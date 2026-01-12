秋葉原不只動漫店？各國觀光客在東京秋葉原的好玩新發現
日本是世界知名的宅文化輸出大國，而對於眾多熱愛動漫遊戲的宅宅來說，東京的秋葉原是一生中絕對要踏足一次的聖地，原本只是以電器街之名在日本為人所的秋葉原在宅文化的加乘下變得與東京其他地區更有特色，吸引日本國內外無數觀光客前去造訪。這次請曾到訪秋葉原的外國人來與我們分享去之前與之後的印象變化、文化衝擊等心得，有趣的日本當地文化探索歷程值得一瞧！（以下內容為受訪者的個人意見）
動漫、女僕咖啡廳！外國人對於秋葉原的第一印象？
「我對秋葉原的印象就是有很多賣日本動漫相關產品的地方，還有販售電器商品的商家似乎也很齊全」（法國／女性）
「說到秋葉原就會想到女僕咖啡廳，在路上會有穿著女僕裝發傳單的女孩子，讓我嚇了一跳。第一次去的時候雖然覺得羞恥不過我玩得很開心，雖然收費也出乎意料地貴就是了」（澳洲／男性）
「對秋葉原的印象就是『動漫愛好者的聖地』，實際到了秋葉原看見大樓牆面上貼了很多動漫角色的圖片，讓人也變得雀躍興奮了起來呢」（美國／男性）
其實一開始秋葉原還只是一處販售各種電器商品的地方，直到2000年開始動漫次文化才逐漸在秋葉原奠定基礎，現在的秋葉原就如法國女性及美國男性所說的一樣，對於喜歡日本動漫遊戲的外國人來說是一處絕對必訪的動漫聖地。
此外隨著秋葉原的次文化發展興盛，在秋葉原開設的女僕咖啡廳也越來越多，就如同澳洲男性所說的一樣，現在很多人想到秋葉原都會立馬想到女僕咖啡廳。
排滿電腦用品零件的秋葉原商家 yoshi0511 / Shutterstock.com
之所以動漫文化會入駐原本僅為電器街的秋葉原，是因為在當時有很多錢來買電腦零件的顧客也都是特別熱愛動畫、漫畫的人，店家為了滿足顧客的需求便也開始販賣動漫相關商品周，隨後逐漸發展成今日大家所熟悉的御宅聖地。
現在在秋葉原依然可以看得出從前電器街時代的痕跡，若是對秋葉原的印象還停留在以前單純的電器街模樣的人或許會相當驚訝秋葉原如今的變化也說不定。
秋葉原電器街
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo Chuo-dori
秋葉原
03-3257-0568
以為到處都有人COSPLAY！秋葉原的店家與人群
Pius Lee / Shutterstock.com
「原本以為會有一堆COSPLAY的人走在路上，不過實際上還是一般人比較多，害我有點期望落空。不過遊戲中心很多這點倒是讓我有些意外」（法國／女性）
「意外還滿多會講英文的人，當我遇到困難時讓我獲得不少幫助。路上有各式各樣的扭蛋機台，看到很多外國人在轉，感覺他們玩得滿開心的，我也轉了一個像是吊飾的東西回家」（澳洲／男性）
「我在秋葉原有看到COSPLAY上街的人，甚至還有女扮男裝或是男扮女裝的，因為我在我的國家沒看過這種程度的COSPLAY，所以忍不住就會一直盯著看啊」（美國／男性）
將漫畫或動畫角色的服裝、髮型穿戴在身上，將自己打扮成動漫角色的COSPLAY活動現在別的國家也能看見。有部分外國人會以為秋葉原路上四處都是COSPLAY穿著的人，雖然不能說沒有，但其實沒這麼常見，除非是有活動，不然大部份的人來到秋葉原還是穿著普通的服裝比較多。
不過外國人會對秋葉原抱持著很多COSPLAY的人的印象還有一個原因，那就是剛剛提到過的女僕咖啡廳。秋葉原的女僕咖啡廳都會派員工穿上店內服裝到路上發傳單、攬客，加上最近的還出現各種不同主題的女僕咖啡廳，像是巫女、女忍者、魔女等等，所以外國人才會對秋葉原抱持很多人COSPLAY的印象。現在也越來越常看見外國人前去女僕咖啡廳，因此也有很多女僕咖啡廳有提供英語對應服務，推薦第一次去女僕喫茶的外國人記得挑可以用英語溝通的店家，才能無障礙與女僕們遊戲交流喲。
InfantryDavid / Shutterstock.com
另外，澳洲男性所提到的扭蛋也是許多外國人來到日本驚奇的事物之一，像「秋葉原扭蛋會館(ガチャポン)」或是「友都八喜Akiba」等等都是擁有超過100台以上扭蛋機的店家，除了各式各樣充滿創意奇想的小模型、吊飾外，充滿秋葉原宅氣息的動漫扭蛋也很受外國人歡迎。對於喜歡轉扭蛋、蒐集扭蛋的人來說，秋葉原肯定是一個能夠讓扭蛋愛好者流連忘返的必訪景點，推薦外國人到秋葉原時一定要來玩一下。
秋葉原扭蛋會館
3-15-5, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo
末廣町
03-5209-6020
Yodobashi Camera Multimedia Akiba Store
1-1 Kanda Hanaokacho, Chiyoda-ku, Tokyo
秋葉原
03-5209-1010
秋葉原交通方便易達，車站周邊又很乾淨
yoshi0511 / Shutterstock.com
「前往秋葉原的電車路線大概是東京裡面最好懂的了，只要搭山手線就能到，交通非常方便。車站周邊就有很多動漫周邊商店及電器店，徒步就能逛到很多店」（法國／女性）
「車站和站外都整頓得很好，光是車站大樓裡就有很多時髦商店可以逛了。不過在路上走一走街景會逐漸變成讓人眼花撩亂的宅宅聖地模樣，還滿驚人的」（澳洲／男性）
秋葉原在東京都內算是交通數一數二便捷的地區，光是秋葉原站就有JR山手線、JR京濱東北線、JR總武線、日比谷線、筑波快線等電車路線經過，就算是觀光客也能迅速且方便地前往，不必擔心迷路或是要換車之類的問題。
秋葉原也有這種地方！大家推薦的好玩景點有哪些？
Grappler Studios / Shutterstock.com
「從秋葉原往萬世橋方向走的時候，發現高架鐵路下竟然有很多氣氛時髦的雜貨商店及餐廳，雖然電車經過時會聽到一些聲音，但我個人很推薦去那邊坐坐逛逛，感覺超悠閒的」（法國／女性）
mAAch ecute - Kanda Manseibashi
1-25-4, Kandasudacho, Chiyoda-ku, Tokyo
秋葉原
03-3257-8910
「我推薦一定要去遊戲中心玩，每次看到其它人成功抓到機台內的景品都覺得超羨慕的。而且秋葉原除了動漫周邊商品之外，也有很多販售電子零部件的商店，我之前因為有興趣就進去逛了一下，小小的店內塞滿了各式各樣的電子零件，店員跟客人也很多，那畫面真的很驚人。有機會的話下次希望能夠花時間慢慢逛」（美國／男性）
說到秋葉原，最有名的大概就是動漫、遊戲、女僕等次文化的集散地，不過其實除了宅宅景點之外還有非常多觀光景點，例如距離秋葉原車站約7分鐘路程、擁有淵遠流長歷史的「神田明神」。神田明神的正式名稱為「神田神社」，其最有名的便是在每年五月舉辦的「神田祭」，由於該祭典的熱鬧與盛大，還讓神田祭被選為江戶三大祭之一而為人所知。
神田神社
另外被視為秋葉原起源的「秋葉原神社」也很有名，據說是因為明治初年時時常發生大火災，為了祈禱不再發生火災造成人員與財產的損失，因而興建此神社來向神明祈願。交通方面離秋葉原站有些距離，距離地下鐵銀座線「稲荷町站」10分鐘路程、地下鐵日比谷線「入谷站」5分鐘路程。
此外從秋葉原站的電器街口往萬事橋方向走，會看到一排販售品項相當特別的自動販賣機，像是串烤罐頭、獨角重玩具等讓人意想不到的商品都會放在自動販賣機裡出售，相當地特別。這一區的氛圍也相當地復古懷舊，造訪秋葉原時順道過來看看肯定也能成為另一番旅途回憶。
擁有多種風貌的秋葉原
InfantryDavid / Shutterstock.com
秋葉原作為動漫迷的聖地而讓許多外國宅宅們都一致認為一生一定要前來一次，不過其實除了宅宅次文化景點之外，在秋葉原車站周邊還有非常多值得探訪的觀光景點或設施，並且商家及街景也時常更替，即時反映當下的流行趨勢與話題，幾乎每次前往都能夠有不同的發現及樂趣。希望大家都能夠在秋葉原找到各自的樂趣與玩法喲！
Written by:DALI CORPORATION, Inc. 佐藤 祐
▼你還會有興趣
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚送一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 36
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 17 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 239
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 11 小時前 ・ 197
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 39
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 19 小時前 ・ 221
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 820
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 17 小時前 ・ 4
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 27
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 14 小時前 ・ 80
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 22
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5