我是嘉義縣民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通
養小孩是爸媽最甜蜜的負擔，過程中所需開銷不容小覷。身為嘉義縣民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自嘉義縣政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到1萬2000元婦女生育補助；如果剛好設籍六腳鄉，還能領到加碼補助的1萬元；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月可以再領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！
🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？
👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋嘉義縣婦女生育補助＋嘉義縣各鄉鎮市自辦福利
補助金額
勞保生育給付：被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，依前6個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付60日。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
國民年金生育給付：按被保險人分娩或早產當月投保金額，一次發給2個月生育給付。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
嘉義縣婦女生育補助：為了慰勞媽媽生育的辛勞，嘉義縣政府補助每位媽媽第一名小孩1萬2000元、第二名小孩2萬4000元、第三名小孩3萬6000元、第四名以上小孩10萬元。若是媽媽懷孕滿180日以上，於妊娠過程不幸胎死腹中或生產死胎者，檢附醫療機構證明，向嘉義縣任一戶政事務所（或辦公室）登記後，不論胎次或胎數，也會發給生育補助費1萬2000元。
嘉義縣各鄉鎮市自辦福利：東石鄉生育津貼第一胎6000元、第二胎1萬元、第三胎以上2萬元，太保市生育補助金第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元，義竹鄉生育補助每胎3萬元，中埔鄉生育補助第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上3萬元，大埔鄉生育補助每胎3萬元，溪口鄉生育補助第一胎6000元、第二胎以上1萬元，朴子市生育津貼第一胎6000元、第二胎1萬元、第三胎2萬元，六腳鄉生育補助第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上3萬元，布袋鎮生育補助每胎1萬元，鹿草鄉生育補助金第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上3萬元，竹崎鄉生育補助每胎1萬元，雙胞胎以上按比例給付，阿里山鄉生育補助新生兒每名2萬4000元，第二胎3萬6000元、第三胎以上7萬2000元。梅山鄉生育補助第一胎3萬、第二胎6萬、第三胎以上10萬。大林鎮生育津貼第一胎新生兒1萬元，第二胎新生兒3萬元，第三名新生兒5萬元，第四名新生兒10萬元。新港鄉生育補助第一胎1萬、第二胎2萬、第三胎以上3萬。番路鄉生育補助第一胎2萬元、第二胎以上3萬元，分兩階段請領。
申請條件
勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。
國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。
嘉義縣婦女生育補助：產婦或其配偶（生父亦可）設籍嘉義縣6個月以上，申請時仍持續在籍，且新生兒在嘉義縣辦理出生登記者或初設戶籍者。設籍6個月的認定，為嬰兒出生日往前推算6個月。
嘉義縣各鄉鎮市自辦福利：請參考上段中各鄉鎮市公所補助之連結，了解相關加碼補助的申請條件。
申請方法
勞保生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「勞保生育給付申辦」，完成申辦手續，相關問題可以參考勞保生育給付個人線上申辦作業相關Q&A。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
國民年金生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「國民年金生育給付申辦」，完成申辦手續。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書及給付收據、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人透過戶政事務所通報申請。
嘉義縣婦女生育補助：產婦本人或申請人在產婦生產後，攜帶產婦印章、新生兒出生證明，向嘉義縣所轄任一戶政事務所（或辦公室）申報出生登記，生父認領登記或初設戶籍時可一併辦理登記請領；資料經核對無誤，申請人於印領清冊核章後，就會當場發予生育補助。
嘉義縣各鄉鎮市自辦福利：請參考上段中各鄉鎮市公所補助之連結，了解相關加碼補助的申請方法。
寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！
「目前小孩誰顧」情境包括：
父母自己照顧小孩
小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧
小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧
小孩給社區公共托育家園照顧
小孩給公辦民營托嬰中心照顧
小孩就讀私立幼兒園
小孩就讀準公共幼兒園
小孩就讀非營利幼兒園
小孩就讀公立幼兒園
※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。
🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備好申請表（需要媽媽和爸爸的簽名蓋章）、媽媽或爸爸的郵局帳戶影本（郵局須在受照顧兒童戶籍所在地）、媽媽爸爸及兒童身分證明文件（如戶口名簿影本），如果父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請可以親自前往，或將上述資料掛號郵寄至兒童戶籍所在地的村里辦公處或各鄉鎮市公所；委託他人前往時，須另填寫申請表中的「委託（授權）代申請」欄位。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備好申請表（需要媽媽和爸爸的簽名蓋章）、媽媽或爸爸的郵局帳戶影本（郵局須在受照顧兒童戶籍所在地）、媽媽爸爸及兒童身分證明文件（如戶口名簿影本），如果父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請可以親自前往，或將上述資料掛號郵寄至兒童戶籍所在地的村里辦公處或各鄉鎮市公所；委託他人前往時，須另填寫申請表中的「委託（授權）代申請」欄位。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩3～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月8000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至社區公共托育家園提出申請。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至社區公共托育家園提出申請。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至公辦民營托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由公辦民營托嬰中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至公辦民營托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由公辦民營托嬰中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
需準備申請表、媽媽爸爸的身分證和印章、幼兒身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，亦須提供相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所社會課。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：準公共幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：非營利幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：公立幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
其他人也在看
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 26
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 158
台泥張安平：應減少進口水泥 否則將賠掉本土勞工生計
（中央社記者何秀玲台北2025年12月17日電）近期進口水泥議題引發各界關注，台泥董事長張安平表示，高度認同環境部長彭(啟)明儘量減少使用進口水泥的呼籲，這不僅是環保減碳問題，若台灣淪為國外過剩產能的傾銷地，賠掉的將是本土水泥業的生計與數萬名水泥業勞工家庭未來。台泥今天發出新聞稿指出，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國進口水泥，超低出口售價顯示明顯傾銷行為。以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸新台幣3800元，而出口到台灣價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。來自印尼的水泥熟料，在印尼國內售價為每噸1200元，但出口到台灣價格僅680元，也比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望遏止進口水泥惡性傾銷，但結果卻顯示進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500至700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 8
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 284
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 8
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 59
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 103
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 128
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 196
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 被封「美貌權威」太合理！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 9 小時前 ・ 10
NBA》尼克第四節猛烈攻勢逆轉馬刺 成功抱走NBA Cup冠軍與53萬美金獎金
NBA Cup（NBA盃）今天（17日）在賭城拉斯維加斯舉行，由聖安東尼奧馬刺對決紐約尼克，進行最終決賽。此役前三節尼克雖落後，但在第四節成功限制馬刺得分，再加上Jalen Brunson、OG Anunoby等主力火力支援，打出35比19的猛烈反擊。最終，尼克以124比113擊敗馬刺，成功奪下2025-26年NBA Cup冠軍金盃，每名球員也可獲得高達53萬美金（約台幣1600萬）的豐厚獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 9
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 小時前 ・ 20
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4