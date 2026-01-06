冬季進補先「打底」！三高、腎臟病族群，醫首推2道湯品

一名長輩冬夜喝藥膳湯、搭配幾口米酒暖身，隔天竟虛弱到站不穩。翔展診所院長傅裕翔警告，補品含酒精不宜過量攝取，若平時服用抗凝血藥、安眠藥，更容易引發危險。冬天進補，補錯恐傷身，慢性病患者該注意哪些禁忌？

《黃帝內經》寫道：「冬不藏精，春必病溫」，冬天腸胃消化吸收功能增加，但身體抵抗力變差，如果不好好養身體，隔年春天就有可能因正氣不足生病。因此，在天冷時懂得依照身體狀況補充適當營養，就顯得十分重要。

補錯反傷身！三高等慢性病患者冬天怎麼補？

不過，許多患有三高和腎臟病的患者在冬季進補時，容易一不小心「補過頭」，反造成症狀和身體健康惡化。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏強調，補的概念是為了要給予身體缺乏的，例如身體過於燥熱就應採「涼補」，而非一味認為冬天就應溫補，同時也須根據是否有罹患慢性病來評估進補方法。

高血壓、高血脂患者

針對高血壓及高血脂的患者，冬令進補應避免高油脂、過鹹及過多加工食品。補身應以四神湯、蓮子銀耳湯等湯品「平補」為主，溫補藥膳為輔。在食材選擇上，應選擇雞、鴨、魚等低脂肉類，去皮並在烹調時減少油的用量，同時也盡量少用酒，避免增加心血管負擔。

糖尿病患者

糖尿病患者在進補時應增加蔬菜攝取量，避免攝取過多糖分及加工製品。陳建宏表示，因蔬菜本身糖分低，可與部分高碳水化合物的全穀雜糧類食物替換，多吃也不會影響血糖。

在中藥材上則同高血壓及高血脂患者，以四神湯及蓮子銀耳湯等以平補為主，溫補為輔的方式補身。另外因不少人在飯後喜歡再吃一些水果，建議可選擇多種類、少份量的水果，既健康又能減少糖分攝取。

慢性腎臟病患者

慢性腎臟病患者須注意鈉、鉀、磷的攝取，在進補時同樣以平補為主，避免過鹹、過多蛋白質及過多油脂的飲食。同時，因冬季進補常以湯品形式呈現，為避免喝太多湯、鹽分過量反造成腎臟更大負擔，患者應「少喝湯、多喝水」，也應降低攝取加工食品。

陳建宏表示，相較於一般身體健康無疾病者，三高等慢性病患者在進補時須注意的細節雖然較多，但並不代表每天每餐都必須完全謹守限制。若有疑問，可向自己看診的中醫師或醫師提出，找到最適合飲食補身方法。

中醫師：補身先「打好底」才有效

中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆指出，補身可以食補也可藥補。冬季身體調養以食補較為重要，但如果能「藥食結合」，效果會更為顯著。例如一般民眾冬季常使用羊肉、鱸魚、桂圓、紅棗、枸杞、牛肉及栗子等食材滋補，視情況加入黨參、花旗參、高麗參、川七等切片，可達到冬天維持身體暖和及增強免疫力的效果。

即便非三高等慢性病族群，進補也非自己想怎麼補就怎麼補，而是要補得適時和補得正確。恩主公醫院中醫部部長張晉賢表示，在進補前其實應該要先「打好底」，「就像在塗防水漆一樣，不是想要塗就塗，而是要先把原本的漆刮掉再一層一層補。」

具體應該怎麼做？張晉賢強調「內傷脾胃，百病由生」，建議以含有山藥、茯苓、芡實、蓮子等中藥材熬煮的「四神湯」先顧好脾胃，先把底打好了，入冬再吃薑母鴨、麻油雞等方式增加腎氣。

特別要注意的是，即使平時身體健康，短期內若有以下3情形，依舊不建議進補，免得「進補變成吃苦」：

1. 感冒發燒、嚴重咳嗽：症狀還沒好就進補，恐導致病情加劇。

2. 腸胃道消化不良或發炎：進補以顧脾胃為底，應該先將腸胃疾病治好再補。

3. 火氣大、口舌乾燥：火氣已經大，冬季也不宜再溫補。

