不會日文也能逛網拍！教你各種服裝、衣料品簡單日語懶人包

日系品牌服飾經常是台灣人瘋買的對象，除了親自到日本採購一波之外，現在也不少人會直接上日網購買商品再利用海外集運的方式寄回台，不過日本網拍大部分都是只有日文網頁，對於不會日文的人來說逛起來還真是有些吃力。LIVE JAPAN整理了上衣、外套、下衣、鞋襪、配件，以及特殊的顏色及圖樣的日文名稱，不管是要直購日貨連線還是趁折扣季到日本採買一波時都能使用，實用度超高！就是愛日牌服飾的女孩們快來看看吧～

上衣常見日語詞彙

上衣相關日文單字

トップス（toppusu）

上衣

シャツ（shatsu）

襯衫

ブラウス（burausu）

軟材質罩衫

シフォン（shifonn）

雪紡紗

レース（reesu）

蕾絲

ニット（nitto）

針織

セーター（seetaa）

毛衣

カットソー（kattosoo）

除了針織外的一般棉織衣料品總稱

Tシャツ（T-shatsu）

T-shirt

タンクトップ（tannkutoppu）

坦克背心

キャミソール（kyamisooru）

小可愛背心

チュニック（yuniqku）

長板罩衫

スウェット（suwetto）

大學T

パーカー（paakaa）

帽T

ベスト（besuto）

背心

ベアトップ（beatoppu）

平口背心

外套常見日語詞彙

外套相關日文單字

アウター（autaa）

外套

コート（kooto）

大衣外套

ジャケット（jaketto）

夾克外套

ダウン（daunn）／ダウンジャケット（daunn-jaketto）

羽絨

ブルゾン（buruzonn）

飛行外套

スタジャン（sutajyan）

棒球外套

ジージャン（jiijyan）

牛仔外套

デニムジャケット（denimu-jaketto）

單寧外套

カーディガン（kaadhigann）

針織毛衣外套

ポンチョ（ponncho）

斗篷

下身服裝常見日語詞彙

下身相關日文單字

ボトムス（botomusu）

下半身服裝

ワンピース（wannpiisu）

連身裙

ドレス（doresu）

洋裝

パンツ（panntsu）

褲子

ショートパンツ（shootopanntu）

短褲

スカート（sukaato）

裙子

ミディスカート（midhisukaato）

中長裙

プリーツスカート（puriitusukaato）

百褶長裙

ワイドパンツ（waidopantu）

寬褲

スカンツ（sukantu）

穿起來像裙子的寬褲

スカーチョ（sukaatyo）

褲裙

デニム（denimu）

單寧褲

ジーンズ（ziinzu）

牛仔褲

フレアパンツ（hureapantu）

喇叭褲

レギンス（reginsu）

內搭褲

ジャンスカ（zyansuka）

背心裙

オールインワン（ooruinnwannn）

吊帶褲，款式類似連身工作褲，牛仔材質居多

サロペット（saropetto）

吊帶褲，多為細肩帶、吊帶會在背後交叉，材質多種

各類鞋襪常見日語詞彙

各類鞋襪相關日文單字

シューズ（shuuzu）

鞋子

サンダル（sandaru）

涼鞋

ミュール（myuuru）

穆勒鞋

パンプス（pampusu）

跟鞋

ハイヒール（haihiiru）

高跟鞋

ブーツ（buutu）

靴子

ブーティー（buutexii）

踝靴

スニーカー（suniikaa）

運動鞋

ローファー（roofaa）

皮鞋

レインシューズ（reinnsyuuzu）

雨鞋

靴下（kutsushita）

襪子

ソックス（sokkusu）

襪子

ストッキング（sutokkingu）

褲襪

タイツ（taitu）

絲襪

其它常見服飾雜貨詞彙

其它服飾雜貨相關日文單字

マフラー（mafuraa）

圍巾

スヌード（sunuudo）

圍脖

スカーフ（sukaafu）

領巾

ショール（shooru）

披巾

ストール（sutooru）

披肩

ハット（hatto）

有帽沿的帽款

キャップ（kyappu）

棒球帽

ニットキャップ（nittokyappu）

針織帽

ハンチング（hannchinngu）

狩獵帽

ベレー（beree）

貝雷帽

ポーチ（pooti）

化妝包

バッグ（baggu）

包包

ハンドバッグ（handobaggu）

手拿包

ショルダーバッグ（syorudaabaggu）

肩背包

トートバッグ（tootobaggu）

拖特包

ベルト（beruto）

皮帶

ルームウェア（ruumuuea）

居家服

パジャマ（pajama）

上下兩件式睡衣

インナー（innnaa）

貼身衣物

ブラジャー（burajaa）

內衣

ショーツ（shootsu）

女用內褲

パンツ（panntsu）

女用內褲

顏色、圖樣常見日語詞彙

顏色、圖樣相關日文單字

灰白

アイボリー（ivory）

象牙白

ベージュ（beige）

米色

チャコール（charcoal）

炭灰

ボルドー（bordeaux）

酒紅

薰衣草紫

駝色／焦糖色

摩卡褐

ネイビー（navy）

藏青色

カーキ（khaki）

橄欖綠／軍綠／卡其色

素面無花紋

橫條紋

ストライプ（stripe）

直條紋

花柄（hanagara）

碎花圖樣

格紋圖樣

ドット（dotto）

圓點圖樣

豹紋圖樣

カモフラ（camouflage）

迷彩圖樣

這篇文章收起來，買日本網拍再也不難！

如果常逛日本網路商城肯定對這次介紹的單字都不陌生，而這次介紹的也是常見的服裝種類及顏色與圖樣的日語說法，下次親自到日本逛街時，如果想找特定款式，或顏色的話，可以直接使用本次介紹的單字來向店員說明，肯定能迅速又準確地找到自己心儀的服飾哦！



