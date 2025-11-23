原來這些大家都超愛買！外國人在日本便利超商的消費愛好大揭密
日本便利超商的商品種類應有盡有，從食物、飲料到日用品，堪稱現代人生活最不可或缺的一環！且便利超商不只是方便，許多商品品質超優，讓人沒事就想去逛兩圈～以下訪問了6位來自不同國家、住在日本的外國人，當他們到日本便利超商時，最常買什麼東西？意想不到的答案更是超有趣，一起來瞧瞧吧！
（本文內容僅為受訪者的個人意見）
協助採訪：赤門會日語學校
毫無懸念獲得冠軍的就是飯糰！
這次受訪的外國人在被問到去日本便利超商必買的東西時，第一個想到都是飯糰，這超有日本味的食物！那麼大家都愛吃飯糰的理由又是什麼呢？
「我每天都會吃便利超商飯糰當早餐，尤其最喜歡美乃滋鮪魚口味。飯糰便宜又有飽足感，已經是我早餐的固定選項啦」（法國／二十多歲／男性）
「我也是每次都會買飯糰來吃耶，畢竟方便又很適合肚子小餓的時候。然後超商的手卷壽司也好好吃，最喜歡全家的鮪魚美乃滋口味了！」（德國／二十多歲／男性）
「肚子餓的時候我一定會去便利超商買飯糰，便宜但吃起來很滿足，超棒的！」（韓國／十多歲／男性）
在便利超商的飯糰熱銷排行中，經常名列前茅的鮪魚美乃滋口味在外國人之間也大受好評，簡直可以說鮪魚美乃滋是征服世界的口味啊！有人每天吃也不膩，簡直是牢牢抓住了住在日本的外國人們的胃～
想吃熱食時的最佳選擇！位居第二的現成熟食
緊接在飯糰下一位的是經常會擺在便利超商櫃台旁邊的熟食，包含炸雞排、肉包等等，食物種類非常多元，那麼這些食物又是哪裡深得大家喜愛呢？
「雖然便利超商架上比較少可以馬上吃的熱食，但櫃台旁邊就有擺很多熟食．像炸雞排和炸雞塊我都很常買，每次都是無意間就買下去了。」（韓國／十多歲／男性）
「最愛肉包！就算原本只是去買別的東西，在排隊結帳的時候就忍不住會一直盯著看啊～」（斯洛伐克／二十多歲／女性）
雖說便利超商賣的食物種類非常多，不過大部份都是冷的，或是還要自己加熱，所以很多購買熟食的人，都是因為想要可以馬上吃而選擇。
其中特別受歡迎的就是雞肉類，而且有很多人都超推全家便利商店的『辣味炸雞排』！便利超商熟食另一個特色就是種類非常豐富，像冬天還會擺出關東煮，包子類產品就有肉包、紅豆包、披薩包等等，選項還有持續增加的趨勢，也難怪會深獲大家喜愛呢。
只要百元太佛心！意外受歡迎的便利超商咖啡
讓人跌破眼鏡的是便利超商必買品項中，最受外國人歡迎的飲料居然不是寶特瓶飲料，而是便利超商咖啡！
「大部份便利超商咖啡都只要100日圓，所以我每次早上出門時都會買一杯邊走邊喝，雖然只有100日圓但一樣很好喝，超厲害！」（台灣／三十多歲／男性）
「我常買冰咖啡，因為實在太便宜了啊，每次都會不小心買下去～」（韓國／二十多歲／男性）
便利超商之所以受歡迎的理由很簡單，那就是低廉的價格！許多東西都是100日圓左右就能買到，很多人每天通勤途中都會買上一杯。也很多人覺得既便宜又好喝，CP值簡直太高。
其他像是拿鐵，除了黑咖啡之外的咖啡也有人會買，對於沒時間去咖啡廳悠哉一下，但又想喝咖啡的人來說，便利超商咖啡的確是一個很棒的解套呢。
要買寶特瓶或鋁罐飲料，首選果汁類～
除了咖啡，外國人最常在便利超商買的飲品，果然是寶特瓶或罐裝飲料，其中又以果汁類居多。
「我喜歡喝甜的，所以常買寶特瓶果汁來喝。另外我也很常會在晚上回家路上去超商買酒回家小酌一杯。」（台灣／三十多歲／男性）
「我好喜歡SUNTORY出的溫熱蜂蜜檸檬，覺得有點冷的時候常買來喝，溫和的甜味好好喝呀～」（菲律賓／二十多歲／男性）
便利超商裡的飲料選擇非常多種，在特地去便利超商買飲料的外國人裡，有一些人喜歡嘗試新商品，也有另一些是固定回購特定品項的人。
不過居然完全沒人回答會在超商買水或茶飲！他們表示「茶類或水在家就能喝了，不會想在超商買」、「要買會去超市買比較多」，還真的有些意外耶。
有很多外國人會使用的便利超商「影印」服務！
便利超商不只是賣食物飲料，也有很多日用品都能在超商買到。當外國人被問到在超商除了買食物飲料之外，還會買些什麼東西這問題時，卻出現讓人想都想不到的答案。
「很常去用影印機耶，因為我家沒有啊。」（菲律賓／二十多歲／男性）
「便利超商的話就是影印機了吧，其它日用品因為藥局也有賣，所以不會在那邊買。」（法國／二十多歲／男性）
「要繳水費、瓦斯費，首選便利商店！」（斯洛伐克／二十多歲／女性）
「100円LAWSON的洗劑都只要100日圓，很便宜所以我會買！」（台灣／三十多歲／男性）
最多人回答的就是影印機了，畢竟不是每個人家裡都會有列印機，有需要使用的話就會去附近的便利超商解決。
此外這次回答的外國人有半數都不會在便利超商買日用品，雖然也有人回答「只有洗劑比較便宜所以會買」，但基本上對大家來說便利超商果然還是一個比較適合購買飲料、食物的地方！
番外篇：日本便利超商有哪些讓外國人頗為驚訝的服務呢？
最後這項雖然和便利超商賣的東西沒什麼關係，但外國人也提出不少對於便利超商的「服務」感到驚訝的看法。
「日本便利超商能有各式各樣的東西真的很方便，第一次來日本的時候真的嚇了一跳！」（菲律賓／二十多歲／男性）
「便利超商非常方便，幾乎都全年無休，不管何時去都會開這點真的幫了大忙！」（法國／二十多歲／男性）
「雖然對於在便利超商工作的人來說很辛苦，但能24小時營業真的非常厲害！」（德國／二十多歲／男性）
日本便利超商的品項齊全，以及全天候營業讓許多外國人津津樂道，甚至在外國人眼中，便利超商和「便利」這個特色早已密不可分。雖然就便利超商從業人員的角度來看的確很辛苦，但這也正是日本所引以為傲的高品質服務的一環吧。
這次受訪的外國人，有許多都對便利超商能買到很多好吃的東西感到非常滿意，而且商品變化又快，再加上品項齊全又廣泛，想必日本便利超商未來肯定還會持續進化，實在讓人期待下次到日本旅遊時，便利超商又有什麼樣的新變化呢！
※本文為依據2019年2月的受訪內容再編輯而成
