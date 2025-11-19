Quiet Luxury靜奢豪邸化陶朱隱園為景!混搭自然媒材與塗料共譜森林裡的光影詩篇
編輯 Jessie Chang｜圖片提供 十境創物空間設計有限公司
小編帶你看好宅
座落於台北市信義區的新成屋，坐擁50坪的室內空間，由於位於市中心，望向窗外就能將都市景光盡收眼底，室內設計選擇向大自然靠攏，以塗料、橡木、格柵與天然石材等材質構築場域，當溫煦暖陽落下，光影淋漓，有如陽光穿過樹梢的婆娑光影，安靜、舒緩又生機盎然，讓Quiet Luxury為屋主寫下獨一無二的私宅故事。
玄關以白色地坪佐塗料展開，明確落塵分野的同時，隱隱透露內斂奢雅氣息，為居家空間Quiet Luxury與師法自然的主軸破題；大門的盡頭以一道穿透屏風遮擋，中央鏤空部份透過鐵件建構展示層架，通透的設計讓光影穿透，破解風水疑慮的同時避免空間感被壓縮。再往前走，橡木地坪接續而下，氛圍轉為沈穩。開放式餐廳以餐桌為中心梳理出回字型動線，周圍牆面則整合收納機能，並透過塗料與木格柵調和，以美學包覆，當精心調配的暖調間接光亮起，宛如身處森林浴之中，用餐時光更溫馨療癒。獨立廚房採用二字型設計，恰到好處的電器櫃設計，搭配臨時置物平台，讓烹飪家事過程便利，同時使用也不會過度擁擠。進入客廳，天花隨著弧形挑高，電視牆則隨之下沉，巧妙延伸空間尺度，還起到聚焦視線的效果，再搭配上呼應自然的家飾品，整個空間溫暖舒適，一片祥和。
主臥室拉高暖白比例，將各式收納整合於更衣間內，營造更純粹的舒眠情境。因主衛浴坐擁能觀賞陶朱隱園的無敵景觀，因此將視覺焦點留於窗外，內部則選用低調奢雅的灰調石材鋪陳，一切都顯得恰到好處。
小編的最愛
獨立書房將書桌推至空間中央，形塑回字型動線，破除家具人數限制，家人一起辦公、學習，各做各的事也能緊密相伴，而後方書櫃則採用開放式設計，支撐櫃體的柱體宛如樹幹，而海量藏書則象徵茂密之葉，隱喻家族不斷成長茁壯的茂盛之意。
十境創物空間設計有限公司／謝中泰/程力莉
地址：台北市松山區新中街2巷5號1樓
電話：02-27752590
Email：info@c10studio.net
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
用線條貫穿日常 柔和佐生活步調 慢步律師的家│現代風│18坪
面對繁忙且高壓的工作，身為律師的屋主渴望回到家就能夠徹底放鬆，15坪的居宅，在傑詩室內設計操刀下，以「沈穩低調」為核心，運用灰色作為主軸貫穿整體空間，搭配線條、圓弧與異材質，為屋主打造節奏緩慢、自在安穩的生活居所。幸福空間 ・ 1 天前
恩光雅居｜現代風｜20坪
事業有成的女屋主，希望空間有質感但保有溫馨，且想要開放式廚房與客餐廳結合。因此我們將原始三房格局改為二房，讓廚房、餐廳、客廳連結成寬敞的開放空間，但仍保有區域分割，同時放入屋主從舊家搬來的大餐桌。幸福空間 ・ 2 小時前
映象│現代風│50坪
家的輪廓，源於對生活的洞察。我們解構原有格局，將三房解放為兩房，精準挪動牆線，重塑客廳、開放廚房與主臥使用範疇，不僅讓動線與場域分配更為從容，在三維空間中，實現視野與光影的自由流動。幸福空間 ・ 2 小時前
以日月為伍的現代混搭設計，在剛中帶柔下一覽張弛有度的35坪人文寓所
以日月交替為隱喻，揉合自然意象與家庭情感，優德設計團隊將一個四口之家，打造成兼具詩意與實用的人文場域，光影在這個空間中不只是照明的手段，而是講述愛與陪伴的語言。id SHOW ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 18 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 23 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前