豆大的小事情台灣人也有可能會說「蛤～」來表達自己的心情，並不是說真的很難過或生氣，但對日本人而言可能會有點嚇到，因為日本人通常是不會這麼直白地表達自己的負面情緒的。因此下次和日本人聊天的時候可能要視交情再決定要不要講「蛤～」，以免對方覺得你難搞哦！

簡單的回應「嗯。」會讓日本人莫名惱火？

無論是口頭上還是文字上，台灣人常會用「嗯」來表示自己有在聽對方說話的感覺，但是有不少日本人對這個反應會覺得有些反感，因為日語也有發音相當類似的「うん」，但日本人聽起來會覺得對方有些冷淡、心不在焉甚至不屑的感覺。



筆者也曾有台灣朋友表示自己在日本擔任服務業人員時無意間以「嗯（うん）」回應日本顧客，結果對方相當生氣，直指該名台灣人很沒禮貌，相當不尊重人。因此建議大家和日本人交談時，若想表示自己有在聽對方說話可以講「そうですか（soudesuka／是這樣呀）」或是「なるほど（naruhodo／原來如此）」，才不會讓人觀感不佳。

突然見笑轉生氣？台灣人不耐煩時會出現的「吼！」

在台灣大家常在說話時加上「吼」這個字，例如像是「吼你很煩耶」之類的，通常出現這個字就代表了說話者的不耐煩與無奈，雖然日語之中也有類似發音的「もう（mou）」，用來強調感情、加強語氣，但剛剛前面也有提到，除非交情甚好，不然日本人是不會將自己的負面情緒如此直接地表達出來的，若是太突然地「吼！」日本人，對方很可能會被嚇到，覺得你怎麼突然反應這麼大，下次就不敢隨便和你攀談啦。

以為能拉近距離的「欸、喂」會讓日本人有些傻眼

台灣人的「欸、喂」通常會出現在想要叫住別人、引起他人關注的時候，像是「欸我跟你說哦」或是「欸你知道嗎」等等的，純粹只是要告訴別人我要說話了，沒什麼別的意思，但是這個「欸」的發音和語氣都跟日語的「おい（oi）」頗為類似，「おい」在日語雖然也是用來喚起他人注意使用，但因為比較沒有禮貌且粗魯，朋友之間也不會這樣叫對方，所以和日本人交流的時候也要小心不要無意間「欸、喂」人家哦。

注意一些小眉角更能促進台日友好！

這次介紹的這些例子都是以台灣與日本兩地民情所分析講述，但畢竟即使是同一國人也會有各自的個性與習慣，若是剛好遇到不會在意這些小眉角的日本人那當然是最棒的，但日本人即使不高興也不太會直接說出來，而是默默在心底扣分，所以為了避免誤會以及造成日本人觀感不佳，建議大家和日本當地人交流時還是要多注意一下自己的說話方式，以免無意之間讓自己的形象大打折扣囉！



