160坪透天別墅挑戰頂級奢華的極限!ㄧ層ㄧ戶打造三代同堂張弛有致的前瞻日常

160坪的六層樓透天別墅的屋主為一位事業成功的企業家，為了讓一家六口，三代人能在團聚在一起，同時還能保有個人空間，築夢室內設計引入一層ㄧ戶概念，建構張弛有致的生活距離，再覆以奢華的水晶、義大利大阪磚與罕見的木皮拼花等建材，整體設計細膩宛如歐洲宮廷，除了是遮風避雨的家，還是頗具底蘊的藝術品本身。



位於一樓的公共區域，依序規劃玄關、客廳與佛堂，通過鏡面天花反射，原本就寬敞的空間，變得更通透。客廳電視牆採用罕見的雙色木皮拼花，一展大器風貌，而兩側音響則由鍍鈦分隔，隔而不斷的設計形塑整體感，再點綴一盞帶有吉字意涵的設計燈飾，不僅賦予居宅吉祥寓意，還充分體現奢華風設計的藝術價值與不凡魅力。



建築二樓為屋主的專屬起居空間，考量屋主退休後的日常，除了磅礡的設計外，還選用柔軟的地毯、蒸氣設備與溫控龍頭等貼心設計，讓屋主能在機能與美學兼具的空間裡享受人生下半場。再往上走，三樓的大女兒房設計，由大器磅礡轉為與性格更貼近的爽朗活潑，同時還增加交誼聽、露天吧台與花園設計，在原先的生活機能上，融入社交環境，賦予親友聚會時光更多元的情境。



私領域考量每個空間使用者喜好不同，選擇跳脫統一的設計語彙，選擇根據喜好量身訂製，完工後的臥室各有風貌，唯一相同的就是那感人尤深，又動人如畫的奢華美學。

