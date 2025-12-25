摺疊 iPhone 流言懶人包：似三星 Fold？螢幕無摺痕？2026 年推出？
似乎也會走輕薄路線。
時間來到 2025 年，關於摺疊 iPhone 的流言也開始變得越發具體起來。很早就有消息稱蘋果準備了兩種原型機，型態跟現有的 Fold、Flip 們類似。最終哪款先出？會選擇全能定位還是為輕薄做一些取捨？現階段可謂傳聞四起，那我們在這裡為大家總結一篇懶人包，方便你追蹤蘋果下一次突破的最新動態。
熟悉的型態
在過去很長一段時間裡，蘋果在進軍新品類時往往會採取相對保守的策略，即完善的重要性要大於創新。摺疊 iPhone 似乎也是這種情況，目前傳出的型態並未脫離 Galaxy Fold 和 Galaxy Flip 定下的兩大范式。由 zwz 爆出的供應鏈資訊提到大摺疊 iPhone「左後側設有大型摺疊結構」，使用時「能像一本水平翻頁的書一樣打開」。
實際上，去年年中時就有不止一處來源表示 Flip 式的小摺機是蘋果的首選。但最近關於大摺 iPhone 的流言開始增多，有人稱「小摺機的進展很小」因此廠方已將重點轉向大尺寸產品。
👉 摺疊 iPhone 會是 Galaxy Flip 式的細摺形態？推出時間預計在 2026 年
螢幕沒有摺痕？
在 zwz 的爆料中，提到大摺疊 iPhone 的內側螢幕「與兩部 6.1 吋手機並排放在一起相當」，最終會「超過 12 吋」。如果真是如此的話，那蘋果的確找到了一個差異化賣點。這樣的尺寸已經幾乎可以說是摺疊 iPad，目前市面上的摺疊手機沒有一款能達到這樣的大小。
不過根據後續更多的消息，裝置內、外似乎分別會採用 7.76 吋和 5.49 吋螢幕，解析度是 2,713x1,920 和 2,088x1,422。這個尺寸會相對更主流一點，但比例會比較特別。後來數碼閒聊站也更新過，稱 Apple 在測試 7.58 吋的 2,713 x 1,920 螢幕，其比例為 14.1:10，跟 iPad mini 較為接近。
ETNews 聲稱 Apple 會「不計代價」消除摺痕，而且相關新材料也已開發成功。無摺痕這一賣點也在知名分析師郭明錤的文章中被提到，但他表示裝置的內、外螢幕分別只有 7.7 吋和 5.5 吋。同時他還 Apple 會以包含不鏽鋼跟鈦合金的複合材料打造轉軸，裝置外殼則為鈦合金材質。
👉 傳 Apple 會「不計代價」消除摺疊 iPhone 摺痕，新材料已開發成功
👉 摺疊 iPhone 要價至少 US$2,000？無摺痕、主打 AI 的 7.8 吋大摺機
輕薄至上
大摺 iPhone 的展開和摺疊厚度據稱分別在 4.5mm 和 9mm 左右，也就是說蘋果的思路可能更接近中國廠商，他們似乎也認為目標消費者相對而言會更願意追求極致輕薄而非功能全面。如果要實現這一點，蘋果或許也會直接選擇在中國尋找面板、轉軸供應商。郭明錤說宜安科技會提供轉軸需要的液態金屬材料，後續也有消息稱蘋果可能會使用鈦合金機身和「更耐用的非晶態金屬玻璃」轉軸。至於柔性螢幕，基本可以確定來自三星。
👉 郭明錤：摺疊 iPhone 將採用液態金屬材料製作鉸鏈，達無摺痕及更佳耐用度
相機和電池都有所犧牲，Touch ID 回歸？
為達到輕薄化的目的，蘋果或許會在拍攝和續航力上做出犧牲。據稱大摺疊 iPhone 背後僅有一顆廣角主相機和一顆超廣角相機，並未配備越來越被用戶需要的遠攝。與此同時，傳說會被 iPhone 17 首發的「Meta Lens」超薄自拍相機暫時還無法確定是否會被這款摺機採用。雖然裝置內建了兩顆不鏽鋼外殼電池，但總共只有 5,000mAh 令人無法對續航力抱有期待。另外已幾乎成 iPhone 標誌的 Face ID 面部辨識方案也會被側邊 Touch ID 取代，Apple 用回指紋模組的理由可能也是為了節省機內空間。
Apple Intelligence 針對大螢幕強化
據稱摺疊 iPhone 的定位將是「真正由 AI 驅動的手機」，它會具備多模態功能並可實現跨 app 互動，且針對大螢幕強化了 AI 體驗。在郭明錤的預測文章中舉了用戶能邊和聊天機器人討論旅行行程，邊查看完整地圖的例子。
推出時間和售價
現有傳聞將大摺 iPhone 的登場時間指向了 2026 年秋至 2027 年初這一時間窗口，價格可能來到 US$2,000 甚至 US$2,500 以上。
