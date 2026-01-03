二進式玄關+去客廳化設計，22坪文青小宅實現心中的復古摩登感！
編輯 曾紫婕｜圖片提供 寬月室內裝修設計股份有限公司
小編帶你看好宅
步入22坪新成屋，寬月室內裝修設計善用每寸坪效，規劃齊備的2房2廳2衛配置，並加入斜切格局，有效爭取流暢充裕的行走軌跡，色彩規劃上則選用沈穩木質調，搭佐時髦的綠色調與復古摩登的時尚軟裝，詮釋截然不同的居家表情，客廳更揮別既定印象中的制式化型態，實現獨處、相聚皆適宜的文青小宅，快跟著小編一起來看看吧！
入門玄關處，立面的芥黃色塗料與花磚地坪相呼應，除了明確落塵區的分野，更奠定了入室後的目光聚焦處，同時納入斜切格局設計，創造富有儀式感的二進式玄關，通透的玻璃隔間更將客廳的充沛日光引入其中；接著，公領域以開放式格局為設計主軸，巧用家具軟裝依序界定客廳、書房及餐廚區的場域分野，而客廳電視牆及收納櫃體分別挹注一抹時髦的森林綠色，不僅圓夢實用的收納美學，更以曲面造型化解了櫃體與電視牆間的畸零角，同時沙發後方的半高矮牆無形中明確了休憩客廳與閱讀書房間的界線，即使身在不同空間，依然能與家人保持互動，22坪有限空間內，步步構築凝聚情感的復古文青風小宅！
小編的最愛
弧形餐桌的格柵桌腳造型，無形與上方懸吊的燈飾相呼應，柔美的曲線桌面也賦予用餐空間獨有的風格魅力。
寬月室內裝修設計股份有限公司／Evan、大雄、Rick
地址：台北市信義區虎林街108巷138號
電話：0800-555848
Email：eiffel.ilan@gmail.com
網站：https://www.kuanmoon.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
心旅，光影流動的暖心宅｜現代風｜19坪
本案座落於三重區，為嚮往自由與冒險的屋主一家打造，設計師以「心旅」為核心，將現代簡約風格融入獨特的個人故事。整體空間運用細膩的特殊塗料、溫潤的木作與高雅的金屬質感，交織出既簡約又充滿層次的視覺饗宴。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最難！300坪雙拼中古別墅 精工淬鍊好宅
以往的別墅、透天案件，多半是是自地自建或是建商已有既定計劃，設計團隊協助客變，但此次IS國際設計團隊面對歷年來別墅改造最大的挑戰！他們必須將兩棟中古別墅合而為一，這意味著結構必須全盤調整、重新規劃，且坪數加大、預算增加，難度也大幅提升。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
託付人生第一次 19世紀維多利亞宮廷風
第一次裝潢，總是伴隨著未知與憧憬。本案女主人自小即浸潤於歐洲古典音樂的世界中，因而對歐洲藝術文化格外嚮往，透過《幸福空間》接觸到摩登雅舍室內裝修設計的作品，深深被設計師王思文、汪忠錠設計師的用心觸動，因此在購新居後便不假思索委請兩位設計師將歐洲精緻的藝術風格重現於自家，締造一座充滿浪漫情懷的「維多利亞秘密宮殿」。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 609
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 238
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 647
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 19 小時前 ・ 30
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 510
藍白這些人都被關 羅智強：接著恐是黃、傅
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，2日拜會國民黨立院黨團。黨團書記長羅智強說，對於柯文哲遭賴政府政治追殺，感到難過與不安，他媽媽最近勸他少講話，但最近看新聞，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 83
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 137
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 18 小時前 ・ 3
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 90
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 8
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 10