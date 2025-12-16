我是苗栗縣民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通
每個孩子的誕生，都是珍貴的寶藏，許多父母在育兒之路無不傾盡全力，但過程中要負擔的開銷也不少。身為苗栗縣民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自苗栗縣政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到2萬元生育津貼；如果剛好生在南庄鄉，可額外請領6萬元；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！隨著小孩年齡、照顧對象不同，能領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！
🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？
👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋苗栗縣生育津貼＋苗栗縣各鄉鎮市自辦福利
補助金額
勞保生育給付：被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，依前6個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付60日。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
國民年金生育給付：按被保險人分娩或早產當月投保金額，一次發給2個月生育給付。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
苗栗縣生育津貼：每名新生兒可領2萬元。
苗栗縣各鄉鎮市自辦福利：除了苗栗縣政府發放的生育津貼，部分鄉鎮市還有額外補助。其中，通霄鎮給予每名新生兒9萬元的生育津貼，分三階段請領；南庄鄉第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎8萬元；三灣鄉 第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎5萬元。竹南鎮 給予新生兒1萬5000元生育津貼，銅鑼鄉給予第一胎新生兒1萬2000元生育津貼，第二胎2萬4000元、第三胎3萬6000元，獅潭鄉 每名新生兒補助新臺幣2萬元。三義鄉 每一名新生兒補助2萬元生育津貼，如為雙胞胎或以上者，以胎兒數為補助單位。苗栗市、公館鄉 第一胎補助新台幣一萬元、第二胎補助二萬元、第三胎以上補助三萬元。
申請條件
勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。
國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。
苗栗縣生育津貼：只要媽媽或爸爸其中一方，設籍苗栗縣滿1年以上；且新生兒在出生6個月內，到苗栗縣各戶政事務所，完成出生登記或初設戶籍登記，即可同時提出申請。另外，設籍苗栗縣7個月以上的婦女，若懷胎滿20周死胎或自然流產，也可持合法證明文件，在事實發生日起6個月內請領津貼。
苗栗縣各鄉鎮市自辦福利：請參考上段中各鄉鎮市公所補助之連結，了解相關加碼補助的申請條件。
申請方法
勞保生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「勞保生育給付申辦」，完成申辦手續，相關問題可以參考勞保生育給付個人線上申辦作業相關Q&A。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
國民年金生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「國民年金生育給付申辦」，完成申辦手續。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書及給付收據、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
苗栗縣生育津貼：要準備生育津貼申請書、申請人（一般來說就是設籍苗栗縣滿1年、符合申請資格的媽媽或爸爸）的身分證、印章。如果符合申請資格的有數人，申請者須額外準備另一方的切結書。舉例來說，小雅的爸爸、媽媽都設籍在苗栗縣滿1年，兩人都符合申請資格，而小雅家決定由爸爸出面請領生育津貼，此時爸爸須帶著自己的身分證、印章，以及媽媽簽署好的切結書，一同前往戶政事務所辦理；這是為了避免雙親中，其中一方已領走生育津貼，但另一方不知情的狀發生。還有一種情況是，符合申請資格的媽媽或爸爸，無法親自前往戶政事務所申請生育津貼，這時可以委託他人代為申請，新生兒爸媽可事先印出生育津貼申請書填寫資料，並簽署下方的「委託書」欄位（亦可另附委託書），並將媽媽、爸爸的身分證、印章交由受託人；受託人代為辦理時，須帶上生育津貼申請書（委託書）、新生兒媽媽、爸爸及受託人本人的身分證與印章，才能代為請領。經審核符合申請資格者，生育津貼會在戶政事務所辦理的當下直接發予現金。
苗栗縣各鄉鎮市自辦福利：請參考上段中各鄉鎮市公所補助之連結，了解相關加碼補助的申請條件。
寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！
「目前小孩誰顧」情境包括：
父母自己照顧小孩
小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧
小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧
小孩給社區公共托育家園照顧
小孩給公辦民營托嬰中心照顧
小孩就讀私立幼兒園
小孩就讀準公共幼兒園
小孩就讀非營利幼兒園
小孩就讀公立幼兒園
※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。
🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備申請表、媽媽和爸爸（或監護人）的身分證、兒童的身分證明文件（如戶口名簿）、郵局存簿封面影本（須加註「與正本相符」並簽章）。如有第二名以上子女，請攜帶相關證明文件，前往兒童戶籍所在的鄉鎮市公所辦理。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸郵局存摺封面影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備申請表、媽媽和爸爸（或監護人）的身分證、兒童的身分證明文件（如戶口名簿）、郵局存簿封面影本（須加註「與正本相符」並簽章）。如有第二名以上子女，需攜帶相關證明文件，前往兒童戶籍所在的鄉鎮市公所辦理。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩3～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸郵局存摺封面影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整苗栗縣社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月8000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整苗栗縣社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至社區公共托育家園提出申請。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整苗栗縣社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至社區公共托育家園提出申請。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整苗栗縣社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至公辦民營托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由公辦民營托嬰中心將資料彙整苗栗縣社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送公辦民營托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由公辦民營托嬰中心將資料彙整苗栗縣社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、媽媽及爸爸的身分證影本、幼兒的身分證明文件（如戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，須檢附居留證或護照影本；如有第三名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。假設在2023年8月通過審核，則同年9月底前會收到教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸郵局存摺封面影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；如有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：準公共幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：非營利幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：公立幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 52
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 101
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 98
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 8 小時前 ・ 26
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 552
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 42
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 74
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 45
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 113
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 8