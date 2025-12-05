連這種食材也吃得到！大家對日本的迴轉壽司感到驚訝的7件事

日本的壽司擄獲不少觀光客的胃，有直接向櫃台內的師傅點餐的高級壽司店，也有可以用經濟實惠價格享受美味的迴轉壽司店。種類豐富的食材，更是琳琅滿目到讓人選擇障礙～而迴轉壽司店雖然便宜，但品質可不容小覷，有些店家甚至還會提供有趣的點餐體驗，讓人品嘗壽司之餘也能享受趣味性。



LIVE JAPAN訪問到在赤門會日語學校上課的外國人們，詢問他們有哪些驚喜的迴轉壽司體驗，看看大家為什麼愛上迴轉壽司吧！

※以下皆為受訪者個人意見

1.不是只有壽司可以選！湯品或拉麵種類也超豐富

「迴轉壽司店實在讓我驚訝！原來菜單上不只有壽司耶～」（韓國/20世代/男性）



「在這裡第一次吃到茶碗蒸，迴轉壽司店的菜單品項很多，每次都能有新的發現！」（韓國/20世代/男性）



迴轉壽司店的菜單品項超多種，簡直就像家庭餐廳一樣。壽司以外，也有許多拉麵、烏龍麵、炸物、沙拉等等項目。



有些店家還有蛋糕、聖代等甜點可以選擇，讓想大吃一頓的人都深感滿意，而且也讓不敢吃生魚的人能找到可以吃的選擇，想邀朋友一起去也不怕場面乾掉囉～

2. 雖然價格便宜但食材新鮮又好吃！跟其他國家比真的是高CP值

「在中國想吃到好吃的壽司要花不少錢，但日本的迴轉壽司一盤只要100日圓就能吃到，食材還新鮮又好吃，實在讓我驚訝！」（中國/20世代/女性）



「雖然在我的國家也能吃到壽司，但是不太好吃，相較之下日本的迴轉壽司真的是高CP值。」（新喀里多尼亞/10世代/男性）



因為在迴轉壽司店可以用便宜的價格吃到美味食材，有不少受訪者都會一再回訪。在部分國家無法用便宜價個吃到壽司，或是就算價格便宜但品質卻不太優，相比之下日本的壽司就是物美價廉，便宜又好吃。



也有義大利女生表示尤其在日本，可以用實惠價格吃到大塊鮪魚，實在讓人超開心，高CP值的壽司真的是擄獲不少人的心呢！

3. 居然還有魚卵？壽司的種類多到讓人驚訝

「我原本以為壽司只會有魚肉，但看到迴轉軌道上的壽司實在嚇了我一跳！有一顆一顆的東西在上面，原來魚卵也能吃呀！」（義大利/20世代/女性）



「在這裡可以看到很多我的國家的壽司店沒有的食材，實在很有趣！」（新喀里多尼亞/20世代/男性）



迴轉壽司最讓人驚訝的就是超豐富的食材種類，說道壽司一般都會先想到魚肉，不過其實也有鮭魚卵、飛魚卵這樣的選項。而在歐洲地區的人們平常沒有吃魚卵的習慣，所以來到日本看到魚卵壽司時才會這麼驚訝。



亞洲圈習慣的魚卵，在歐美人眼中卻是稀有的挑戰，這樣的文化差異也很有趣呢。

4. 小船會把壽司送到眼前！配送方式超可愛

「我去過不少迴轉壽司店，有的迴轉軌道會有水流過，由小船把壽司送過來，實在超有趣。」（韓國/20世代/男性）



「在迴轉壽司店點餐，東西會從軌道上送過來，然後停在我面前，感覺很高科技！」（義大利/20世代/女性）



有些迴轉壽司店會有讓新幹線玩具電車、小船運送壽司，或是有能將客人點餐的品項準確送到座位的軌道，不同店家的服務也都不同，讓人每次吃壽司都能有新發現。



其他還有在店內舉辦鮪魚解體秀、在觸控螢幕上有小遊戲可以玩的服務，讓人在等餐時也不怕無聊，不管什麼時候都有趣！

5. 幾乎都是全自動啦！在觸控螢幕上點餐超輕鬆

「雖然已經在日本的居酒屋體驗過一次，但還是覺得所有的點單都能在觸控螢幕上完成這點，實在讓人驚訝。」（韓國/20世代/男性）



除了從迴轉軌道上拿壽司吃之外，以前想額外單點時會需要找店員。不過有越來越多的迴轉壽司店引進電子點單系統，不需要找來店員，也可以輕鬆在螢幕上完成點餐。



而從點餐到完成結帳清算，一次都不需要叫店員來也是這套系統的優點，對日本人來說壽司店變得像速食餐廳一樣這點，實在讓他們很驚訝呢！

6. 店員算餐盤的速度超級快！

「為了要結帳所以請來店員清算盤數，但店員能超快算完盤數這點實在讓我超驚訝！」（韓國/20世代/男性）



在迴轉壽司店一般會用盤子種類來區分價格，而結帳時店員會需要計算不同的盤子，來結算出最後的金額。因此也有受訪者對於店員居然可以在短時間內分辨不同盤子並算完，這種超快超有效率的速度讓人感到驚訝。



也有些店家是採用讓客人將盤子投入回收口，並且投完盤子後還可以參加小遊戲的系統，從點單到結帳都不需要跟店員說到話，省去等待店員來清算的時間這點，也是讓不少人感到開心。

7. 覺得沒有吃到飽的壽司店有點可惜

「日本好像不太有吃到飽的壽司店，不過在中國有很多，而且還很便宜。」（中國/20世代/女性）



「義大利有吃到飽的壽司店，不過還是日本的壽司比較好吃。」（義大利/20世代/女性）



雖然有部分店家會舉辦日期限定的吃到飽活動，但數量上來說還是十分稀少，也難怪有受訪者表示可惜，希望能在壽司吃到飽的店家中，盡情品嘗美味的壽司。



日本的迴轉壽司店食材物美價廉，又有多元的服務內容，讓人不論是味覺或是視覺都能大大滿足。之後不知道還會有怎樣的新進化呢？實在讓人超期待！



