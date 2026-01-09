只有在日本才能體驗到的樂趣！外國人的新幹線搭乘驚喜心得
「搭乘新幹線」可說是日本旅行中必做的事之一，許多觀光客也都知道「Shinkansen」這個日文發音的單字，甚至成了忠實粉絲，不過新幹線究竟有哪些過人魅力呢？透過訪問住在日本約20年、來自美國的Timothy先生，聽聽他的有趣經驗與感想。雖然目前距離可以自由去日本觀光還有一段很長的時間，不過先看看文章回味一下，當作日後安排行程的參考也很不錯唷～
首圖來源：Piti Sirisriro / Shutterstock.com
Gran Class媲美飛機頭等艙！？超豪華車廂讓人驚艷！
Piti Sirisriro / Shutterstock.com
Timothy先生提到之前去青森時，第一次搭乘高檔車廂Gran Class（グランクラス），車上的服務與舒適度大大超出想像。「我雖沒搭過飛機的頭等艙，但感覺新幹線的Gran Class應該跟頭等艙差不了多少，因為真的太完美了！」Timothy先生忍不住讚嘆。
Timothy先生表示剛到日本時，曾經使用日本鐵路通票JAPAN RAIL PASS（ジャパン・レール・パス）搭過綠色頭等車廂（グリーン車），兩者價差只有3,000～5,000日圓，服務卻是大不同。「Gran Class車廂內飲料無限供應，我點了很多日本酒，加上和食便當，一早就喝得好盡興，抵達青森的時候我就已經茫了（笑）」
自動調節座位設置的腳架最多可抬高到45度，座位寬敞，坐起來非常舒適。綠色頭等車廂一整排有4個座位，Gran Class只有3個，拉開人與人之間的距離，不需在意來自四周的視線。「我沒搭過美國的觀光電車，不過我覺得應該是沒有像日本Gran Class這樣的座位，而且服務大概也沒日本新幹線完善，風景與服務都一級棒！」
飛機頭等艙的價位高，平常不太有機會搭乘，而新幹線的Gran Class只需加價約11,000～16,000日圓就能升等，並獲得超值的車內服務。讓Timothy先生猛稱讚的高水準服務，大家有機會一定要試試。
日本職人精神「7分鐘奇蹟」！不只是打掃，還有驚人的儀式？！
照片為示意圖
日本不論路上或車內都維持整潔乾淨，新幹線當然也不例外，清掃過程超級有效率，快速又乾淨，總是讓觀光客嘖嘖稱奇。
「新幹線七分鐘的奇蹟（Seven-minute Miracle），當列車抵達終點站之後，清掃人員就會馬上進行清潔，打掃時間只有短短7分鐘！光聽就覺得太不可思議，如果同樣的情況在其他國家至少要花上1個小時，但在日本僅需7分鐘！」此外，Timothy先生更驚訝的是，清潔工作完畢後，大家還會對著新幹線行禮。
「這一幕看起來就像清潔人員交棒給新幹線，對新幹線充滿敬意，正因如此，我們在搭新幹線時，也有種難以言喻的特別情感吧。」Timothy先生提到，在美國對於像是新幹線這樣的「物品」，沒有所謂「敬意」的思考模式，這可以說是專屬於日本人的特殊情感。在這麼短的時間內完成清潔工作，即使是面對現在的疫情，還是能安心搭乘。新幹線的清掃作業擁有迅速確實的技術與溫暖的心，彷彿一場精采的藝術表演。來自清潔人員的用心，使新幹線的整趟旅程更加愉悅，Timothy先生的觀點引人深思呢。
真的加速到300km？幾乎感受不到震動，舒適度一百分
SiraFilm / Shutterstock.com
Timothy先生笑說新幹線最高時速可達320km，本來擔心該不會跟雲霄飛車一樣刺激吧，實際上卻是超乎想像的平靜。「坐在新幹線上完全感受不到速度感，你看在搭飛機起飛時不是會感覺加速度上昇嗎，所以我一開始以為新幹線也是差不多的，甚至也許更強烈。」
結果看著窗外景色呼嘯而過，新幹線車內的震動異常小，沒有任何不適，Timothy先生在滿意之餘，少了想像中雲霄飛車的刺激感，似乎有點小小失望的樣子。「下次想體驗一下新幹線的速度，例如搭山彥Yamabiko在途中的車站下車後，等著隼Hayabusa通過，肌膚應該可以感受得到新幹線的飛快前進感吧？」
真的是行家的另類玩法呢，只要站在新幹線列車不停靠的月台上，確實是可以體驗得到新幹線的高速感，想感受一下新幹線飛奔而過的魄力的話，可以試試這個方法喔！
車内販賣的推車會在座位旁服務!? 不輸飛機的服務與設備
Vassamon Anansukkasem / Shutterstock.com
對於Timothy先生來說，新幹線給他的感覺很接近飛機，主要原因是車內的販賣推車會直接推到座位旁邊。「新幹線車內的販售人員將便當或是飲料推到座位旁邊販售，類似飛機的空服員，這點讓我十分訝異，美國列車並沒有這樣的服務。」
即使日文不通，可以改用手指選購商品，Timothy先生覺得很貼心，而且Suica卡就能支付，不需找零非常方便，另外車内的設備品質更是沒話說。
「美國列車上廁所總是髒兮兮的，不像日本新幹線這麼乾淨，像洗手槽自動感應的洗手乳等等，設備機能豐富且高科技，跟搭飛機超像！」Timothy先生說美國搭列車旅行的感覺跟日本新幹線完全不同，也許因為日本國外沒有提供這樣的服務與品質，所以新幹線才這麼令觀光客嚮往。
居然有設立獨立吸菸室？！
照片為示意圖
新幹線除了好印象之外，也有讓人不以為意的地方，那就是吸菸室的設置。「美國在公共場所是不能吸菸的，過去的新幹線還有可吸菸的座位，我真是無法置信～現在雖已沒有可吸菸的座位，改以吸菸室取代，不過對於煙味比較敏感的人，還是會有點在意的吧？」
以前的新幹線即使是在禁菸的車廂，煙味有可能會從隔壁的吸菸車廂飄過來，最近設置吸菸室後情況改善了許多，不過這和美國不會在公共場所設置吸菸區的習慣大大不同，才令Timothy先生感到不解。
在日本市區內雖然隨處都能看到吸菸區，但在歐美公共場所或餐廳店內幾乎全面禁菸，所以Timothy先生認為日本這一點不太符合時代潮流。雖然日本對於吸菸的規定已經嚴格許多，但在大多習慣禁菸環境的觀光客眼裡，果然還是很奇妙的現象吧。
新幹線車廂內可以吃東西？
照片為示意圖
在車內到底能不能飲食，Timothy先生一開始搞不太清楚，山手線或中央線等一般電車內很少看到乘客飲食，換作新幹線等的長途電車卻又是另外一種情景了。「新幹線上一邊欣賞風景一邊用餐、喝酒實在蠻不錯的，只是一般市區電車內飲食卻NG是為什麼呢？」
像是新幹線等長距離移動用的電車或觀光列車，車內設有桌子，讓乘客方便飲食，很多人會在車上享用特產便當。不過其實沒有明確規定一般電車不能飲食，主要是基於禮貌性的考量，才少有人在電車上吃東西。有別於歐美在普通電車上也會飲食，剛開始確實會混亂。
Timothy先生又說「還有新幹線可以喝酒很讓我意外，美國就算是長途列車也不允許喝酒的。」新幹線車內販售酒類是很普通的事，日本對於在公共場合喝酒的容忍度較高，也很常見，有些國家禁止在車內飲酒，所以這一點對外國人來說或許有點難以理解。目前因為疫情，部分列車暫停酒類販賣，等到情況好轉，再去日本體驗看看特別的搭車文化吧！
新幹線與觀光體驗早已密不可分，透過Timothy先生這次的經驗談，重新認識了新幹線的高品質服務。等到疫情結束之後，到日本安排一趟新幹線之旅，在欣賞沿途美麗風景之餘，來份美味的便當跟日本啤酒吧～
▼你還會有興趣
其他人也在看
想Mail給日本飯店但不會日文？實用飯店基本日語＆簡單示範懶人包
現代人到日本玩之前，大多都會自己透過訂房網站或是飯店官網來預訂住宿，不過除非是周遭有人住宿、推薦的地方，不然關於住宿服務與資訊都只能依靠網站來確認，有時候訂完房發現有不確定的事情想要詢問，卻又不會日語的話該怎麼辦呢？LIVE JAPAN教你幾句，在寫電子郵件給住宿設施時，會用到的實用語句&常見問題，並附上簡單的範例，有疑問卻因語言而不敢發問的人快來瞧瞧！LIVE JAPAN ・ 23 小時前 ・ 13
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 68
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 32
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 68
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 272
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 73
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 434
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 天前 ・ 52
柯文哲獨留陳昭姿！前民眾黨核心曝驚人原因
[NOWnews今日新聞]民眾黨「兩年條款」限期將至，包含主席黃國昌，都要在31日卸任，然而前黨主席柯文哲態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，引發其他要卸任的白委不滿；對此，前...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 52
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 17 小時前 ・ 5
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 24
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 38
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3