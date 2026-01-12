秋葉原不只動漫店？各國觀光客在東京秋葉原的好玩新發現

日本是世界知名的宅文化輸出大國，而對於眾多熱愛動漫遊戲的宅宅來說，東京的秋葉原是一生中絕對要踏足一次的聖地，原本只是以電器街之名在日本為人所的秋葉原在宅文化的加乘下變得與東京其他地區更有特色，吸引日本國內外無數觀光客前去造訪。這次請曾到訪秋葉原的外國人來與我們分享去之前與之後的印象變化、文化衝擊等心得，有趣的日本當地文化探索歷程值得一瞧！（以下內容為受訪者的個人意見）

動漫、女僕咖啡廳！外國人對於秋葉原的第一印象？

「我對秋葉原的印象就是有很多賣日本動漫相關產品的地方，還有販售電器商品的商家似乎也很齊全」（法國／女性）



「說到秋葉原就會想到女僕咖啡廳，在路上會有穿著女僕裝發傳單的女孩子，讓我嚇了一跳。第一次去的時候雖然覺得羞恥不過我玩得很開心，雖然收費也出乎意料地貴就是了」（澳洲／男性）



「對秋葉原的印象就是『動漫愛好者的聖地』，實際到了秋葉原看見大樓牆面上貼了很多動漫角色的圖片，讓人也變得雀躍興奮了起來呢」（美國／男性）



其實一開始秋葉原還只是一處販售各種電器商品的地方，直到2000年開始動漫次文化才逐漸在秋葉原奠定基礎，現在的秋葉原就如法國女性及美國男性所說的一樣，對於喜歡日本動漫遊戲的外國人來說是一處絕對必訪的動漫聖地。



此外隨著秋葉原的次文化發展興盛，在秋葉原開設的女僕咖啡廳也越來越多，就如同澳洲男性所說的一樣，現在很多人想到秋葉原都會立馬想到女僕咖啡廳。

排滿電腦用品零件的秋葉原商家 yoshi0511 / Shutterstock.com

之所以動漫文化會入駐原本僅為電器街的秋葉原，是因為在當時有很多錢來買電腦零件的顧客也都是特別熱愛動畫、漫畫的人，店家為了滿足顧客的需求便也開始販賣動漫相關商品周，隨後逐漸發展成今日大家所熟悉的御宅聖地。



現在在秋葉原依然可以看得出從前電器街時代的痕跡，若是對秋葉原的印象還停留在以前單純的電器街模樣的人或許會相當驚訝秋葉原如今的變化也說不定。

秋葉原電器街

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo Chuo-dori

秋葉原

03-3257-0568

以為到處都有人COSPLAY！秋葉原的店家與人群

Pius Lee / Shutterstock.com

「原本以為會有一堆COSPLAY的人走在路上，不過實際上還是一般人比較多，害我有點期望落空。不過遊戲中心很多這點倒是讓我有些意外」（法國／女性）



「意外還滿多會講英文的人，當我遇到困難時讓我獲得不少幫助。路上有各式各樣的扭蛋機台，看到很多外國人在轉，感覺他們玩得滿開心的，我也轉了一個像是吊飾的東西回家」（澳洲／男性）



「我在秋葉原有看到COSPLAY上街的人，甚至還有女扮男裝或是男扮女裝的，因為我在我的國家沒看過這種程度的COSPLAY，所以忍不住就會一直盯著看啊」（美國／男性）



將漫畫或動畫角色的服裝、髮型穿戴在身上，將自己打扮成動漫角色的COSPLAY活動現在別的國家也能看見。有部分外國人會以為秋葉原路上四處都是COSPLAY穿著的人，雖然不能說沒有，但其實沒這麼常見，除非是有活動，不然大部份的人來到秋葉原還是穿著普通的服裝比較多。



不過外國人會對秋葉原抱持著很多COSPLAY的人的印象還有一個原因，那就是剛剛提到過的女僕咖啡廳。秋葉原的女僕咖啡廳都會派員工穿上店內服裝到路上發傳單、攬客，加上最近的還出現各種不同主題的女僕咖啡廳，像是巫女、女忍者、魔女等等，所以外國人才會對秋葉原抱持很多人COSPLAY的印象。現在也越來越常看見外國人前去女僕咖啡廳，因此也有很多女僕咖啡廳有提供英語對應服務，推薦第一次去女僕喫茶的外國人記得挑可以用英語溝通的店家，才能無障礙與女僕們遊戲交流喲。

InfantryDavid / Shutterstock.com

另外，澳洲男性所提到的扭蛋也是許多外國人來到日本驚奇的事物之一，像「秋葉原扭蛋會館(ガチャポン)」或是「友都八喜Akiba」等等都是擁有超過100台以上扭蛋機的店家，除了各式各樣充滿創意奇想的小模型、吊飾外，充滿秋葉原宅氣息的動漫扭蛋也很受外國人歡迎。對於喜歡轉扭蛋、蒐集扭蛋的人來說，秋葉原肯定是一個能夠讓扭蛋愛好者流連忘返的必訪景點，推薦外國人到秋葉原時一定要來玩一下。

秋葉原扭蛋會館

3-15-5, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo

末廣町

03-5209-6020

Yodobashi Camera Multimedia Akiba Store

1-1 Kanda Hanaokacho, Chiyoda-ku, Tokyo

秋葉原

03-5209-1010

秋葉原交通方便易達，車站周邊又很乾淨

yoshi0511 / Shutterstock.com

「前往秋葉原的電車路線大概是東京裡面最好懂的了，只要搭山手線就能到，交通非常方便。車站周邊就有很多動漫周邊商店及電器店，徒步就能逛到很多店」（法國／女性）



「車站和站外都整頓得很好，光是車站大樓裡就有很多時髦商店可以逛了。不過在路上走一走街景會逐漸變成讓人眼花撩亂的宅宅聖地模樣，還滿驚人的」（澳洲／男性）



秋葉原在東京都內算是交通數一數二便捷的地區，光是秋葉原站就有JR山手線、JR京濱東北線、JR總武線、日比谷線、筑波快線等電車路線經過，就算是觀光客也能迅速且方便地前往，不必擔心迷路或是要換車之類的問題。

秋葉原也有這種地方！大家推薦的好玩景點有哪些？

Grappler Studios / Shutterstock.com

「從秋葉原往萬世橋方向走的時候，發現高架鐵路下竟然有很多氣氛時髦的雜貨商店及餐廳，雖然電車經過時會聽到一些聲音，但我個人很推薦去那邊坐坐逛逛，感覺超悠閒的」（法國／女性）

mAAch ecute - Kanda Manseibashi

1-25-4, Kandasudacho, Chiyoda-ku, Tokyo

秋葉原

03-3257-8910

「我推薦一定要去遊戲中心玩，每次看到其它人成功抓到機台內的景品都覺得超羨慕的。而且秋葉原除了動漫周邊商品之外，也有很多販售電子零部件的商店，我之前因為有興趣就進去逛了一下，小小的店內塞滿了各式各樣的電子零件，店員跟客人也很多，那畫面真的很驚人。有機會的話下次希望能夠花時間慢慢逛」（美國／男性）

說到秋葉原，最有名的大概就是動漫、遊戲、女僕等次文化的集散地，不過其實除了宅宅景點之外還有非常多觀光景點，例如距離秋葉原車站約7分鐘路程、擁有淵遠流長歷史的「神田明神」。神田明神的正式名稱為「神田神社」，其最有名的便是在每年五月舉辦的「神田祭」，由於該祭典的熱鬧與盛大，還讓神田祭被選為江戶三大祭之一而為人所知。

神田神社

神田神社

另外被視為秋葉原起源的「秋葉原神社」也很有名，據說是因為明治初年時時常發生大火災，為了祈禱不再發生火災造成人員與財產的損失，因而興建此神社來向神明祈願。交通方面離秋葉原站有些距離，距離地下鐵銀座線「稲荷町站」10分鐘路程、地下鐵日比谷線「入谷站」5分鐘路程。



此外從秋葉原站的電器街口往萬事橋方向走，會看到一排販售品項相當特別的自動販賣機，像是串烤罐頭、獨角重玩具等讓人意想不到的商品都會放在自動販賣機裡出售，相當地特別。這一區的氛圍也相當地復古懷舊，造訪秋葉原時順道過來看看肯定也能成為另一番旅途回憶。

擁有多種風貌的秋葉原

InfantryDavid / Shutterstock.com

秋葉原作為動漫迷的聖地而讓許多外國宅宅們都一致認為一生一定要前來一次，不過其實除了宅宅次文化景點之外，在秋葉原車站周邊還有非常多值得探訪的觀光景點或設施，並且商家及街景也時常更替，即時反映當下的流行趨勢與話題，幾乎每次前往都能夠有不同的發現及樂趣。希望大家都能夠在秋葉原找到各自的樂趣與玩法喲！



Written by:DALI CORPORATION, Inc. 佐藤 祐



