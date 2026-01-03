二進式玄關+去客廳化設計，22坪文青小宅實現心中的復古摩登感！

編輯 曾紫婕｜圖片提供 寬月室內裝修設計股份有限公司

小編帶你看好宅

步入22坪新成屋，寬月室內裝修設計善用每寸坪效，規劃齊備的2房2廳2衛配置，並加入斜切格局，有效爭取流暢充裕的行走軌跡，色彩規劃上則選用沈穩木質調，搭佐時髦的綠色調與復古摩登的時尚軟裝，詮釋截然不同的居家表情，客廳更揮別既定印象中的制式化型態，實現獨處、相聚皆適宜的文青小宅，快跟著小編一起來看看吧！



入門玄關處，立面的芥黃色塗料與花磚地坪相呼應，除了明確落塵區的分野，更奠定了入室後的目光聚焦處，同時納入斜切格局設計，創造富有儀式感的二進式玄關，通透的玻璃隔間更將客廳的充沛日光引入其中；接著，公領域以開放式格局為設計主軸，巧用家具軟裝依序界定客廳、書房及餐廚區的場域分野，而客廳電視牆及收納櫃體分別挹注一抹時髦的森林綠色，不僅圓夢實用的收納美學，更以曲面造型化解了櫃體與電視牆間的畸零角，同時沙發後方的半高矮牆無形中明確了休憩客廳與閱讀書房間的界線，即使身在不同空間，依然能與家人保持互動，22坪有限空間內，步步構築凝聚情感的復古文青風小宅！

小編的最愛

弧形餐桌的格柵桌腳造型，無形與上方懸吊的燈飾相呼應，柔美的曲線桌面也賦予用餐空間獨有的風格魅力。

寬月室內裝修設計股份有限公司／Evan、大雄、Rick

地址：台北市信義區虎林街108巷138號

電話：0800-555848

Email：eiffel.ilan@gmail.com

網站：https://www.kuanmoon.com/

