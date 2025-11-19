Quiet Luxury靜奢豪邸化陶朱隱園為景!混搭自然媒材與塗料共譜森林裡的光影詩篇

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 十境創物空間設計有限公司

小編帶你看好宅

座落於台北市信義區的新成屋，坐擁50坪的室內空間，由於位於市中心，望向窗外就能將都市景光盡收眼底，室內設計選擇向大自然靠攏，以塗料、橡木、格柵與天然石材等材質構築場域，當溫煦暖陽落下，光影淋漓，有如陽光穿過樹梢的婆娑光影，安靜、舒緩又生機盎然，讓Quiet Luxury為屋主寫下獨一無二的私宅故事。



玄關以白色地坪佐塗料展開，明確落塵分野的同時，隱隱透露內斂奢雅氣息，為居家空間Quiet Luxury與師法自然的主軸破題；大門的盡頭以一道穿透屏風遮擋，中央鏤空部份透過鐵件建構展示層架，通透的設計讓光影穿透，破解風水疑慮的同時避免空間感被壓縮。再往前走，橡木地坪接續而下，氛圍轉為沈穩。開放式餐廳以餐桌為中心梳理出回字型動線，周圍牆面則整合收納機能，並透過塗料與木格柵調和，以美學包覆，當精心調配的暖調間接光亮起，宛如身處森林浴之中，用餐時光更溫馨療癒。獨立廚房採用二字型設計，恰到好處的電器櫃設計，搭配臨時置物平台，讓烹飪家事過程便利，同時使用也不會過度擁擠。進入客廳，天花隨著弧形挑高，電視牆則隨之下沉，巧妙延伸空間尺度，還起到聚焦視線的效果，再搭配上呼應自然的家飾品，整個空間溫暖舒適，一片祥和。



廣告 廣告

主臥室拉高暖白比例，將各式收納整合於更衣間內，營造更純粹的舒眠情境。因主衛浴坐擁能觀賞陶朱隱園的無敵景觀，因此將視覺焦點留於窗外，內部則選用低調奢雅的灰調石材鋪陳，一切都顯得恰到好處。



小編的最愛

獨立書房將書桌推至空間中央，形塑回字型動線，破除家具人數限制，家人一起辦公、學習，各做各的事也能緊密相伴，而後方書櫃則採用開放式設計，支撐櫃體的柱體宛如樹幹，而海量藏書則象徵茂密之葉，隱喻家族不斷成長茁壯的茂盛之意。

十境創物空間設計有限公司／謝中泰/程力莉

地址：台北市松山區新中街2巷5號1樓

電話：02-27752590

Email：info@c10studio.net

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>十境創物空間設計有限公司

立即聯絡>>>十境創物空間設計有限公司